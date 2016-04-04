Олейник - Проблемы идентификации и самоопределения
Исследование по религиоведению.
В свое время эта работа была подготовлена в рамках учебы в АБИ и предоставляет собой самостоятельное исследование и взгляды автора на процессы, происходящие в баптистском братстве Казахстана.
В этой работе я постарался отобразить задачи, ясность и необходимость определенной идентификации евангельских верующих на территории Республики Казахстан.
Кроме этого я пришел к печальным выводам, что при нынешнем состоянии дел положение изменить не возможно. Так как изначально идентификация евангельских верующих на всей территории постсоветского пространства была построена на отрицании всяких зависимостей от западного богословия и традиций. Провозглашая свою уникальность и самобытность, евангельские верующие Казахстана лишают себя возможности обновления, возможности решения внутренних проблем, возможности дальнейшего роста деноминации.
Сосредоточившись на сепаратизме и сохранении традиций, не задаваясь историей их происхождения, евангельские верующие пошли путем не реформации, а раскольничества – наследуя при этом все традиции, и дух православного раскольничества, как мы увидели это в исследовании исторического контекста и происхождения традиций верующих не только Казахстанского братства, но это касается всех евангелических верующих на всей территории постсоветского пространства, в той или иной степени.
Александр Олейник - Проблемы идентификации и самоопределения Евангельских Христиан Баптистов Казахстана
г. Рудный
Библейский Институт г. Алматы, Казахстан 2013 г. – 26 с.
Александр Олейник - Проблемы идентификации и самоопределения Евангельских Христиан Баптистов Казахстана – Содержание
I.ВВЕДЕНИЕ
II.КТО ТАКИЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ БАПТИСТЫ
- А.КРАТКИЙ ОЧЕРК ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РУССКОГО БАПТИЗМА
- Б.ОСОБЕННОСТИ И ОТЛИЧИЯ РУССКОГО И ЗАПАДНОГО БАПТИЗМА
- В.ОСОБЕННОСТИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН
III.СЕМЬ ПРИНЦИПОВ БАПТИЗМА
IV.ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЙ БАПТИСТКИХ ИСПОВЕДАНИЙ ВЕРЫ
V.ОБЪЕДИНЕНИЕ БАПТИСТОВ И ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН
VI.РАЗДЕЛЕНИЕ 1961Г.
- А.ПРЕДПОСЫЛКИ
- Б.ПОСЛЕДСТВИЯ
- В.КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ
VII.ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ТРАДИЦИЙ
- А.ИНСТИТУТ СТАРШИХ ПРЕСВИТЕРОВ
- Б.СТИЛЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ
VIII.ПОСТАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
IX.ОСОЗНАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ
X.НАЗАД К ИСТОКАМ
XI.ЧТО ОЖИДАЕТ СОВРЕМЕННОЕ БРАТСТВО ЕХБ КАЗАХСТАНА
- А.НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ
- 1) РАСКОЛ
- 2) РАЗВИТИЕ КЛЕРИКАЛИЗМА
- Б.ОБНОВЛЕНИЕ (РЕФОРМАЦИЯ)
XII.ПРЕДАНИЕ ИЛИ ПИСАНИЕ (СООТВЕТСТВИЕ\НЕСООТВЕТСВИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ И ТЕОЛОГИИ)
XIII. ВЫВОДЫ
XIV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Александр Олейник - Проблемы идентификации и самоопределения Евангельских Христиан Баптистов Казахстана - Введение
Актуальность
Как и многие верующие Казахстанского братства, думаю и всего наследия постсоветского пространства, я никогда глубоко не задумывался о названии нашего исповедания. В самом деле, почему мы именно «Евангельские Христиане Баптисты»? Кто-то дал мне такое объяснение: - Евангельские – значит мы живем по Евангелию, Христиане – потому что мы верим в Христа, Баптисты – связано с особенностями крещения – мы крестим во взрослом возрасте, и полным погружением - от греческого баптизо -погружать. Долгое время я удовлетворялся этим объяснением. Но насколько это объяснение аббревиатуры ЕХБ, соответствует действительности? Для того чтобы знать точный ответ – нужно ознакомиться с историей возникновения евангельско-баптистского братства на территории восточной Европы. В отличие от запада, где существуют отдельные союзы христиан разных деноминаций, несущих название деноминации в союзе, как например баптисты или реформаторы, и многие другие названия и конфессии, в наших кругах закрепилось именно это название. И оно не случайно. Чтобы понять истоки его происхождения, мы должны будем сделать небольшой исторический обзор возникновения баптизма на территории России. Насколько точно, каждый верующий Союза ЕХБ Казахстана, знает, кто он? И почему и во что он верит? В чем его (наше) отличие от верующих других деноминаций? Известны ли ему Символы Веры? Как, откуда и когда в действительности появилось это название, которым мы себя идентифицируем?
