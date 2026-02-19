Олейник - Неповторимые судьбы
Книга Татьяны Олейник «Неповторимые судьбы» представляет собой уникальное документально-художественное полотно, созданное на основе живых воспоминаний, писем и семейных архивов. В отличие от многих биографических произведений, этот роман-хроника опирается на свидетельства близких родственников главных героев, что придает повествованию особую глубину, теплоту и достоверность.
В центре книги — судьбы людей, ставших столпами веры в тяжелейшие годы гонений на церковь в СССР. Автор мастерски переплетает личные истории с масштабными историческими событиями, показывая, как вера в Бога помогала сохранять человечность в условиях лагерей, ссылок и постоянного давления КГБ. «Неповторимость» этих судеб заключается в их бескомпромиссной преданности Христу, которая проявлялась не в громких лозунгах, а в тихом ежедневном подвиге и верности своим убеждениям.
Олейник уделяет большое внимание «закулисной» стороне жизни героев: их семейным отношениям, воспитанию детей в атеистической среде и той невидимой поддержке, которую оказывали им жены и матери. Благодаря воспоминаниям родных, читатель видит героев не как застывшие иконы, а как живых людей, со своими переживаниями и молитвенными борениями. Эта книга — дань памяти тем, кто пронес искру веры через горнило испытаний, оставив духовное наследство своим потомкам и всей церкви.
Олейник Т.Б. - Неповторимые судьбы - По воспоминаниям родных главных героев романа
Киров : Кировская областная типография, 2017. — 224 с.
ISBN 978-5-498-00436-5
Олейник Т.Б. - Неповторимые судьбы – Содержание
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава90
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
Послесловие
