Орлов - Традиция Еноха-Метатрона
Хотя настоящее исследование сосредоточено главным образом на корнях предания об ангеле Метатроне, эту еврейскую традицию невозможно полностью понять без обращения к ее более широкому богословскому и историческому контексту, включающему религиозное движение, известное как ранний еврейский мистицизм. Поэтому исследование должно начаться с уточнения некоторых понятий и позиций, касающихся этого более широкого религиозного явления.
Современная научная дискуссия об истоках, целях и содержании раннего еврейского мистицизма начинается с работ выдающегося еврейского ученого прошлого века Гершома Шолема. Его глубокие и порой парадоксальные исследования ранних иудейских эзотерических традиций демонстрируют поразительный контраст с предыдущей научной парадигмой исследования иудаики конца XIX и начала XX столетий, выраженной в так называемом движении Wissenschaft des Judentums, которое понимало раннюю иудейскую мистику как религиозный феномен, основанный на идеях поздних и внешних по отношению к иудаизму. В своем главном научном труде, «Основные течения в еврейской мистике», а также в своих других публикациях Шолем пытается прояснить корни ранней иудейской мистической традиции на базе новой методологии, которая, в отличие от подхода Wissenschaft des Judentums, старается понять эту традицию как подлинно иудейское богословское течение с глубокими и древними корнями в библейской и апокалиптической литературе. Задача Шолема была отнюдь не проста. В своей речи, произнесенной по случаю вручения ему Ротшильдовской премии, он говорит о трудностях этого нелегкого проекта реконструкции истории ранней иудейской мистики, указывая на разнородную и фрагментарную природу дошедших до нас письменных свидетельств этой традиции.
Публикации Шолема представляют собой серию успешных и иногда не совсем успешных попыток связать ранние иудейские мистические предания, отраженные в таких апокалиптических памятниках эпохи Второго храма, как 1 Енох, 2 Енох и Откровение Авраама, с более поздними традициями, подобной же природы, зафиксированными в раввинистических произведениях и литературе Хейхалот. Здесь нужно подчеркнуть, что Шолем рассматривал все эти три стадии эволюции ранней иудейской мистики (апокалиптическую, раввинистическую и Хейхалот) как части одного большого религиозного движения, обозначаемого им как традиция Меркавы (Божественной Колесницы). По его мнению, мистические спекуляции, обнаруживающиеся в иудейской апокалиптике, представляют собой начальную фазу в развитии этого важного религиозного направления. В работе «Основные течения в еврейской мистике» он говорит об этом так:
Это совершенно верно, и этого самого по себе достаточно, чтобы доказать преемственность мысли о Меркаве на всех трех этапах ее развития: от тайных молитвенных собраний древних апокалиптиков через спекуляции по поводу Меркавы известных нам законоучителей Торы до мистики Меркавы позднеталмудического и послеталмудического периодов, как она отражается в сохранившейся литературе. Мы усматриваем здесь определенное религиозное движение, сам факт существования которого решительно опровергает тот укоренившийся предрассудок, что все творческие религиозные силы ранней апокалиптики были без остатка поглощены и переработаны народившимся христианством.
А.А. Орлов - Традиция Еноха-Метатрона
пер. с англ. Л. Калигиной — Иерусалим: Библиотека Михаила Гринберга, 2025. - 432 с.
ISBN 978-965-93110-6-4
А.А. Орлов - Традиция Еноха-Метатрона - Содержание
- Предисловие к английскому изданию
- ВВЕДЕНИЕ Ранний еврейский мистицизм
- Славянские псевдоэпиграфы
- 2 Енох и ранний еврейский мистицизм
- Какие связи стоит рассмотреть?
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Эволюция ролей и титулов седьмого допотопного героя в месопотамских и енохических источниках и преданиях традиции Меркавы
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. Роли и титулы седьмого допотопного героя в месопотамских источниках: История царя Энмедуранки
- Энмедуранки как прорицатель
- Энмедуранки как знаток тайн
- Энмедуранки как посредник
- Энмедуранки как писец
- Энмедуранки как священник
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ГЛАВА ВТОРАЯ. Роли и титулы Еноха в ранних енохических книгах
- Енох как прорицатель
- Енох как первородный мудрец
- Енох как знаток тайн
- Енох как писец
- Писец праведности
- Выдающийся писец
- Умелый писец?