Хронологические рамки работы
В то время как всемирный баптизм насчитывает более четырехсотлетнюю историю, Русский баптизм более молод. Поэтому рамками этой работы будем рассматривать XIX-XX в. Характерной чертой отличающий возникновение евангелической веры, возникшей и резвившейся на территории России, было ее спонтанное появление в разных местах, практически в одно время. Еще одна отличительная черта – то, что евангелическое движение не развивалось под влиянием какой-либо одной богословской школы, на развитие Российского евангелического исповедания оказали влияния различные богословские школы и евангельские движения. В этой работе я хочу ответить на следующие вопросы:
Кто же мы, евангельские христиане баптисты Казахстана? Как и с кем, мы должны себя ассоциировать? Нужно ли нам вырабатывать и отстаивать свою богословскую позицию? Чем мы отличаемся от западных братьев? На эти, и, возможно, другие вопросы, я постараюсь ответить в настоящей работе. Исторический обзор, который я собираюсь провести, будет ограничен кратким обзором возникновения евангелического движения на территории России, начиная с первых крещеных по вере христиан. На эту тему написано много работ и исследований, и я не имею желания повторяться.
Географические рамки работы
Для того чтобы понять происхождение и корни проблемы идентификации, я сделаю краткий обзор возникновения и развития евангелического движения на территории Российской империи, и кроме этого, отдельным параграфом в начале работы будет сделан, краткий обзор возникновения евангелического братства в Казахстане, и таким образом, я хочу сузить круг нашего исследования до евангельско-баптистского братства в Казахтане.
Цель данной работы является изучение исторических особенностей распространения Баптистского движения на территории России и Казахстана, для отражения основных особенностей формирования евангельского течения, именуемого ЕХБ, и формирования богословия и основных традиций. Помочь верующим Казахстанского братства, определить для себя ключевые богословские понятия. Помочь с самоопределением.
Тезис: Идентификация и самоопределение важны для евангельского верующего для того, чтобы он мог яснее ставить перед собой цели дальнейшего духовного развития, и взаимодействия с окружающими.
Yurdin, я не хочу вмешивкться во внутреннюю политику вашего института, так как знаю из опыта, она ориентируется на мнение руководства союза ЕХБ Казахстана. В своё время я беседовал с казахскими служителями и мне было интересно анализировать их мнения, записав все интервью. У вас не мало казахов, принадлежащие исповеданию пятидесятников, с некоторыми из них я был в ИТК 154/11 и 64/4. Казах-служитель выразился о русских пятидесятников: "Знаете, они нам навязывают русские традиции. Мы казахи, которые благодаря русским миссионерам нашли Господа или же Господь чрез них нашёл нас. Наша культура резко отличается от русской, но русские христиане не хотят этого понять. Мы бы желали служить Христу в контексте казахской культуры, но нас одёргивают. Посмотрите на баптистов, они делают то же самое. Всё связано с этическими представлениями. Мы казкахи хотели бы выработать свои библейские представления об этике и иметь общения с западными христианами. Баптисты боятся, что мы начнём пить вино, как баптисты в Италии и Испании, пятидесятники боятся, что нас используют для западной пропаганды." Я цитирую буквально. В то время я ещё записывал на ленту/кассеты. Между прочим, не мне, но вам христианам надо находить пути служения Богу в контексте постсоветского пространства.
Когда я работал пастором в США, Швейцарии и в Германии, мне приходилось адаптироваться к соответствующей культуре, что мне бывшему советскому гражданину было очень сложно. Когда мои члены церкви в Калифорнии распространяли трактаты и приглашения на Богослужения в мини юбках и только в бюстгальтерах, я пошёл на баррикады и старался запретить им при жаре 40 градусов так одеваться. Мои члены церкви смотрели на меня как на полу-умного туземца.
