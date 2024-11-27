Олиотт - Иисус — нескучный проповедник

Прошу вас открыть Слово Божье на Нагорной проповеди, записанной в Евангелии от Матфея, в главах 5, 6 и 7. Это самое длинное из записанных поучений нашего Господа. Длинное, но не скучное'. Почему? Потому что у Него был Свой узнаваемый метод проповеди.

Наш Господь проповедовал, используя приемы устной речи, — именно об этом мы поговорим в первой главе. Говорить и писать — два разных дела. На письме мы выражаем свои мысли совсем иначе, чем устно. Есть, конечно, некоторое сходство, но ведь сходство есть и между футболом и регби, хотя на самом деле это совершенно разные игры. Проповедь говорят, а не пишут. Это означает, что, если вы, проповедуя, используете приемы письменной речи, вы плохо проповедуете. Наш Господь проповедовал ясно, понятно, четко, и Его методу просто последовать. Те, кто не хочет проповедовать, используя те же самые приемы, не желают служить как служил их Господь. Они ведут себя так, как будто лучше Его знают, что нужно делать. Так какими же приемами устной речи пользовался наш Господь?

Случалось ли в вашей жизни когда-нибудь такое, что вас потрясала мысль, прочитанная в книге, и вы понимали, что ваша жизнь уже никогда не будет прежней? Нечто подобное произошло со мной, когда я прочел 16-ю главу книги Освальда Сандерса «Несравненный Христос». Эта глава была озаглавлена «Учение Христа», в ней цитировалось высказывание Джеймса Макконки, который «указал, что безупречный метод наставления нашего Господа включал в себя три части»1. Что это за части? Утверждение — пример — применение. Эти три слова полностью изменили мое понимание того, как нужно проповедовать.

Сандерс, основываясь на Мтф. 6:25—34, демонстрирует, что метод устной речи, которым пользовался наш Господь, похож на девичью косу, сплетенную из трех прядей.

Когда мне было лет восемь или девять и я учился в школе, почти все девочки в нашем классе заплетали косички. У меня не было сестер, никто не рассказывал мне, как плести косы. На уроках я пристально изучал прически одноклассниц, пытаясь понять, как же они заплетают волосы. Девочка, сидевшая впереди меня, постоянно вертелась, что неимоверно усложняло мои исследования. В конце концов, я понял, что одна коса сплетается из трех прядей, но оказалось, что определить, какая прядь где находится, очень непросто. Чем дольше я на них смотрел, тем больше запутывался. Если кто-то из читателей не понимает, о чем идет речь, скорее всего, он никогда не сидел в классе за девочкой с косичками!

Олиотт C. - Иисус — нескучный проповедник - Как научиться проповедовать как Иисус

Пер. с англ. А. В. Вязовской. — Мн.: МФЦП, 2008. — 112 с.

ISBN 0 85151 830 3 (англ.)

ISBN 978-985-454-406-9 (рус.)

Олиотт C. - Иисус — нескучный проповедник – Содержание

Предисловие

I. Наш Господь не был скучным проповедником

1. Утверждение 1) Простые слова 2) Много коротких фраз 3) Вопросы, не требующие ответа 4) Повторения 5) Контрасты 6) Использование в большинстве случаев действительного залога

2. Пример 1) Дома 2) В церкви 3) Окружающие объекты 4) Повседневные события

3. Применение 1) Разные формы применения 2) Разные виды применения 3) Применение для разных слушателей 4) Завершая применением



II. Наш Господь — проповедник-евангелист

1. Укажите пальцем! (Мтф. 11:20—24) 1) Укажите на конкретную группу людей 2) Укажите на конкретные грехи 3) Укажите на судный день

2. Склоните колени! (Мтф. 11:25—27) 1) Бог есть Бог: Он правит! (стих 25) 2) Бог есть Бог: Он не объясняет (стих 26) 3) Бог есть Бог: Его нельзя объяснить (стих 27)

3. Протяните руки! (Мтф. 11:28—30) 1) Протяните руки — пригласите! Кого пригласить? Что это за приглашение? 2) Протяните руки — пообещайте! 3) Протяните руки — объясните! Он кроток и смирен сердцем Иго Его благо и бремя легко



III. Наш Господь был не только проповедником