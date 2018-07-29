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Осборн - Ис­це­ле­ние боль­ных

Тони Осборн - Ис­це­ле­ние боль­ных
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Сколь­ких лю­дей ис­це­лит Бог? «От­вра­щу от вас бо­лез­ни. Чис­ло дней тво­их сде­лаю пол­ным». Ис­ход 23:25,26 «Я Гос­подь, це­ли­тель твой». Ис­ход 15:26.
Цель этой гла­вы — по­зна­ко­мить вас с тем, что го­во­рит Биб­лия: если вы боль­ны, Бог же­ла­ет ис­це­лить вас. До тех пор, пока вы не бу­де­те пол­но­стью уве­ре­ны в том, что Бог хо­чет, что­бы вы были здо­ро­вы, в ва­шем ра­зу­ме все­гда бу­дут со­мне­ния, ис­це­ли­тесь вы или нет. Не из­ба­вив­шись от со­мне­ний, вы не об­ре­те­те со­вер­шен­ную веру, а не имея твер­дой, сво­бод­ной от вся­ких со­мне­ний и ко­ле­ба­ний веры, ис­це­ле­ние по­лу­чить не­воз­мож­но. «А без веры уго­дить Богу не­воз­мож­но; ибо на­доб­но, что­бы при­хо­дя­щий к Богу ве­ро­вал, что Он есть, и ищу­щим Его воз­да­ет». Евре­ям 11:6 «Но да про­сит с ве­рою, ни мало не со­мне­ва­ясь, по­то­му что со­мне­ва­ю­щий­ся по­до­бен мор­ской вол­не, вет­ром под­ни­ма­е­мой и раз­ве­ва­е­мой. Да не ду­ма­ет та­кой че­ло­век по­лу­чить что-ни­будь от Гос­по­да». Иа­ко­ва 1:6,7
Ко­гда люди твер­до убе­жде­ны в том, что Бог хо­чет ис­це­лить их и что бо­лезнь не Бо­жья воля, они все­гда по­лу­ча­ют ис­це­ле­ние во вре­мя мо­лит­вы, если не рань­ше. Зна­ние, ка­ко­ва воля Бо­жья в от­но­ше­нии бо­лез­ней, — это осно­ва­ние, на ко­то­ром мо­жет дей­ство­вать со­вер­шен­ная вера. Бог че­стен Одна жен­щи­на, за­пу­тав­ша­я­ся в во­про­сах веры, ска­за­ла мне: «Ка­жет­ся, что я про­сто не могу по­лу­чить веру для ис­це­ле­ния». Я спро­сил ее: «Уве­ре­ны ли вы в том, что Бог сдер­жит обе­ща­ние, ко­то­рое Он дал вам?» «О да», — со­гла­си­лась она. «Это и есть вера, — за­ве­рил я ее и до­ба­вил: — Не прав­да ли, это про­сто?» И она ис­це­ли­лась.
