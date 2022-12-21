Фактически работать над этой книгой я начала лет десять назад. Но сразу написать ее не удалось. В то время я находилась в абьюзивных отношениях, причем уже второй раз. Из первых таких отношений я выходила почти семь лет, но тут же встретила другого человека, с которым опять что-то пошло не так. На этот раз я намного быстрее поняла, что происходит, и уже через год мы расстались.

Однако тогда у меня возникло много вопросов к себе. Как же это все случилось? Почему я, будучи психологом и даже тренером психологического института, имея любящих родителей и друзей, так долго оставалась в странных партнерских отношениях? Почему не могла уйти, несмотря на призывы и предупреждения моих друзей? Как я выбирала именно таких партнеров? Что со мной не так? И не наступлю ли я на те же грабли в новых отношениях?

Именно в это время мне предложили набрать команду психологов для вновь открывающегося Московского кризисного центра помощи женщинам и детям. Это было неожиданное и очень вдохновившее меня предложение. Разумеется, я согласилась и собрала команду. Так образовался коллектив из двенадцати человек, с которыми я начала исследование темы насилия в отношениях.

Татьяна Орлова - За закрытыми дверями. Почему происходит домашнее насилие и как его остановить

М.: БФ «Нужна помощь», 2022. — 272 с.

ISBN 978-5-6046470-2-8

Татьяна Орлова - За закрытыми дверями. Почему происходит домашнее насилие и как его остановить - Содержание

Введение

Глава первая. Что именно мы называем насилием

Глава вторая. Как работает насилие внутри семейной системы

Глава третья. Как перестраивается личность под действием насилия

Глава четвертая. Как работают жертвенные механизмы

Глава пятая. Об абьюзерах и о том, почему они это делают

Глава шестая. Цикл насилия

Глава седьмая. Как остановить насилие по отношению к себе

Глава восьмая. Как преодолеть последствия насилия

Глава девятая. Как помочь автору насилия

Глава десятая. Проблема насилия в нашей стране

Благодарности