В Кении мне африканские баптисты жаловались: "Еввропейцы нам привезли в Африку не только Евангелие, но и свою культуру. Не дай Бог мы их слушаться не будем, тогда мы лишимся всякой помощи из Европы и Америки." То же самое наблюдал В Корее и на Филиппинах: Всюду европейские и американские церкви. Нет сомнения, что такое отношение к культуре т ормозит распространению Евангелии. Я понимаю Олейника, что ему хочется путём диспутов и дискуссий (метода Рябошапки?) разобраться в идентификации баптизма. Баптизм во всём мире страдает от традиционализма. Традиция хороша, если она содействует распространенния Евангелия, но, если традиция возвышается в норму (немцы не могут отличать библейские догмы от традиций отцов), то она становится опаснейшим врагом распротраненгия вести Христовой. Я знаю, почему союз ЕХБ Казахстана перестал иметь общение с мировым баптизмом, боясь отриицательного влияния на этику постсоветского баптизма. Ваша ошибка в том, что вы не видите и не понимаете, что изменить нечто можно только, оставаясь членом семьи, но не путём оставления её. Я стал членом одной церкви, которая по мнению руководсттва союза "шла опасным путём". В данное время руководство сттавит нашу церковь в пример другим церквам. Мы растём. Мы многонациональная община. Люди из разных культур и стран могут развиваться в их культурном контексте. Мы им немецкий менталитет не навязываем им и учимся от них. Павел в этом отношении хорошо выразился.1Кор 9:Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести:
для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных;
для чуждых закона - как чуждый закона, - не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, - чтобы приобрести чуждых закона;
для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых.
Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его.
Братья, никто ни от кого ничего не требует и не ожидает. Время уже прошло. Решения приняты. Здесь работа была представлена самостоятельно, и для обсуждения.
Давайте говорить о сути самой работы, а не о том как и почему и кому она понравилась или не понравилась. И т. п.
Чтобы быть понятым правильно, никто вследствии обсуждения здесь этой работы не ожидает каких либо изменений в статусе или в отношении. Никто ни накого не хочет "надавить" или к чему-то вынудить. Я прошу, давайте не будем никого обвинять. Я хочу чтобы эта работа принесла пользу, назидание. Если она бесполезна или даже вредна, я расчитываю на обоснованную критику, и тогда мы ее просто удалим и про все забудем.
Еще раз: цель - обсуждение работы, а не институтов, комиссий, отношений, политики и пр.
Давайте говорить о сути самой работы, а не о том как и почему и кому она понравилась или не понравилась. И т. п....
Я хочу чтобы эта работа принесла пользу, назидание.
Еще раз: цель - обсуждение работы, а не институтов, комиссий, отношений, политики и пр.
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Александр, согласен с твоим коментарием
Уважаемый доктор Гарфельд,
В нашем Институте проходили очень критические по отношению к Союзу ЕХБ работы. Комиссия была полностью не согласна с выводами, но работы были сделанны в рамках требования (технического) для уровня программы. Я говорю о периоде с 2011 года по сегодняшний день. Тема этой работы имеет большой охват - гораздо больше, чем ожидается от программы. Мы требовали, чтобы выводы были конкретней.
Я был консультантом многих докторандов и каждый раз я приходил к выводу, что докторанд воспринимает окружающий его социум и богословские истины иначе нежели я сам.
С большим интересом, к примеру, я следил за работой Пузынина и меня поразила его самостоятельное мышление и я пришёл к выводу, что его (элаборация) разработка/исследования евангельского движения в России вписывается в контекст его культутры, но не моей.
Ничто другого я не видел в работе Олейника. Но я знал, что с его выводами руководство Института ЕХБ Казахстана согласно не будет. Если не я ошибаюсь, я только два раза был в алма-атинском институте и видел, что мышление студентов кардинально расходится с библейским восприятием руководства союза ЕХБ Казахстана.
Мы в Германии рады тому, что теологические восприятия наших студентов радикально расходятся со взглядами наших профессоров. Мы не будем им навязывать нечто, что они не воспримут. Такой пример приведу: шла дискуссия о триединстве Бога. Ряд студентов упрекал нас в том, что этот конструкт является результатом решений синодов 4 века, но этот конструкт не вписывается в библейский контекст. Иисус не распространял такого учения.
Нас удовлетворяло то, что студенты находились в духовном созревании и рано или поздно и они поймут, что апостолы очень рано поняли, что учение о троице нас предохраняет от многих лжеучений.
Работа Олейника интересна тем, что он делает ряд конструктивных предложений, как христианство в контексте культуры Казахстана может более эффективно распространяться.
Мой консультант в 80-тых годах прошлого столетия говорил мне: "Не забывайте, господин Гартфельд, что Вы просто напросто узкопрофильный идиот, как и мы все доктора философии и теологии, то есть как и все научные деятели". Не хочу обидеть моего брата во Христе, но и он как я узкопрофильный идиот и от нас большего Господь Бог не ожидает. Наши знания, писал Павел, только "отчасти". Под этим углом я вижу и оцениваю и работу Олейника. Казахстанское баптистское братство должно радоваться иметь в своих рядах такого мыслителя, как Олейника.