«Бог не че­ло­век, чтоб Ему лгать, и не сын че­ло­ве­че­ский, чтоб Ему из­ме­нять­ся. Он ли ска­жет, и не сде­ла­ет? бу­дет го­во­рить, и не ис­пол­нит?» Чис­ла 23:19
«Не оста­лось не­ис­пол­нен­ным ни од­но­го сло­ва из всех бла­гих слов Его». 3 Царств 8:56 «На веки, Гос­по­ди, сло­во Твое утвер­жде­но на не­бе­сах». Пса­лом 118:89
«Я бодр­ствую над сло­вом Моим, чтоб оно ско­ро ис­пол­ни­лось» (Иер. 1:12). Сло­во «бодр­ство­вать» озна­ча­ет «смот­реть за», «на­блю­дать за», «охра­нять» или «сто­ять по­за­ди». Во всей Сво­ей без­гра­нич­ной силе Гос­подь сто­ит за Сво­им сло­вом, что­бы ис­пол­нить его. Верь­те в это. Нет ни­ка­ких при­чин для того, что­бы со­мне­вать­ся в Боге. Ф.Ф. Бос­форт ска­зал: «Не со­мне­вай­тесь в Боге. Если вам нуж­но в чем-то со­мне­вать­ся, со­мне­вай­тесь в сво­их со­мне­ни­ях, по­то­му что на них не­льзя по­ло­жить­ся. Но ни­ко­гда не со­мне­вай­тесь в Боге или в Его сло­ве». Д. Л. Муди ска­зал: «Есть ли при­чи­на для того, что­бы не ве­рить в Бога? На­ру­шил ли Бог хоть одно из Сво­их обе­ща­ний? Я по­срам­лю лю­бо­го без­бож­ни­ка или не­ве­ру­ю­ще­го, ко­то­рый смо­жет ука­зать паль­цем хоть на одно Бо­жье обе­то­ва­ние, ко­то­рое Он не ис­пол­нил». Дья­вол — лжец. Так ска­зал Иисус. Я могу от­крыть Биб­лию и по­ка­зать вам, как на про­тя­же­нии ше­сти ты­сяч лет дья­вол лгал лю­дям, го­во­ря им, что Бо­жье сло­во не ис­ти­на. От­ри­цая Бо­жье сло­во, са­та­на обе­ща­ет лю­дям все, — но он на­ру­шил каж­дое обе­ща­ние, ко­то­рое ко­гда-либо дал. Три мил­ли­о­на ис­це­лен­ных Бог про­воз­гла­сил, что Он ис­це­ля­ет Свой на­род, обра­тив­шись к нему с та­ки­ми сло­ва­ми: «Я Гос­подь, це­ли­тель твой» (Исх. 15:26). Он ска­зал это при­бли­зи­тель­но трем мил­ли­о­нам лю­дей (Исх. 12:37). Все они по­ве­ри­ли в ис­тин­ность Бо­жьих слов. В ре­зуль­та­те каж­дый из тех, кто ну­ждал­ся в ис­це­ле­нии, стал пол­но­стью здо­ров. Пи­са­ние го­во­рит: «(Бог) вы­вел Из­ра­иль­тян с се­ре­бром и зо­ло­том, и не было в ко­ле­нах их бо­ля­ще­го» (Пс. 104:37). Мо­же­те ли вы пред­ста­вить себе три мил­ли­о­на че­ло­век, каж­дый из ко­то­рых здо­ров и си­лен, сре­ди ко­то­рых нет ни од­но­го не­мощ­но­го, ни од­но­го боль­но­го, ни од­но­го сла­бо­го? Гос­подь сде­лал это для Из­ра­и­ля, жив­ше­го под за­ко­ном. На­сколь­ко же боль­ше Он же­ла­ет сде­лать это для нас, ис­куп­лен­ных кро­вью Агн­ца Бо­жье­го, жи­ву­щих под бла­го­да­тью, ми­ло­стью и ис­ти­ной! Пусть эта ис­ти­на бу­дет столь же не­опро­вер­жи­ма для вас, как и та, что два плюс два рав­но че­ты­рем. Ис­це­ле­ние при­над­ле­жит вам. Все мо­гут быть ис­це­ле­ны. Ба­рье­ры бо­го­слов­ских тра­ди­ций Воля Бо­жья — в том, что­бы каж­дый че­ло­век был здо­ров и си­лен. Для это­го не­об­хо­ди­мо со­блю­сти Его усло­вия и ве­рить в Его сло­во. Если же есть ка­кие-то оправ­да­тель­ные ого­вор­ки, по­че­му ис­це­ле­ние не для вас, то их не­об­хо­ди­мо при­ме­нить и ко всем, по­то­му что «Бог не­ли­це­при­я­тен» (Деян. 10:34). Если Бог ис­це­лит лю­бо­го — зна­чит, Он ис­це­лит вас.

Тони Осборн - Ис­це­ле­ние боль­ных

СПб.: Из­да­тель­ство «Биб­лей­ский взгляд», 2009, ил.
