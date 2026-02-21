Омартиан - Сила совместной молитвы

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family

Книга Сторми Омартиан и Джека Хейфорда «Сила совместной молитвы» исследует духовный феномен, основанный на обетовании Христа: «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Авторы объединяют свой опыт, чтобы показать, что коллективная молитва обладает особой динамикой и властью, превосходящей возможности одиночного предстояния. Они подробно разбирают, как единодушие верующих способно изменять атмосферу в семьях, церквях и даже целых народах.

В этой работе раскрываются практические аспекты молитвенного единства: от молитвы супругов в спальне до масштабных молитвенных собраний. Омартиан и Хейфорд объясняют, как преодолевать барьеры, мешающие совместному духовному труду, такие как гордость, непрощение или отсутствие видения. Авторы подчеркивают, что когда люди соглашаются в молитве, Бог высвобождает Свою силу для решения проблем, которые казались неразрешимыми, превращая общину в живой и действенный инструмент Его воли.

Сторми Омартиан, Джек Хейфорд – Сила совместной молитвы

Пер. с англ.—2-е изд., испр. — СПб; Шандал, 2009. — 192 с.

ISBN 978-5-93925-125-9

Сторми Омартиан, Джек Хейфорд – Сила совместной молитвы – Содержание

Послание нашим современникам

  • Глава 1. Что такое сила молитвы и как ее получить?

  • Глава 2. Сила вашей молитвы

  • Глава 3. Найти молитвенного партнера

  • Глава 4. Присоединяйтесь к группе

  • Глава 5. Сила молящейся церкви

  • Глава 6. Объединиться в молитве ради спасения нации

  • Глава 7. Что могу сделать лично я?

Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Related Books

