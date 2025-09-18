Орлов - Традиция Еноха-Метатрона

Хотя настоящее исследование сосредоточено главным образом на корнях предания об ангеле Метатроне, эту еврейскую традицию невозможно полностью понять без обращения к ее более широкому богословскому и историческому контексту, включающему религиозное движение, известное как ранний еврейский мистицизм. Поэтому исследование должно начаться с уточнения некоторых понятий и позиций, касающихся этого более широкого религиозного явления.

Современная научная дискуссия об истоках, целях и содержании раннего еврейского мистицизма начинается с работ выдающегося еврейского ученого прошлого века Гершома Шолема. Его глубокие и порой парадоксальные исследования ранних иудейских эзотерических традиций демонстрируют поразительный контраст с предыдущей научной парадигмой исследования иудаики конца XIX и начала XX столетий, выраженной в так называемом движении Wissenschaft des Judentums, которое понимало раннюю иудейскую мистику как религиозный феномен, основанный на идеях поздних и внешних по отношению к иудаизму. В своем главном научном труде, «Основные течения в еврейской мистике», а также в своих других публикациях Шолем пытается прояснить корни ранней иудейской мистической традиции на базе новой методологии, которая, в отличие от подхода Wissenschaft des Judentums, старается понять эту традицию как подлинно иудейское богословское течение с глубокими и древними корнями в библейской и апокалиптической литературе. Задача Шолема была отнюдь не проста. В своей речи, произнесенной по случаю вручения ему Ротшильдовской премии, он говорит о трудностях этого нелегкого проекта реконструкции истории ранней иудейской мистики, указывая на разнородную и фрагментарную природу дошедших до нас письменных свидетельств этой традиции.

Публикации Шолема представляют собой серию успешных и иногда не совсем успешных попыток связать ранние иудейские мистические предания, отраженные в таких апокалиптических памятниках эпохи Второго храма, как 1 Енох, 2 Енох и Откровение Авраама, с более поздними традициями, подобной же природы, зафиксированными в раввинистических произведениях и литературе Хейхалот. Здесь нужно подчеркнуть, что Шолем рассматривал все эти три стадии эволюции ранней иудейской мистики (апокалиптическую, раввинистическую и Хейхалот) как части одного большого религиозного движения, обозначаемого им как традиция Меркавы (Божественной Колесницы). По его мнению, мистические спекуляции, обнаруживающиеся в иудейской апокалиптике, представляют собой начальную фазу в развитии этого важного религиозного направления. В работе «Основные течения в еврейской мистике» он говорит об этом так:

Это совершенно верно, и этого самого по себе достаточно, чтобы доказать преемственность мысли о Меркаве на всех трех этапах ее развития: от тайных молитвенных собраний древних апокалиптиков через спекуляции по поводу Меркавы известных нам законоучителей Торы до мистики Меркавы позднеталмудического и послеталмудического периодов, как она отражается в сохранившейся литературе. Мы усматриваем здесь определенное религиозное движение, сам факт существования которого решительно опровергает тот укоренившийся предрассудок, что все творческие религиозные силы ранней апокалиптики были без остатка поглощены и переработаны народившимся христианством.

А.А. Орлов - Традиция Еноха-Метатрона

пер. с англ. Л. Калигиной — Иерусалим: Библиотека Михаила Гринберга, 2025. - 432 с.

ISBN 978-965-93110-6-4

А.А. Орлов - Традиция Еноха-Метатрона - Содержание