Наше требование было простое (Утверждение -аргументы -применение). Брат взялся за сложную тему - и не потянул. в комиссии были разные люди - и с богословскими и со светскими степенями.
Юрий, если эта работа не вытянула, то на что вытягивают другие работы?...
Если Александр решит защищаться у нас - мы пошлем ее на рецензию независимым религиоведам, докторам наук, пусть скажут свое слово, какой такой уж небывалый уровень работы нужен для работы бакалавра
Александр, поэтому твоя работа и не вытянула. Ты замахнулся на много, а даже необходимого не сделал.
Николай, у тебя похоже политика это главная линза...
И еще моя цель была не увязать баптизм современный с анабаптизмом прошлым. А поставить вопрос Кто мы? Где наши корни? что мы будем с эитм делать? К чему нам стремится дальше?
В том то и дело что я не пытался увязать баптизм с чем либо, а показать что баптизм постсоветский - это не протестантизм, как это декларируется, а скорее православное видоизмененное раскольничество. Потому что протестантизм - это... ну и так далее
Юрий, это проблемы всех семинарий постсоветского пространства, уж поверь, я с не одним десятком их сталкивался, люди пишут одно и то же... Проблема в том, что семинарии в своей работе не независимы, а руководствуются мнением лидеров своих цервей, а тут уж срабатывает принцип - каков поп - такой и приход... Пасторы и пресвитеры командуют, каким быть богословским работам. Печально...
После украинского разлома все больше и больше встречаешь не церкви и семинарии, а секты "свидетелей Вовы"... Не надо повторять опыт нацистской государственной церкви.
По просьбе автора заменил вариант для скачивания - на последний вариант работы.
Александр, дорогой! Опять 25! Давай повторюсь кратко:
1. Увязка баптизма с анабатизмом (радикальной реформацией) более органична, чем с магистральной реформацией. Говорить обратное, означает "притягивать за уши" историю и богословие.
2. Не совсем понятно, как ты используешь работу Пузынина А. Вряд ли он согласится с тобой по поводу магистральной реформации и баптизма. Посмотри его работу и его вектор с Йодером. По всей видимости, ты используешь его как "тяжеловеса", чтобы придать своим взглядам авторитет.
3. По поводу современного контектса (постмодернизма). Посмотри как развивается современная богословская мысль даже в рамках евангельского христианства. Ничего не стоит на месте. Современные авторы и преподаватели формируют облик современных служителей. Нужно было их достежения использовать в работе, а не только их критику.
По прежнему, Александр, ты знаешь, что комиссия к моему предложению по двоей дипломке не прислушалась, но я все же соглашусь, что у тебя нет сформулированного вывода, кроме "нахлабученного" терминологией текста.
Николай, мне трудно даказывать вам, что "я не верблюд". У вас уже все постсоветское христианство поделено, выводы сделаны...
Юрий, предложения могут быть, конечно, и такого плана - как нам весь мир перестроить? Это предложение того же плана, что и предложения по реконструкции ЕХБ Казахстана Мне тоже такие предложения были - дать порядок событий последнего времени Хотя никто кроме Господа Бога его знать не может, да и что это такое - вопрос тоже непонятный...
Я это называю просто - христианская отмазка или благовидный предлог для отказа - внешне все прилично, как у братьев
Автор убежден в возможности реформирования Союза ЕХБ Казахстана, и предупреждении обозначенных проблем, при серьезном подходе к оценке сложившегося кризиса развития Союза ЕХБ Казахстана, и наличии искреннего желания выхода из сложившегося кризиса и конфликтов богословских концепций. Обновление, возможно, после того как будет установлена идентичность ЕХБ Казахстана. Если мы будем продолжать настаивать на идентификации с анабаптизмом – продолжающиеся разделения – неизбежны так как заложены в корне, в самом богословии этого движения получившего название радикального крыла Реформации. При осознанном соотношении и сопоставлении убеждений с основными принципами и наследием Реформации – нам необходимо будет изучить и принять богословские традиции, которые были отвергнуты или адаптированы к культурному наследию православия. Проведенное исследование так же показало отсутствие необходимости искусственного разделения объединившихся союзов Евангельских Христиан и Баптистов, как это делает А. Пузынин в работе посвященной исследованию традиций Евангельских Христиан Украины. Свою позицию Пузынин, обосновывает на страницах с 337 по 412, книги «Традиции Евангельских Христиан», порой искусственно, разделяя эти два союза, которые на сегодняшний момент в современном контексте Казахстана составляют совершенно неразрывную концепцию. Однако независимо от того как идентифицируют себя верующие Казахстанского братства, возникает ряд проблем, которые раннее не были осмысленны или выделены. Верующие ЕХБ Казахстана сегодня позиционируют себя как преемники протестантского наследия, используя название баптисты, в то время когда обнаруживаются существенные отличия от мирового баптистского наследия, что проявилось даже в окончательном разрыве с ЕБФ и ВСБ[1]. Но при этом абсолютно не выделяется традиция Евангельских Христиан, так как это отмечает Пузынин. Более того, само словосочетание утратило первоначальный смысл, как это было отмечено во введении. Тем не менее, начиная с истории образования ВСЕХБ, и до последнего времени, подобное сосуществование двух различных традиций, не вызывало каких либо проблем. Осознание проблемы возникло при столкновении и (или) сравнении традиций восточного и западного баптизма, а не традиций баптистов и евангельских христиан.
