Сирийская патрология - Игнасио Ортис де Урбина

Полный хронологический обзор сирийской христианской литературы со II по XIII в., включающий сочинения как православных, так и несторианских и монофизитских церковных писателей, исторические и агиографические сочинения, сирийские переводы Священного Писания и греческих Отцов Церкви; характеристика основных бого­словских направлений и изложение вероучения главных представителей сирий­ской Церкви.

Ортис де Урбина, Игнасио - Сирийская патрология

И. Ортис де Урбина; [перевод с лат. М. В. Грацианского].

М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. - 283 с.

ISBN 978-5-7429-0628-5

Ортис де Урбина, Игнасио - Сирийская патрология - Содержание

Условные обозначения и сокращения (signa et abbreviationes)

§ 1. Исторический фон. § 2. Язык и литература. § 3. Рукописи. § 4. Надписи § 5. Основные источники. § 6. Библиография. Часть I ПРАВОСЛАВНЫЕ ОТЦЫ ЦЕРКВИ И ЦЕРКОВНЫЕ ПИСАТЕЛИ Глава 1. Первые сирийские церковные писатели § 7. «Диатессарон». § 8. «Деяния апостола Фомы». § 9. Псевдо-Мелитон Сардийский § 10. «Книга законов стран». § 11. Авгарь. Апостол Аддай (Фаддей). § 12. Мара бар Серапион. Глава 2. Сирийские авторы Ирана § 13. Афраат § 14. Симеон бар Саббаэ § 15. Марута Майперкатский. § 16. Map Папа. § 17. Древнейшие литургические документы. Глава 3. Святой Ефрем Сирин § 18. Биография. § 19. Сочинения. § 20. Учение. Глава 4. Другие эдесские писатели IV века § 21. Айталаха § 22. Удо. §23. Асуана § 24. Зиновий Гезиртский § 25. Ава § 26. Житие Евсевия Самосатского. § 27. Кириллона. Глава 5. Западносирийские писатели V — начала VI в. § 28. «Книга степеней» («Liber Graduum»). § 29. Балай. § 30. Апокрифы об Успении Девы Марии § 31. «Пещера Сокровищ». § 32. «Завещание Адама» § 33. Раббула, епископ Эдесский. §34. Ива. § 35. Исаак Антиохийский § 36. Симеон Столпник Старший. § 37. Мученичество ап. Луки § 38. Стефан бар Судайле § 39. Иаков Серугский § 40. Симеон Кукайа («Гончар»). § 41. Иоанн Апамейский. § 42. Сергий (Саргис) Ришайнский. § 43. «Поэма о кафедральном соборе Эдессы» § 44. Анонимные гомилии § 45. Сергий Столпник. § 46. Симеон Эдесский Часть II НЕСТОРИАНСКИЕ БОГОСЛОВЫ Глава 1. Первые нисибинские учители §47. Нарсай (Нарсе) § 48. Барсаума Нисибинский § 49. Устав Нисибинской школы. § 50. Восточный Синодик (Synodicon Orientale) §51.Бавой. § 52. Католикос Акакий (Акак). § 53. Бавай I. § 54. Авраам из Бет-Раббана § 55. Иоанн из Бет-Раббана §56. Иосиф Хузайа. § 57. Католикос Map Ава 1 § 58. Павел Нисибинский. § 59. Фома Эдесский § 60. Кир (Кийоре) Эдесский. § 61. Феодор, епископ Мервский Глава 2. Несторианские авторы второй половины VI в. § 62. Католикос Иосиф. §63.Буд § 64. Католикос Иезекииль § 65. Католикос Ишойав 1. § 66. Бархадбешабба дё-Бет-Арбайе. § 67. Бархадбешабба Хелуанский § 68. Григорий, монах Кипрский. § 69. Католикос Григорий (Григор) 1 § 70. Михаил, учитель Нисибинский § 71. Нафанаил (Нафниел), епископ Ширзора. § 72. Авраам Кашкарский § 73. Дадишо, настоятель монастыря на горе Изла. § 74. Авраам Нефтарский § 75. Бавай бар Несивнайе (Нисибинский). § 76. Шувхалемаран, епископ города Карха, что в Бет-Селох § 77. Монах Баут § 78. Монах Хенанишо. § 79. Барсахде § 80. Католикос Савришо I Глава 3. Несторианские авторы начала VII — середины VIII в. § 81. Бавай Великий § 82. Католикос Ишойав II. § 83. Барсаума, епископ города Карха, что в Ладене §84. Сурин § 85. Силуан (Сильван) из Карду. § 86. Католикос Ишойав III. § 87. Монах Симеон § 88. Дадишо из Бет-Катрайе. § 89. Исаак Ниневийский (Сирин). § 90. Сахдона (Мартирий). § 91. Гавриил Таурета. § 92. Иосиф Хаззайа («видящий») § 93. Симеон