- Енох как посредник
- Посредничество в знании
- Посредничество в божественном суде: Ходатайство Еноха за Стражей
- Посредничество в божественном суде: Енох как эсхатологический свидетель
- Енох как небесный священник
- Титулы Еноха в Книге Притч
- «Праведный»
- «Помазанник»
- «Избранный»
- «Сын человеческий»
- Взаимозависимость четырех титулов и их идентификация с Енохом в Книге Притч
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Роли и титулы Еноха-Метатрона в Сефер Хейхалот и других материалах
- Имя Метатрон
- «Старые» роли и титулы
- Метатрон как писец
- Метатрон как знаток тайн
- Метатрон как посредник
- Посредничество в знании
- Посредничество в божественном суде
- Заступничество
- Свидетельствование
- Посредничество божественного присутствия и власти
- Священнические и литургические роли Метатрона
- «Новые» роли и титулы
- Метатрон как Князь божественного Лица
- Метатрон как Князь Мира
- Метатрон как Князь Торы
- Метатрон как Юноша
- Метатрон как Малый YHWH
- Метатрон как Мера Бога
- Заключение
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Роли и титулы Еноха-Метатрона во 2 Енохе
- «Новые» роли и титулы
- Слуга божественного Лица
- Юноша
- Управляющий порядком на земле
- Наместник Бога?
- Небесный ДВОЙНИК
- Прометая
- «Старые» роли и титулы
- Прорицатель
- Посредник
- Посредничество в Божьем суде
- Посредничество божественного Присутствия
- Знаток тайн творения
- Камни
- Адоил и Арухаз: этимология имен
- Священнические и литургические роли
- Писец
- Заключение
- ГЛАВА ПЕРВАЯ. Роли и титулы седьмого допотопного героя в месопотамских источниках: История царя Энмедуранки
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Полемики с традициями небесных посредников и их роль в эволюции ролей и титулов Еноха во 2 Енохе
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ГЛАВА ПЯТАЯ. Адамические полемики во 2 Енохе и титулы Еноха-Метатрона «Юноша», «Князь мира», «Искупитель мира» и «Мера Господа»
- Функция адамической традиции во 2 Енохе
- Царь Земли
- Ангельское почитание
- Юноша
- Мотив голода
- Мотив божественного Лица
- Елей с Древа Жизни
- Тот, кто отнял грехи человечества
- Роль Еноха-Метатрона как Меры Бога в традиции Шиур Кома и во 2 Енохе
- Телесность прародителя
- От четырех концов света
- Мера божественного тела
- Телесное восхождение
- Адам и Енох: «Два владычества» на небесах
- Два тела, созданные по подобию третьего
- Заключение
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ГЛАВА ШЕСТАЯ. Моисеевские полемики во 2 Енохе и титул Еноха-Метатрона «Князь божественного Лица»
- Ранние енохические полемики против Моисея и его откровения
- Контратака моисеевской традиции
- Моисеевская полемика во 2 Енохе: новая стратегия
- Образ Лица
- «Я тот, кто видел Лицо Господа»
- Мотив опасности
- Моисеевская символика стояния и образ Сар ха-Паним
- Лучезарный лик Еноха
- Образ руки
- Откровение Еноха: Новая Книга Бытия?
- Тора Еноха
- Передача писаний Еноха и община его откровения
- Моисей как младший двойник Еноха-Метатрона: раввинистические источники и тексты литературы Чертогов
- Заключение
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Ноахические полемики и датировка 2 Еноха
- Жертвоприношения Ноя
- Ной как основатель жертвенных установлений
- Ной и божественные откровения
- Ной как мост через Потоп
- Рождение Ноя
- Сын Ноя
- Цель полемики
- Споры о датировке
- Ноахические полемики и датировка текста
- Заключение
- ГЛАВА ПЯТАЯ. Адамические полемики во 2 Енохе и титулы Еноха-Метатрона «Юноша», «Князь мира», «Искупитель мира» и «Мера Господа»
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Библиография
- I. Словари
- II. Источники
- III. Исследования
- Список рукописей 2 Еноха и их обозначения
- Об авторе
Интересная книга! Хорошее подспорье для новозаветников и спецов по эпохе Второго Храма.