Ортлунд - Кроткий и смиренный

Книга Дейна Ортлунда «Кроткий и смиренный» посвящена исследованию личности Иисуса Христа, а именно Его «сердца» — того, что Он чувствует по отношению к людям, которые продолжают грешить и страдать. Автор подчеркивает, что знание о том, что Христос сделал (Его искупление, воскресение), не тождественно пониманию того, кем Он является и как Он относится к верующим в их повседневных неудачах.
Основываясь на текстах Писания и трудах богословов XVII века (особенно пуритан, таких как Томас Гудвин, Ричард Сиббс и Джон Беньян), Ортлунд раскрывает образ Бога, чье сердце наполнено естественной мягкостью и состраданием к «удрученным, уставшим и разочарованным».
Ортлунд, Д. - Кроткий и смиренный - Почему Иисус любит людей грешащих и страдающих
Минск: ЧУП «Издатель Вараксин», 2026. — 240 с.
ISBN 978-985-7360-53-6
Ортлунд, Д. - Кроткий и смиренный - Содержание
Книга структурирована как логическое исследование различных граней характера Христа:
Природа Христа: Изучение Его эмоционального отклика на человеческую боль и грех (главы «Способный сострадать», «Чувства в жизни Христа»).
Отношение к грешникам: Ободрение для тех, кто боится, что разочаровал Бога или что Его терпение исчерпано (главы «Не изгоню вон», «Как Бог откликается на наши грехи»).
Богословская преемственность: Автор опирается на идеи Джона Оуэна, Джонатана Эдвардса, Чарльза Сперджена и других, чтобы «навести резкость» на неизменный библейский образ Бога.
Бог Ветхого Завета: Соотнесение мягкости Христа с образом Бога, открытым через пророков Исайю и Иеремию (глава «Господь, Господь»).
