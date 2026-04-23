Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Омартиан - Родители в молитве

Омартиан - Родители в молитве
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, AUDIO, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family

Этот компактный сборник, выпущенный в подарочной серии «Сила молитвы», представляет собой практическое руководство для родителей, желающих духовно поддерживать своих детей. В основу издания лег бестселлер известной американской писательницы Сторми Омартиан. Основная идея книги заключается в том, что молитва — это не просто просьба о благополучии, а мощный инструмент, способный влиять на развитие талантов, формирование характера и защиту ребенка от негативных воздействий внешнего мира.

Автор предлагает конкретные молитвенные образцы, структурированные по ключевым сферам жизни: от здоровья и учебы до выбора друзей и будущего замужества или женитьбы. Книга призывает родителей к терпению и осознанному партнерству с Богом в процессе воспитания, подчеркивая, что искреннее ходатайство может разрушить внутренние страхи ребенка и помочь ему найти свое истинное предназначение. Издание предназначено как для личного использования, так и для совместных молитвенных чтений в группах.

Сторми Омартиан — Родители в молитве

Санкт-Петербург: Шандал, 2005. — 48 с.
ISBN 5-93925-093-9 (По книге «Сила родительской молитвы»)

Сторми Омартиан — Родители в молитве - Содержание

  • Основы молитвы: Как передать детей в Божьи руки и довериться Его воле.

  • Духовная и физическая защита: Молитвы об избавлении от страха, защите от зла, здоровье и исцелении.

  • Развитие личности: Молитвы о послушании, желании учиться, развитии талантов и обретении мудрости.

  • Отношения и будущее: Как молиться о верующих друзьях, сохранении мира в семье и будущем счастливом браке.

  • Внутренняя свобода: Молитвы о разрушении зависимостей, освобождении от проклятий прошлого и осознании необходимости покаяния.

Views 26
Rating
Added 23.04.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

zalservik 7 hours ago
Благодарю

Related Books

All Books