из Рев-Ардашира. § 94. Католикос Георгий I (Арбельский). § 95. Георгий, епископ Нисибинский § 96. Гавриил из Бет-Катрайе § 97. Авраам бар Лифе. § 98. Монах Энанишо. § 99. Католикос Хенанишо I § 100. Иоанн (Йоханнан) Азрак. § 101. Иоанн бар Пенкайе § 102. Савришо, епископ Нисибинский § 103. Бавай из Гевилты, что в Тирхане § 104. Авраам бар Дашандад. § 105. Католикос Map Ава II. § 106. Иоанн из Дальяты Часть III МОНОФИЗИТСКИЕ БОГОСЛОВЫ Глава 1. Первые монофизитские богословы § 107. Филоксен Маббугский § 108. Поликарп § 109. Симеон, епископ Бет-Аршама. § ПО. Иоанн бар Курсос, епископ Телльский. § 111. Иаков Барадей § 112. Собрание различных полемических монофизитских сочинений. § 113. Петр Каллиникский. § 114. Даниил Салахский § 115. Иоанн Эфесский (Азийский). § 116. Ахудэммех § 117. Хенана. Глава 2. Монофизитские писатели первой половины VII в. § 118. Патриарх Афанасий I. § 119. Павел, епископ Телльский § 120. Фома Гераклейский § 121. Павел, епископ Эдесский. § 122. Анонимная библейская катена § 123. Поэма об Александре Великом. § 124. Патриарх Иоанн I Антиохийский § 125. Марута Тагритский. § 126. Севир Севохт § 127. Севир, епископ Нисибинский § 128. Симеон из Кеннешрина Глава 3. Монофизитские богословы середины VII — середины VIII в. § 129. Иаков Эдесский § 130. Патриарх Афанасий II из Балада § 131. Георгий, епископ арабов. § 132. Иоанн Литарбский (Столпник). § 133. Иона (Йаунан), епископ Телльский § 134. Януарий Кандидат. § 135. Афанасий, пресвитер Нисибинский § 136. Яковитская система огласовок § 137. Епископ Илия. § 138. Патриарх Иоанн II. § 139. Патриарх Георгий из Беэльтана. § 140. Евангелие Двенадцати апостолов Часть IV АНОНИМНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ Глава 1. Акты мучеников § 141. Эдесские мученики § 142. Персидские мученики. § 143. Легендарные акты § 144. Акты святого Азазаила. Глава 2. Агиографические сочинения § 145. Жизнеописания наиболее чтимых монахов § 146. Сочинения преимущественно легендарного характера § 147. Агиографические легенды. Глава 3. Хроники и другие сочинения § 148. Малые хроники § 149. Документы по истории происхождения монофизитов. § 150. «Арбельская хроника» § 151. «Хроника» Псевдо-Дионисия, доведенная до 774-775 гг § 152. Анонимная хроника, доведенная до 1234 г Часть V СИРИЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ ПОСТПАТРИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ ПЕРЕВОДЫ Глава 1. Несторианские писатели § 153. Католикос Тимофей 1 § 154. Католикос Иисус (Ишо) бар Нун. § 155. Феодор бар Кони (бар Конай, Кевани) § 156. Фома, епископ Маргский § 157. Ишоднах из Басры. § 158. Ишодад Мервский. § 159. Илия бар Шинайа (Нисибинский). § 160. Словари, составленные Иисусом (Ишо) бар Али и Абу-ль-Хасаном бар Бахлулом § 161. Авдишо (Ebedjesus) бар Бриха, или Нисибинский Глава 2. Яковитские писатели § 162. Патриарх Дионисий Телл-Махрский. § 163. Дионисий бар Саливи § 164. Патриарх Михаил 1 § 165. Григорий Абу-ль-Фарадж (Бар-Эбрей) Глава 3. Переводы Священного Писания §166. Ветхий Завет (Пешитта) § 167. Новый Завет § 168.Ахикар § 169. Ветхозаветные апокрифы Глава 4. Переводы греческих отцов в общеправославную эпоху § 170. Древнейшие переводы, выполненные в IV в. § 171. Доникейские отцы § 172. Отцы IV в § 173. Агиографические и юридические сочинения Глава 5. Переводы послеправославной эпохи § 174. Переводы, сделанные несторианами § 175. Переводы, сделанные монофизитами § 176. Церковно-канонические и агиографические сочинения § 177. Литургические сочинения Указатели I. Указатель личных имен II. Указатель сочинений III. Указатель географических названий, этнонимов и языков

