Олейник - Неповторимые судьбы

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга Татьяны Олейник «Неповторимые судьбы» представляет собой уникальное документально-художественное полотно, созданное на основе живых воспоминаний, писем и семейных архивов. В отличие от многих биографических произведений, этот роман-хроника опирается на свидетельства близких родственников главных героев, что придает повествованию особую глубину, теплоту и достоверность.

В центре книги — судьбы людей, ставших столпами веры в тяжелейшие годы гонений на церковь в СССР. Автор мастерски переплетает личные истории с масштабными историческими событиями, показывая, как вера в Бога помогала сохранять человечность в условиях лагерей, ссылок и постоянного давления КГБ. «Неповторимость» этих судеб заключается в их бескомпромиссной преданности Христу, которая проявлялась не в громких лозунгах, а в тихом ежедневном подвиге и верности своим убеждениям.

Олейник уделяет большое внимание «закулисной» стороне жизни героев: их семейным отношениям, воспитанию детей в атеистической среде и той невидимой поддержке, которую оказывали им жены и матери. Благодаря воспоминаниям родных, читатель видит героев не как застывшие иконы, а как живых людей, со своими переживаниями и молитвенными борениями. Эта книга — дань памяти тем, кто пронес искру веры через горнило испытаний, оставив духовное наследство своим потомкам и всей церкви.

Олейник Т.Б. - Неповторимые судьбы - По воспоминаниям родных главных героев романа

Киров : Кировская областная типография, 2017. — 224 с.

ISBN 978-5-498-00436-5

Олейник Т.Б. - Неповторимые судьбы – Содержание

  • Глава 1

  • Глава 2

  • Глава 3

  • Глава 4

  • Глава 5

  • Глава 6

  • Глава 7

  • Глава 8

  • Глава 9

  • Глава90

  • Глава 11

  • Глава 12

  • Глава 13

  • Глава 14

  • Глава 15

  • Глава 16

  • Глава 17

  • Глава 18

  • Глава 19

  • Глава 20

  • Глава 21

  • Глава 22

  • Глава 23

  • Глава 24

  • Послесловие

Added 19.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

