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Орлов - Традиция Еноха-Метатрона

А.А. Орлов - Традиция Еноха-Метатрона
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Theology

Хотя настоящее исследование сосредоточено главным образом на корнях предания об ангеле Метатроне, эту еврейскую традицию невозможно полностью понять без обращения к ее более широкому богословскому и историческому контексту, включающему религиозное движение, известное как ранний еврейский мистицизм. Поэтому исследование должно начаться с уточнения некоторых понятий и позиций, касающихся этого более широкого религиозного явления.

Современная научная дискуссия об истоках, целях и содержании раннего еврейского мистицизма начинается с работ выдающегося еврейского ученого прошлого века Гершома Шолема. Его глубокие и порой парадоксальные исследования ранних иудейских эзотерических традиций демонстрируют поразительный контраст с предыдущей научной парадигмой исследования иудаики конца XIX и начала XX столетий, выраженной в так называемом движении Wissenschaft des Judentums, которое понимало раннюю иудейскую мистику как религиозный феномен, основанный на идеях поздних и внешних по отношению к иудаизму. В своем главном научном труде, «Основные течения в еврейской мистике», а также в своих других публикациях Шолем пытается прояснить корни ранней иудейской мистической традиции на базе новой методологии, которая, в отличие от подхода Wissenschaft des Judentums, старается понять эту традицию как подлинно иудейское богословское течение с глубокими и древними корнями в библейской и апокалиптической литературе. Задача Шолема была отнюдь не проста. В своей речи, произнесенной по случаю вручения ему Ротшильдовской премии, он говорит о трудностях этого нелегкого проекта реконструкции истории ранней иудейской мистики, указывая на разнородную и фрагментарную природу дошедших до нас письменных свидетельств этой традиции.

Публикации Шолема представляют собой серию успешных и иногда не совсем успешных попыток связать ранние иудейские мистические предания, отраженные в таких апокалиптических памятниках эпохи Второго храма, как 1 Енох, 2 Енох и Откровение Авраама, с более поздними традициями, подобной же природы, зафиксированными в раввинистических произведениях и литературе Хейхалот. Здесь нужно подчеркнуть, что Шолем рассматривал все эти три стадии эволюции ранней иудейской мистики (апокалиптическую, раввинистическую и Хейхалот) как части одного большого религиозного движения, обозначаемого им как традиция Меркавы (Божественной Колесницы). По его мнению, мистические спекуляции, обнаруживающиеся в иудейской апокалиптике, представляют собой начальную фазу в развитии этого важного религиозного направления. В работе «Основные течения в еврейской мистике» он говорит об этом так:

Это совершенно верно, и этого самого по себе достаточно, чтобы доказать преемственность мысли о Меркаве на всех трех этапах ее развития: от тайных молитвенных собраний древних апокалиптиков через спекуляции по поводу Меркавы известных нам законоучителей Торы до мистики Меркавы позднеталмудического и послеталмудического периодов, как она отражается в сохранившейся литературе. Мы усматриваем здесь определенное религиозное движение, сам факт существования которого решительно опровергает тот укоренившийся предрассудок, что все творческие религиозные силы ранней апокалиптики были без остатка поглощены и переработаны народившимся христианством.

А.А. Орлов - Традиция Еноха-Метатрона

пер. с англ. Л. Калигиной — Иерусалим: Библиотека Михаила Гринберга, 2025. - 432 с.
ISBN 978-965-93110-6-4

