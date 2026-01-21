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Хиллман - Орфей в свете архетипа и культуры

Орфей в свете архетипа и культуры
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy

Я все больше и больше осознаю, каким образом мифы складываются в мифологию, как каждый из греческих мифов проникает во все остальные, включает в себя и подразумевает их, так что для того, чтобы полностью изложить какой-либо один миф, мы должны рассказать их все. (Это напоминает мне замечание Фрейда о том, что если двигаться по дорогам ассоциаций, содержащихся лишь в одном фрагменте сновидения, можно разобраться в жизни целиком.) Конечно, на самом деле мы не способны на это; но я надеюсь, вы оцените мою сдержанность в том, что я предпочту не рассказывать все истории, ведущие к мифу об Орфее и исходящие из него.

Мне также интересно то, как мифы переосмысливаются на протяжении веков и как именно такое переосмысление позволяет им жить дальше. Хотя у нас, конечно, нет прямого доступа к чисто устному слою в истории любого из греческих мифов, мы можем прочувствовать устную традицию бардов, лежащую сразу за Гомером, и получить некоторое представление о том, как эта традиция трансформируется в литературных эпосах, составленных Гомером и Гесиодом в конце восьмого века до н. э., и тогда мы действительно сможем увидеть, как эпический подход к мифам переосмысляется сначала поэтами-лириками поздней архаики, затем драматургами Афин пятого века и еще раз поэтами Рима времен Августа примерно четыреста лет спустя.

Сборник под редакцией Джеймса Хиллмана - Орфей в свете архетипа и культуры

«Касталия», 2022. — 278 с.

ISBN 978-5-521-18663-1

Сборник под редакцией Джеймса Хиллмана - Орфей в свете архетипа и культуры - Содержание

  • Оборачиваясь к Орфею. Кристин Даунинг

  • Орфей: Шаманское и мантическое искусство кифареда. Уильям Дж. Доти

  • Почему поэт должен был умереть? Орфические корни юнгианской психологии Роберт Д. Романишин

  • Загробная жизнь образа: о Юнге и скорби Грег Могенсон

  • Лицом клицу с конечностью бытия: философские размышления об Орфее, искусстве и старении. Линда Ширс Леонард

  • Орфей, Дионис и популярная культура. «Орфей» Жана Кокто (1950) - тогда и сейчас. Кристофер Хок

  • Орфей и рождение абстрактного искусства Дэвид О'Донахью

  • Скрытые эротические тенденции в культе Орфея. Джим Клайн

  • Орфей до Орфея: миф о маге-кифареде Джанфранко Сальваторе

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Added 21.01.2026
Author brat lexmak
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