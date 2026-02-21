Книга Сторми Омартиан «Молитва — путь к решению проблем в браке» представляет собой духовную стратегию для восстановления отношений между супругами, которые столкнулись с кризисом, стеной непонимания или охлаждением чувств. Автор утверждает, что большинство конфликтов в браке имеют не только психологические, но и духовные корни, поэтому их невозможно решить одними лишь человеческими усилиями. Омартиан предлагает превратить молитву из «крика о помощи» в осознанный инструмент созидания мира и единства в семье.

В этой работе Сторми делает акцент на том, что молитва должна начинаться не с просьбы «изменить партнера», а с готовности измениться самой перед Богом. Она подробно разбирает типичные болевые точки — отсутствие общения, финансовые трудности, сексуальную неудовлетворенность и старые обиды — и дает для каждой ситуации библейское основание и конкретные молитвенные примеры. Автор учит, как противостоять разрушительным мыслям и как силой веры «заделывать бреши» в отношениях, через которые проникает вражда.

Особая ценность книги заключается в её практичности: каждая глава наполнена молитвами-провозглашениями и стихами из Писания, которые помогают сохранять правильный настрой даже в эпицентре семейного шторма. Омартиан убеждена, что для Бога нет безнадежных ситуаций, и через верную молитву даже самый разбитый брак может быть не просто восстановлен, а стать крепче, чем был прежде.

Сторми Омартиан - Молитва — путь к решению проблем в браке

Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2009. — 256 с.

ISBN 978-5-93925-171-6

Сторми Омартиан - Молитва — путь к решению проблем в браке – Содержание

Что угрожает вашему браку и как с этим справиться?

Глава 1. Если вам тяжело общаться

Глава 2. Если гнев, грубость или оскорбления отравляют ваши отношения

Глава 3. Если вам трудно прощать

Глава 4. Если депрессия и отрицательные эмоции отравляют вам жизнь

Глава 5. Если дети стали занимать главенствующее место в вашей жизни

Глава 6. Если у вас начались финансовые трудности

Глава 7. Если пагубные привычки мешают вашим отношениям

Глава 8. Если влияние извне отравляет ваши интимные отношения

Глава 9. Если черствость сердца убивает вашу любовь

Глава 10. Если ваш супруг уже не занимает первого места в вашей жизни

Глава 11. Если вы начинаете всерьез подумывать о разводе

Глава 12. Если неверность разрушает ваш союз

Глава 13. Когда не надо говорить

Глава 14. Если вы потеряли надежду и нуждаетесь в чуде

Идите по пути успеха и счастья