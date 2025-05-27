Несмотря на то что хеви-метал является глобальным явлением, которым наслаждаются миллионы людей, его все еще понимают неправильно. С самого начала хеви-метал позиционировал себя как искусство аутсайдеров, его списали и высмеяли недалекие музыкальные критики и приверженцы «приемлемой» поп-культуры. Лестер Бэнгс из Rolling Stone описал новаторский дебютный альбом Black Sabbath «как Cream, но хуже». Многие сторонние наблюдатели считают метал тупым, дерзким, неразвитым, грубым и даже жестоким.

Но это нормально. Чтобы докопаться до сути, нам вовсе не нужно копать землю и перебирать безделушки мейнстрима. Мы слишком весело проводим время, чтобы заботиться о том, что думают другие. Мы знаем, чего не хватает остальным: самой обширной, яркой, творческой, интеллектуальной, экстремальной, веселой и гедонистической субкультуры в мире.

Подобно Фенриру, пожирающему Солнце, метал расползается по всей культуре, поглощая любые влияния и вытесняя их собой. Он действительно может быть не- уклюжим и грубым, как Venom или Carnivore. Но он также может демонстрировать огромную виртуозность и музыкальную изысканность, как любимая группа каждого учителя гитары — Dream Theater . Метал может быть веселым, будь то намеренно, в духе гонзо-комедии Девина Таунсенда, или непреднамеренно, когда притворство неуместно и безуспешно.

О'Нил Эндрю - Голос зверя - История хеви-метала

пер. с англ. К. А. Балясовой

М: РИПОЛ классик, 2021, 304 с.

Серия "Плейлист"

ISBN 978-5-386-14381-7

О'Нил Эндрю - Голос зверя - История хеви-метала - Оглавление

Введение. Что такое хеви-метал?

Глава 1. Корни, кровавые корни

Глава 2. Black Sabbath

Глава 3. Золотой век хеви-метала

Глава 4. Новая волна британского хеви-метала

Глава 5. Первая волна блэк-метала

Глава 6. Восхождение трэш-метала: 1981–1989

Глава 7. Гребанный глэм-метал

Глава 8. Дэт-метал

Глава 9. Вторая волна блэк-метала

Глава 10. Жанровая инфляция (у семи нянек дитя без глазу)

Глава 11. Гранж и грув: девяностые

Глава 12. В конце девяностых все группы, которые я любили, стали дерьмом

Глава 13. Честная и непредвзятая переоценка ню-метала и рэп-метала

Глава 14. Металкор и возвращение хорошей музыки

Глава 15. Проблемы в сортировочном офисе: взрыв «почты»

Глава 16. Конец: ретрометал и движение возрождения

Глава 17. Состояние метала сегодня

Эпилог. Будущее тяжелого метала

Благодарности