В работе было предложено учитывать при формировании концепции вероучения не только особенности западного или местного богословия, опыт взаимного мирного сосуществования различных традиций, но и изменившийся контекст: эпоху постмодернизма, релятивизм, весь философско-культурный аспект в целом. Кроме того, в работе было предложено изменить сложившийся в современном евангельско-баптистском обществе подход к чтению Писания. Невозможно просто читать Библию и не учитывать, или отбрасывать многовековой опыт ее толкования. Необходимо научиться вести богословские диспуты. Сместить акценты конференций и встреч с предоставления отчетности и практического наставления в традиции, к формированию мышления, то есть учить не «как делать», а «как думать».
При совокупности всего выше перечисленного можно рассуждать о возможности и необходимости реформации ЕХБ.
Пренебрежение подобными рассуждениями, по убеждению автора могут привести к внутрисоюзному расколу, либо к продолжающейся эскалации епископальной структуры и развитию литургической формы богослужений, деградации евангельского движения.
Считаю что это конструктивно.
[1] См приложение № 8 Причины выхода Союза церквей ЕХБ из ВСБ
Ну вот... пошли обобщения.... (советское общество). Николай, Александр Олейник знает, что у нас не было предвзятости к нему на защите. Вместе с работой Александра защищалась еще одна работа, очень нелестная по отношению к молодежной работе в ЕХБ. И она прошла и хорошо была оценена, т.к. в ней был предложено конструктивное решение. В комментируемой нами здесь работе такого решения не было найдено... Поэтому комиссия предложила написать другую работу.
Александр, предлагаю работу защитить в Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminаry - у нас нет предвзятого отношения к направленности работ, а работа тянет на уровень магистра богословия.
Но поскольку в вашей семинарии за такой срок учебы и количество работ бакалавра даже не присвоили, то по нашим правилам мы можем зачесть все предметы в вашей семинарии и принять работу
Исследование проблем управления в современных церквах ЕХБ Казахстана, возникающих при использовании политических методов руководства
к защите на академическую степень бакалавра богословия.
А далее можно продолжить учебу в магистратуре. У нас нет предвзятого отношения к конфессиональной принадлежности студентов.
Имхо, мне кажется, ситуация типичная для постсоветских церквей и семинарий - под "мягкими" предлогами режут неугодные руководству работы, а другим степени дают за совершенно смешные и неадекватные работы, я сам на своей шкуре это испытал и точно также под вымышленными прелогами на защите мою работу "зарезали".
В церкви все так же, как и везде в советском обществе...
Александр Владимирович, не соглашусь с вами. У меня есть право выставлять ее где хочу, так как это моя работа. И Юрий Сергеевич мне так же скакал: - ты можешь ее хоть где напечатать, хоть книгой издать. Но...
По большому счету вы ссылаетесь на "замечания которые сделали кураторы" но, как мне помнится, они сказали: - "работа слишком хороша для бакалаврской, тянет на магистерскую. Но нам нужна простая работа с поставлением проблемы, и предложенным решением". В работе я предложил решения, которые не устроили "кураторов". И к тому же, как мне думается, я не в силах исправить ситуацию с баптизмом в Казахстане. Мое решение - призыв к диалогу, призыв к признанию проблемы, ее обсуждению и совместному принятию решений. Я лишь "подкинул вопрос в воздух"
К тому же институт предложил написать другую работу. В этом суть замечаний. Над этим работаю. Но и эта работа не должна пропасть.
Ни на что не претендую. Не считаю себя чем-то вам обязанным. Искренне ваш. Александр.
Что сказать на эту публикацию.... Работа не защищена в библейском институте Казахстана. И те замечания, которые сделали кураторы не исправлены. Так что Александр поступил не совсем честно поместив ее для всеобщего ознакомления. В работе ставит проблемы, которые видит у братьев, а сам идет тем же путем.....