Из­да­ние на рус­ском язы­ке. Из­да­тель­ство «Биб­лей­ский взгляд», 2009

Тони Осборн - Ис­це­ле­ние боль­ных - Содержание

Предисловие
Глава 1. Скольких людей исцелит Бог?
Глава 2. Исцеление для всех
Глава 3. Основания для веры
Глава 4. Почему не все исцеляются
Глава 5. Просите у Отца во имя Иисуса
Глава 6. Если двое из вас согласятся просить
Глава 7. Помазание елеем
Глава 8. Возложение рук
Глава 9. Особые чудеса по вере
Глава 10. Исцеление в искуплении
Глава 11. Основание для прочной веры
Глава 12. Взирая на Божье слово
Глава 13. Природа веры
Глава 14. Некоторые неправильные учения
Глава 15. Молитва веры
Глава 16. Необходима ли вера для исцеления?
Глава 17. Важность ваших слов
Глава 18. Провозглашение освобождения
Глава 19. Поражение дьявола
Глава 20. Власть Божьего слова
Глава 21. Что исповедуешь, то имеешь
Глава 22. Вера в наши права
Глава 23. Язык веры
Глава 24. Почему люди теряют исцеление
Глава 25. Три свидетеля
Глава 26. Предисловие к следующим четырем главам
Глава 27. Чтение писания
Глава 28. Кем являются бесовские духи?
Глава 29. Проявления бесов
Глава 30. Краткий обзор
Глава 31. Болезнь — благословение или проклятие?
Глава 32. Власть верующего
Глава 33. Исцеление в вечере Господней
Глава 34. Некоторые враги веры
Глава 35. Что нужно и чего не нужно делать
Глава 36. Сила Божьего слова
Глава 37. Три вопроса о «жале в плоть» апостола Павла
Глава 38. Информация к размышлению о «жале в плоть»
Глава 39. Семь искупительных имен
Глава 40. Параллель между спасением и исцелением
Глава 41. 100 Фактов Божественного исцеления
Глава 42. Молитва об исцелении
Глава 43. Самый важный вопрос
Глава 44. Иисус Христос есть путь
Глава 45. Факты новой жизни:
Глава 46. Факт новой жизни № 1
Глава 47. Факт новой жизни № 2
Глава 48. Факт новой жизни № 3
Глава 49. Факт новой жизни № 4
Глава 50. Факт новой жизни № 5
Глава 51. Факт новой жизни № 6
Глава 52. Факт новой жизни № 7
Глава 53. Благодарю Тебя, Господь!
Глава 54. Четыре видения
Глава 55. Наше свидетельство
Глава 56. Христос работает в вас
Глава 57. Делитесь Благой Вестью
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Тони Осборн - Ис­це­ле­ние боль­ных - Глава 5 - Про­си­те у Отца во имя Иису­са

«И если чего по­про­си­те у Отца во имя Мое, то сде­лаю, да про­сла­вит­ся Отец в Сыне». Иоан­на 14:13
«О чем ни по­про­си­те Отца во имя Мое, даст вам». Иоан­на 16:23
Со­глас­но этим ме­стам Пи­са­ния, ве­ру­ю­щие име­ют пра­во про­сить Отца об ис­це­ле­нии во имя Иису­са Хри­ста и по­лу­чить ис­це­ле­ние. Если мы ве­рим в Бо­жье сло­во, мы мо­жем про­сить во имя Иису­са, и про­си­мое бу­дет дано нам. Пер­вое по­сла­ние Иоан­на (5:14) до­бав­ля­ет: «ко­гда про­сим чего по воле Его», а оче­вид­но, что ис­це­ле­ние яв­ля­ет­ся Его во­лей. Если вы стра­да­е­те от бо­лез­ни, вы