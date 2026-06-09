Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ортлунд - Брак – И тайна Евангелия

Ортлунд - Брак – И тайна Евангелия
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics
Series Краткие исследования по библейскому богословию (5 books)

Брак — не человеческое изобретение, а Божественное откровение. Его замысел не был создан культурой и не может быть произвольно изменён культурой: он дан Богом от начала мира как неизменное свидетельство о Его мудрости, любви и славе. Поэтому христианское понимание брака начинается не с социологии, психологии или права, а с Писания, где человеческий брак раскрывается как часть великой библейской истории любви.

Главный фокус книги Рэя Ортлунда — не только роли мужа и жены, не только этика семейной жизни и не только современный кризис брака. Автор показывает, что вся Библия движется от сотворения мужчины и женщины к брачной вечере Агнца, а земной брак существует как пророческий знак высшего союза Христа и Его искупленной Невесты. Именно это евангельское измерение возвращает браку его достоинство, красоту и надежду.

Ортлунд Рэй – Брак – И тайна Евангелия

Ортлунд Р. Брак и тайна Евангелия : пер. с англ. / Рэй Ортлунд; пер. с англ. Д. Пинькевич. – Самара: Благая Весть, 2026. – 128 с. – (Краткие исследования по библейскому богословию.)
ISBN 978-5-7454-2017-7

Ортлунд Рэй – Брак – Содержание

  1. Предисловие

  2. Глава 1. Брак в Бытии

    • Бытие 1

    • Бытие 2

    • Бытие 3

  3. Глава 2. Брак в книгах Закона, Мудрости и Пророков

    • Закон

    • Мудрость

    • Пророки

  4. Глава 3. Брак в Новом Завете

    • Иисус и Бытие 2:24

    • Павел и «одна плоть»

    • Христос и Церковь

    • Брак Агнца

  5. Глава 4. Брак в современном мире

  6. Материалы для дальнейшего чтения

Views 43
Rating 5.0 / 5
Added 09.06.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 3 hours ago
Благодарю!

Related Books

All Books