Ортис де Урбина, Игнасио - Сирийская патрология - от издательства

В рамках издательского проекта ПСТГУ «Библейские и петрологические исследования», руководителем которого является А. Р. Фокин, мы публикуем книгу «Сирийская патрология» известного в XX в. католического специалиста по сирийской патрологии — Игнасио Ортиса де Урбины. Хотя книга была издана в 1965 г., до сих пор она во многих отношениях не потеряла своей актуальности. В самом деле, работа И. Ортиса де Урбины представляет собой не просто единственный на сегодняшний день полный хронологический обзор сирийской христианской литературы со II по XIII в., включающий как православных, так и несторианских и монофизитских церковных писателей, а также их исторические и агиографические сочинения, сирийские переводы Священного Писания и греческих отцов Церкви, но и содержит характеристику основных богословских направлений и изложение вероучения главных представителей сирийской Церкви.

Перевод книги снабжен всеми необходимыми комментариями, уточнениями и дополнениями церковно-исторического и библиографического характера. Мы надеемся, что книга будет полезна не только студентам светских и духовных школ, изучающим святоотеческое наследие, но и всем читателям, интересующимся вопросами христианского богословия, патрологии и церковной истории.

Предисловие автора

Своей задачей я считал предоставить сокращенное изложение «Сирийской патрологии» в качестве полезного инструмента для работы исследователей, прежде всего специалистов по патристике. Поэтому я ограничил объект исследования пределами патристической эпохи, которая оканчивается на Востоке со смертью прп. Иоанна Дамаскина в середине VIII в. Я постарался охватить всех сирийских писателей и все произведения, которые известны в пределах этой эпохи и доступны в наше время, вне зависимости от того, подлинно авторство произведения или сомнительно. Помимо того, в книге даются краткие биографические сведения о каждом авторе, список его сочинений, а для авторов-богословов — краткое изложение учения. В каждом случае приведена как можно более полная библиография.

Полагая, что было бы неправильно с точки зрения изучения самой патрологии полностью игнорировать сирийских писателей, деятельность которых приходится на постпатристическую эпоху, я привел краткие сведения о тех из них, кто представляет собой ценный источник для изучения предшествующего периода. В конце книги я поместил сведения об анонимных переводах преимущественно греческих сочинений. Хотелось бы подчеркнуть, что речь идет именно об анонимных переводах, потому что в разделах, посвященных отдельным отцам Церкви, я всякий раз старался описать и переводы их сочинений.

Первое издание книги нашло благосклонный прием читающей публики и уже исчезло из продажи. Я благодарен авторам появившихся рецензий и в новом издании постарался учесть их исправления, прежде всего предложенные П.-Х. Энгбердингом (О. S. В. и P. R.) и отцом Р. Мюрреем (S. J.). Полная библиография доведена мною до конца 1964 г.; результаты новейших исследований учтены и вставлены в соответствующие места книги.

Рим, Пасха 1965 г.

Введение

§ 1. Исторический фон

Христиане, на протяжении тысячелетия пользовавшиеся сирийским языком, населяли восточную часть Сирии и Осроэну — царство со столицей в Эдессе, в 216 г. присоединенное к Римской империи. Сирийцы, жившие на территории Римской империи, назывались «западными». Сирийский язык был распространен среди христиан и за пределами Римской империи, а именно по всей Месопотамии. Это население вначале находилось в подданстве Ирана, а с середины VII в. — Арабского халифата. Сирийцы этих территорий называются «восточными». По завершении патристической эпохи арабы навечно утвердили свое владычество в том числе и над «западными» сирийцами, и сирийский язык был постепенно вытеснен арабским.

А. Возникновение христианства в Осроэне

Первые семена христианства попали в Осроэну, по-видимому, уже в апостольские времена. Существует свидетельство о том, что примерно в конце II в. церкви Осроэны направили в Рим собственное мнение об установлении дня празднования Пасхи {Евсевий. Церковная история. V 23,4). Примерно в то же время епископ Аверкий, как гласит его знаменитая надпись, обнаружил христиан за рекой Евфрат, то есть в Осроэне. В официальном рассказе о событиях 201 г., включенном в «Эдесскую хронику» (ср. § 148), сообщается, что вода затопила в Эдессе христианский храм.

К несколько более позднему времени относится свидетельство Юлия Африкана, который в своей «Хронографии» повествует, что при дворе царя Эдессы Авгаря (176—213) он нашел христианина — гностика Вардесана, из школы которого происходят первые сирийские сочинения.

Не подтвержденная фактами легенда сообщает, что царь Осроэны Авгарь во времена Христа был крещен Его учеником Аддаем (Аддеем) или Фаддеем. Неизвестно также, проповедовал ли в Осроэне апостол Фома, хотя его мощи почитались в Эдессе уже в середине IV в.

Б. Возникновение христианства в Персии (Иране)

Как легендарное следует отвергнуть свидетельство о проповеднической деятельности в Персии Map Мари, ученика также легендарного Аддая. Сообщение «Арбельской хроники» о том, что проповедь христианства около 100 г. учеником Аддая Пекидой имела такой успех, что к 224 г. в Персии насчитывалось 17 епископий, не заслуживает особого доверия.

Первое историческое свидетельство о существовании христиан в Персии находится в «Книге законов стран» (ср. § 10), написанной до середины III в. «Хроника Сеерта», в достоверности которой нет оснований сомневаться, сообщает, что Шапур I вторгся в Сирию и в Антиохию, увел с собой весьма много пленников-христиан, среди которых был и сам епископ Антиохийский Димитриан, и поселил их где-то на территории Ирана.

Не следует, однако, думать, что эти люди и являлись первыми христианами в Персии. Во времена Константина Великого в державе Шапура II жило весьма много христиан, в защиту которых Константин направил Шапуру II рекомендательные письма. Наконец, из сочинений Афраата (ср. § 13) явствует, что Церковь была устроена достаточно прочно и само гонение Шапура II, начатое в 345 г., вызвало немало актов мученичества.