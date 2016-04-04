Исследование по религиоведению.

В свое время эта работа была подготовлена в рамках учебы в АБИ и предоставляет собой самостоятельное исследование и взгляды автора на процессы, происходящие в баптистском братстве Казахстана.

В этой работе я постарался отобразить задачи, ясность и необходимость определенной идентификации евангельских верующих на территории Республики Казахстан.

Кроме этого я пришел к печальным выводам, что при нынешнем состоянии дел положение изменить не возможно. Так как изначально идентификация евангельских верующих на всей территории постсоветского пространства была построена на отрицании всяких зависимостей от западного богословия и традиций. Провозглашая свою уникальность и самобытность, евангельские верующие Казахстана лишают себя возможности обновления, возможности решения внутренних проблем, возможности дальнейшего роста деноминации.

Сосредоточившись на сепаратизме и сохранении традиций, не задаваясь историей их происхождения, евангельские верующие пошли путем не реформации, а раскольничества – наследуя при этом все традиции, и дух православного раскольничества, как мы увидели это в исследовании исторического контекста и происхождения традиций верующих не только Казахстанского братства, но это касается всех евангелических верующих на всей территории постсоветского пространства, в той или иной степени.

Александр Олейник - Проблемы идентификации и самоопределения Евангельских Христиан Баптистов Казахстана

г. Рудный

Библейский Институт г. Алматы, Казахстан 2013 г. – 26 с.

Александр Олейник - Проблемы идентификации и самоопределения Евангельских Христиан Баптистов Казахстана – Содержание

I.ВВЕДЕНИЕ

II.КТО ТАКИЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ БАПТИСТЫ

А.КРАТКИЙ ОЧЕРК ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РУССКОГО БАПТИЗМА

Б.ОСОБЕННОСТИ И ОТЛИЧИЯ РУССКОГО И ЗАПАДНОГО БАПТИЗМА

В.ОСОБЕННОСТИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН

III.СЕМЬ ПРИНЦИПОВ БАПТИЗМА

IV.ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЙ БАПТИСТКИХ ИСПОВЕДАНИЙ ВЕРЫ

V.ОБЪЕДИНЕНИЕ БАПТИСТОВ И ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН

VI.РАЗДЕЛЕНИЕ 1961Г.

А.ПРЕДПОСЫЛКИ

Б.ПОСЛЕДСТВИЯ

В.КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ

VII.ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ТРАДИЦИЙ

А.ИНСТИТУТ СТАРШИХ ПРЕСВИТЕРОВ

Б.СТИЛЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ

VIII.ПОСТАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

IX.ОСОЗНАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

X.НАЗАД К ИСТОКАМ

XI.ЧТО ОЖИДАЕТ СОВРЕМЕННОЕ БРАТСТВО ЕХБ КАЗАХСТАНА

А.НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ

1) РАСКОЛ

2) РАЗВИТИЕ КЛЕРИКАЛИЗМА

Б.ОБНОВЛЕНИЕ (РЕФОРМАЦИЯ)

XII.ПРЕДАНИЕ ИЛИ ПИСАНИЕ (СООТВЕТСТВИЕ\НЕСООТВЕТСВИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ И ТЕОЛОГИИ)

XIII. ВЫВОДЫ

XIV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Александр Олейник - Проблемы идентификации и самоопределения Евангельских Христиан Баптистов Казахстана - Введение

Актуальность

Как и многие верующие Казахстанского братства, думаю и всего наследия постсоветского пространства, я никогда глубоко не задумывался о названии нашего исповедания. В самом деле, почему мы именно «Евангельские Христиане Баптисты»? Кто-то дал мне такое объяснение: - Евангельские – значит мы живем по Евангелию, Христиане – потому что мы верим в Христа, Баптисты – связано с особенностями крещения – мы крестим во взрослом возрасте, и полным погружением - от греческого баптизо -погружать. Долгое время я удовлетворялся этим объяснением. Но насколько это объяснение аббревиатуры ЕХБ, соответствует действительности? Для того чтобы знать точный ответ – нужно ознакомиться с историей возникновения евангельско-баптистского братства на территории восточной Европы. В отличие от запада, где существуют отдельные союзы христиан разных деноминаций, несущих название деноминации в союзе, как например баптисты или реформаторы, и многие другие названия и конфессии, в наших кругах закрепилось именно это название. И оно не случайно. Чтобы понять истоки его происхождения, мы должны будем сделать небольшой исторический обзор возникновения баптизма на территории России. Насколько точно, каждый верующий Союза ЕХБ Казахстана, знает, кто он? И почему и во что он верит? В чем его (наше) отличие от верующих других деноминаций? Известны ли ему Символы Веры? Как, откуда и когда в действительности появилось это название, которым мы себя идентифицируем?

Хронологические рамки работы

В то время как всемирный баптизм насчитывает более четырехсотлетнюю историю, Русский баптизм более молод. Поэтому рамками этой работы будем рассматривать XIX-XX в. Характерной чертой отличающий возникновение евангелической веры, возникшей и резвившейся на территории России, было ее спонтанное появление в разных местах, практически в одно время. Еще одна отличительная черта – то, что евангелическое движение не развивалось под влиянием какой-либо одной богословской школы, на развитие Российского евангелического исповедания оказали влияния различные богословские школы и евангельские движения. В этой работе я хочу ответить на следующие вопросы:

Кто же мы, евангельские христиане баптисты Казахстана? Как и с кем, мы должны себя ассоциировать? Нужно ли нам вырабатывать и отстаивать свою богословскую позицию? Чем мы отличаемся от западных братьев? На эти, и, возможно, другие вопросы, я постараюсь ответить в настоящей работе. Исторический обзор, который я собираюсь провести, будет ограничен кратким обзором возникновения евангелического движения на территории России, начиная с первых крещеных по вере христиан. На эту тему написано много работ и исследований, и я не имею желания повторяться.

Географические рамки работы

Для того чтобы понять происхождение и корни проблемы идентификации, я сделаю краткий обзор возникновения и развития евангелического движения на территории Российской империи, и кроме этого, отдельным параграфом в начале работы будет сделан, краткий обзор возникновения евангелического братства в Казахстане, и таким образом, я хочу сузить круг нашего исследования до евангельско-баптистского братства в Казахтане.

Цель данной работы является изучение исторических особенностей распространения Баптистского движения на территории России и Казахстана, для отражения основных особенностей формирования евангельского течения, именуемого ЕХБ, и формирования богословия и основных традиций. Помочь верующим Казахстанского братства, определить для себя ключевые богословские понятия. Помочь с самоопределением.

Тезис: Идентификация и самоопределение важны для евангельского верующего для того, чтобы он мог яснее ставить перед собой цели дальнейшего духовного развития, и взаимодействия с окружающими.