А.А. Орлов - Традиция Еноха-Метатрона - Содержание

  • Предисловие к английскому изданию
  • ВВЕДЕНИЕ Ранний еврейский мистицизм
  • Славянские псевдоэпиграфы
  • 2 Енох и ранний еврейский мистицизм
  • Какие связи стоит рассмотреть?
  • ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Эволюция ролей и титулов седьмого допотопного героя в месопотамских и енохических источниках и преданиях традиции Меркавы
    • ГЛАВА ПЕРВАЯ. Роли и титулы седьмого допотопного героя в месопотамских источниках: История царя Энмедуранки
      • Энмедуранки как прорицатель
      • Энмедуранки как знаток тайн
      • Энмедуранки как посредник
      • Энмедуранки как писец
      • Энмедуранки как священник
    • ГЛАВА ВТОРАЯ. Роли и титулы Еноха в ранних енохических книгах
      • Енох как прорицатель
      • Енох как первородный мудрец
      • Енох как знаток тайн
      • Енох как писец
      • Писец праведности
      • Выдающийся писец
      • Умелый писец?
      • Енох как посредник
      • Посредничество в знании
      • Посредничество в божественном суде: Ходатайство Еноха за Стражей
      • Посредничество в божественном суде: Енох как эсхатологический свидетель
      • Енох как небесный священник
      • Титулы Еноха в Книге Притч
      • «Праведный»
      • «Помазанник»
      • «Избранный»
      • «Сын человеческий»
      • Взаимозависимость четырех титулов и их идентификация с Енохом в Книге Притч
    • ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Роли и титулы Еноха-Метатрона в Сефер Хейхалот и других материалах
      • Имя Метатрон
      • «Старые» роли и титулы
      • Метатрон как писец
      • Метатрон как знаток тайн
      • Метатрон как посредник
      • Посредничество в знании
      • Посредничество в божественном суде
      • Заступничество
      • Свидетельствование
      • Посредничество божественного присутствия и власти
      • Священнические и литургические роли Метатрона
      • «Новые» роли и титулы
      • Метатрон как Князь божественного Лица
      • Метатрон как Князь Мира
      • Метатрон как Князь Торы
      • Метатрон как Юноша
      • Метатрон как Малый YHWH
      • Метатрон как Мера Бога
      • Заключение
    • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Роли и титулы Еноха-Метатрона во 2 Енохе
      • «Новые» роли и титулы
      • Слуга божественного Лица
      • Юноша
      • Управляющий порядком на земле
      • Наместник Бога?
      • Небесный ДВОЙНИК
      • Прометая
      • «Старые» роли и титулы
      • Прорицатель
      • Посредник
      • Посредничество в Божьем суде
      • Посредничество божественного Присутствия
      • Знаток тайн творения
      • Камни
      • Адоил и Арухаз: этимология имен
      • Священнические и литургические роли
      • Писец
      • Заключение
  • ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Полемики с традициями небесных посредников и их роль в эволюции ролей и титулов Еноха во 2 Енохе
    • ГЛАВА ПЯТАЯ. Адамические полемики во 2 Енохе и титулы Еноха-Метатрона «Юноша», «Князь мира», «Искупитель мира» и «Мера Господа»
      • Функция адамической традиции во 2 Енохе
      • Царь Земли
      • Ангельское почитание
      • Юноша
      • Мотив голода
      • Мотив божественного Лица
      • Елей с Древа Жизни
      • Тот, кто отнял грехи человечества
      • Роль Еноха-Метатрона как Меры Бога в традиции Шиур Кома и во 2 Енохе
      • Телесность прародителя
      • От четырех концов света
      • Мера божественного тела
      • Телесное восхождение
      • Адам и Енох: «Два владычества» на небесах
      • Два тела, созданные по подобию третьего
      • Заключение
    • ГЛАВА ШЕСТАЯ. Моисеевские полемики во 2 Енохе и титул Еноха-Метатрона «Князь божественного Лица»
      • Ранние енохические полемики против Моисея и его откровения
      • Контратака моисеевской традиции
      • Моисеевская полемика во 2 Енохе: новая стратегия
      • Образ Лица
      • «Я тот, кто видел Лицо Господа»
      • Мотив опасности
      • Моисеевская символика стояния и образ Сар ха-Паним
      • Лучезарный лик Еноха
      • Образ руки
      • Откровение Еноха: Новая Книга Бытия?
      • Тора Еноха
      • Передача писаний Еноха и община его откровения
      • Моисей как младший двойник Еноха-Метатрона: раввинистические источники и тексты литературы Чертогов
      • Заключение
    • ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Ноахические полемики и датировка 2 Еноха
      • Жертвоприношения Ноя
      • Ной как основатель жертвенных установлений
      • Ной и божественные откровения
      • Ной как мост через Потоп
      • Рождение Ноя
      • Сын Ноя
      • Цель полемики
      • Споры о датировке
      • Ноахические полемики и датировка текста
      • Заключение
  • Библиография
    • I. Словари
    • II. Источники
    • III. Исследования
  • Список рукописей 2 Еноха и их обозначения
  • Об авторе
Views 411
Rating 4.8 / 5
Added 18.09.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.8/5 (2)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 10 months ago

Интересная книга! Хорошее подспорье для новозаветников и спецов по эпохе Второго Храма.

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