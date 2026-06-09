Ортлунд - Брак – И тайна Евангелия
Брак — не человеческое изобретение, а Божественное откровение. Его замысел не был создан культурой и не может быть произвольно изменён культурой: он дан Богом от начала мира как неизменное свидетельство о Его мудрости, любви и славе. Поэтому христианское понимание брака начинается не с социологии, психологии или права, а с Писания, где человеческий брак раскрывается как часть великой библейской истории любви.
Главный фокус книги Рэя Ортлунда — не только роли мужа и жены, не только этика семейной жизни и не только современный кризис брака. Автор показывает, что вся Библия движется от сотворения мужчины и женщины к брачной вечере Агнца, а земной брак существует как пророческий знак высшего союза Христа и Его искупленной Невесты. Именно это евангельское измерение возвращает браку его достоинство, красоту и надежду.
Ортлунд Рэй – Брак – И тайна Евангелия
Ортлунд Р. Брак и тайна Евангелия : пер. с англ. / Рэй Ортлунд; пер. с англ. Д. Пинькевич. – Самара: Благая Весть, 2026. – 128 с. – (Краткие исследования по библейскому богословию.)
ISBN 978-5-7454-2017-7
Ортлунд Рэй – Брак – Содержание
Предисловие
Глава 1. Брак в Бытии
Бытие 1
Бытие 2
Бытие 3
Глава 2. Брак в книгах Закона, Мудрости и Пророков
Закон
Мудрость
Пророки
Глава 3. Брак в Новом Завете
Иисус и Бытие 2:24
Павел и «одна плоть»
Христос и Церковь
Брак Агнца
Глава 4. Брак в современном мире
Материалы для дальнейшего чтения
Comments (1 comment)