Наконец-то решился представить на суд читателя некоторый итог своих многолетних исследований по Торе. Их я осмелился начать в середине 90־тых годов, потрясённый уроком рава Ицхака Зильбера по недельной главе Торы «Ки тиса». Приведу в подробном изложении начало этого урока...

В его начале рав после того, как прочитал на иврите первые предложения данного раздела Торы, перевёл их на русский язык и, прокомментировав их по Раши, сказал следующее: «...Не могу удержаться, чтобы не рассказать удивительную вещь. Есть кабалистическая книга ученика и товарища Бааль-Шем-Това - Толдот Яаков-Йосеф...»

Поясним, что здесь идёт речь о раби Яакове- Йосефе из Полонного, издавшего в 1780 году книгу «Толдот Яаков-Йосеф», в которой впервые письменно изложено учение хасидизма. Надо сказать, что это обращение рава И.Зильбера к этой книге не было случайностью. И в дальнейшем из года в год, когда мы в процессе учёбы подходили к главе «Ки тиса», рав точно так же начинал свой урок по этой главе.

Продолжим дальше изложение этого урока: «...Итак в комментариях к этой главе («Ки тиса») он (раби Яаков-Йосеф) обращает внимание, что можно было бы сказать гораздо короче. Вместо слов: «Ки тиса (תשא) этрош», что буквально значит «поднять голову» - имеется в виду «сосчитать поголовно», можно было бы написать - «Ки тиспор» или «Ки тимнэ». И слово «лифекудейЬэм» - «по счёту», аль-пи пшат, ничего (нового) не даёт и можно было бы его выпустить... Оказывается, что слово «тиса (תשא) эт-рош» имеет два значения. Так Йосеф, толкуя виночерпию и пекарю фараона их сны, сказал одни и те же слова: «Беод шлошет ямим иса (ישא) эт-рошеха», но одному (виночерпию) со значением - «через три дня фараон поднимет (ישא) твою голову» (Брейшит 40:13), т.е. спасёт от смерти, а другому (пекарю) с другим значением - «через три дня фараон снимет (ישא) с тебя голову» (Берейшит 40:19)...

Затем рав И.Зильбер начинал говорить о грехе «золотого тельца» и наказании за него, высказывая предварительно мысль, что неверие в Б־га также в какой-то мере является «авода зара», т.е. идолопоклонством. «Б-г сказал Моше: Ладно, сейчас Я их не накажу, а если ещё раз согрешат, Я добавлю ещё и за это. Так Талмуд говорит, что ещё не было ни одного наказания, чтобы не добавили за «золотой телец». И когда же последнее (наказание)?...

Яков Орлов – В свете букв еврейских годов

Иерусалим 57В2/2002. - 216 с.

Яков Орлов – В свете букв еврейских годов – Содержание

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