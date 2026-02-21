Омартиан - Молитва – путь к решению проблем в браке

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family

Книга Сторми Омартиан «Молитва — путь к решению проблем в браке» представляет собой духовную стратегию для восстановления отношений между супругами, которые столкнулись с кризисом, стеной непонимания или охлаждением чувств. Автор утверждает, что большинство конфликтов в браке имеют не только психологические, но и духовные корни, поэтому их невозможно решить одними лишь человеческими усилиями. Омартиан предлагает превратить молитву из «крика о помощи» в осознанный инструмент созидания мира и единства в семье.

В этой работе Сторми делает акцент на том, что молитва должна начинаться не с просьбы «изменить партнера», а с готовности измениться самой перед Богом. Она подробно разбирает типичные болевые точки — отсутствие общения, финансовые трудности, сексуальную неудовлетворенность и старые обиды — и дает для каждой ситуации библейское основание и конкретные молитвенные примеры. Автор учит, как противостоять разрушительным мыслям и как силой веры «заделывать бреши» в отношениях, через которые проникает вражда.

Особая ценность книги заключается в её практичности: каждая глава наполнена молитвами-провозглашениями и стихами из Писания, которые помогают сохранять правильный настрой даже в эпицентре семейного шторма. Омартиан убеждена, что для Бога нет безнадежных ситуаций, и через верную молитву даже самый разбитый брак может быть не просто восстановлен, а стать крепче, чем был прежде.

Сторми Омартиан - Молитва — путь к решению проблем в браке

Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2009. — 256 с.

ISBN 978-5-93925-171-6

Сторми Омартиан - Молитва — путь к решению проблем в браке – Содержание

Что угрожает вашему браку и как с этим справиться?

  • Глава 1. Если вам тяжело общаться

  • Глава 2. Если гнев, грубость или оскорбления отравляют ваши отношения

  • Глава 3. Если вам трудно прощать

  • Глава 4. Если депрессия и отрицательные эмоции отравляют вам жизнь

  • Глава 5. Если дети стали занимать главенствующее место в вашей жизни

  • Глава 6. Если у вас начались финансовые трудности

  • Глава 7. Если пагубные привычки мешают вашим отношениям

  • Глава 8. Если влияние извне отравляет ваши интимные отношения

  • Глава 9. Если черствость сердца убивает вашу любовь

  • Глава 10. Если ваш супруг уже не занимает первого места в вашей жизни

  • Глава 11. Если вы начинаете всерьез подумывать о разводе

  • Глава 12. Если неверность разрушает ваш союз

  • Глава 13. Когда не надо говорить

  • Глава 14. Если вы потеряли надежду и нуждаетесь в чуде

Идите по пути успеха и счастья

Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books