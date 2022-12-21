Орлова - За закрытыми дверями
Фактически работать над этой книгой я начала лет десять назад. Но сразу написать ее не удалось. В то время я находилась в абьюзивных отношениях, причем уже второй раз. Из первых таких отношений я выходила почти семь лет, но тут же встретила другого человека, с которым опять что-то пошло не так. На этот раз я намного быстрее поняла, что происходит, и уже через год мы расстались.
Однако тогда у меня возникло много вопросов к себе. Как же это все случилось? Почему я, будучи психологом и даже тренером психологического института, имея любящих родителей и друзей, так долго оставалась в странных партнерских отношениях? Почему не могла уйти, несмотря на призывы и предупреждения моих друзей? Как я выбирала именно таких партнеров? Что со мной не так? И не наступлю ли я на те же грабли в новых отношениях?
Именно в это время мне предложили набрать команду психологов для вновь открывающегося Московского кризисного центра помощи женщинам и детям. Это было неожиданное и очень вдохновившее меня предложение. Разумеется, я согласилась и собрала команду. Так образовался коллектив из двенадцати человек, с которыми я начала исследование темы насилия в отношениях.
Татьяна Орлова - За закрытыми дверями. Почему происходит домашнее насилие и как его остановить
М.: БФ «Нужна помощь», 2022. — 272 с.
ISBN 978-5-6046470-2-8
Татьяна Орлова - За закрытыми дверями. Почему происходит домашнее насилие и как его остановить - Содержание
- Введение
- Глава первая. Что именно мы называем насилием
- Глава вторая. Как работает насилие внутри семейной системы
- Глава третья. Как перестраивается личность под действием насилия
- Глава четвертая. Как работают жертвенные механизмы
- Глава пятая. Об абьюзерах и о том, почему они это делают
- Глава шестая. Цикл насилия
- Глава седьмая. Как остановить насилие по отношению к себе
- Глава восьмая. Как преодолеть последствия насилия
- Глава девятая. Как помочь автору насилия
Глава десятая. Проблема насилия в нашей стране
Благодарности
- Приложение 1. Проверьте, есть ли в ваших отношениях насилие
- Приложение 2. Психологическое насилие в детско- родительских отношениях. Негативные послания
- Приложение 3. Список организаций, оказывающих помощь в ситуации насилия в отношениях
- Приложение 4. Список рекомендованной литературы
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