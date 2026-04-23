Омартиан - Родители в молитве
Этот компактный сборник, выпущенный в подарочной серии «Сила молитвы», представляет собой практическое руководство для родителей, желающих духовно поддерживать своих детей. В основу издания лег бестселлер известной американской писательницы Сторми Омартиан. Основная идея книги заключается в том, что молитва — это не просто просьба о благополучии, а мощный инструмент, способный влиять на развитие талантов, формирование характера и защиту ребенка от негативных воздействий внешнего мира.
Автор предлагает конкретные молитвенные образцы, структурированные по ключевым сферам жизни: от здоровья и учебы до выбора друзей и будущего замужества или женитьбы. Книга призывает родителей к терпению и осознанному партнерству с Богом в процессе воспитания, подчеркивая, что искреннее ходатайство может разрушить внутренние страхи ребенка и помочь ему найти свое истинное предназначение. Издание предназначено как для личного использования, так и для совместных молитвенных чтений в группах.
Сторми Омартиан — Родители в молитве
Санкт-Петербург: Шандал, 2005. — 48 с.
ISBN 5-93925-093-9 (По книге «Сила родительской молитвы»)
Сторми Омартиан — Родители в молитве - Содержание
Основы молитвы: Как передать детей в Божьи руки и довериться Его воле.
Духовная и физическая защита: Молитвы об избавлении от страха, защите от зла, здоровье и исцелении.
Развитие личности: Молитвы о послушании, желании учиться, развитии талантов и обретении мудрости.
Отношения и будущее: Как молиться о верующих друзьях, сохранении мира в семье и будущем счастливом браке.
Внутренняя свобода: Молитвы о разрушении зависимостей, освобождении от проклятий прошлого и осознании необходимости покаяния.