име­е­те пра­во про­сить Отца об ис­це­ле­нии. «Все, чего ни бу­де­те про­сить в мо­лит­ве, верь­те, что по­лу­чи­те, — и бу­дет вам» (Мар. 11:24). Од­на­ко обра­ти­те вни­ма­ние, что про­сить не­об­хо­ди­мо во имя Иису­са. Сила име­ни Иису­са В име­ни Гос­по­да Иису­са Хри­ста есть сила. По­сла­ние к Фи­лип­пий­цам (2:9,10) го­во­рит: «Бог дал Ему имя выше вся­ко­го име­ни, дабы пред име­нем Иису­са пре­кло­ни­лось вся­кое ко­ле­но не­бес­ных (ан­ге­лов), зем­ных (лю­дей) и пре­ис­под­них (бе­сов)». Все на­хо­дя­щи­е­ся в упо­мя­ну­тых трех ми­рах долж­ны пре­кло­нить­ся пе­ред име­нем Иису­са. В этом име­ни есть власть над дья­во­лом и над всем его цар­ством. Смит Ви­гл­сворт рас­ска­зы­вал о том, как слу­жил че­ло­ве­ку, уми­рав­ше­му от ту­бер­ку­ле­за. Он го­во­рил, что, стоя око­ло по­сте­ли, лишь по­вто­рял имя Иису­са сно­ва и сно­ва. При­сут­ствие Гос­по­да на­ча­ло на­пол­нять ком­на­ту, и ис­це­ле­ние из­ли­лось в тело без­на­деж­но боль­но­го. Он под­нял­ся со­вер­шен­но здо­ро­вым. Петр ска­зал хро­мо­му: «Во имя Иису­са Хри­ста На­зо­рея встань и ходи» — и че­ло­век на­чал хо­дить (Деян. 3:6). Па­вел обра­тил­ся к де­мо­ни­че­ско­му духу: «Име­нем Иису­са Хри­ста по­ве­ле­ваю тебе вый­ти из нее» — и без­ум­ная жен­щи­на была пол­но­стью осво­бо­жде­на (Деян. 16:18).
Иисус оста­вил нам Свое имя. Мы име­ем пра­во ис­поль­зо­вать его. Дья­во­лу при­ка­за­но по­чи­тать это имя, ко­то­рое пре­вы­ше вся­ко­го име­ни. Все са­танин­ское цар­ство вы­ну­жде­но под­чи­нять­ся на­шим ко­ман­дам, ко­гда мы от­да­ем их во имя Иису­са Хри­ста (Лук. 10:17). Ре­сур­сы не­бес По­мни­те, что Иисус по­бе­дил грех, дья­во­ла, бо­лезнь, смерть, ад и мо­ги­лу. Мы ис­поль­зу­ем Его имя, на­де­лен­ные Его вла­стью. Вот что пи­шет Э. В. Ке­ньон: «Ко­гда Иисус дал нам пра­во ис­поль­зо­вать Свое имя, Отец пре­крас­но знал все, что оно бу­дет зна­чить, ко­гда угне­тен­ные души бу­дут шеп­тать его в мо­лит­ве. Он все­гда с ра­до­стью узна­ет это имя». Воз­мож­но­сти, ко­то­рые от­кры­ва­ет имя Иису­са, пре­вос­хо­дят наше по­ни­ма­ние. Го­во­ря: «Все, чего ни по­про­си­те у Отца во имя Мое», Гос­подь тем са­мым дает нам под­пи­сан­ный чек на все ре­сур­сы неба и про­сит нас за­пол­нить его. Ка­кая при­ви­ле­гия! Если вам не­об­хо­ди­мо ис­це­ле­ние, на­чни­те изу­чать все, что вы име­е­те в Иису­се, — и вы по­лу­чи­те не­об­хо­ди­мую меру того бо­гат­ства, ко­то­рое Его имя со­дер­жит для вас. Оно дано вам, чтоб вы ис­поль­зо­ва­ли его се­го­дня. Так ска­зал Иисус. Верь­те в это и на­чи­най­те ис­поль­зо­вать Его имя в мо­лит­ве се­го­дня. Фак­ти­че­ски Иисус го­во­рит: «Про­си­те Отца в Мое имя. Я одо­брю ваше про­ше­ние, и Отец даст вам все, что Я одо­брил». Ко­гда мы по­ни­ма­ем наши пра­ва и при­ви­ле­гии, со­глас­но Но­во­му За­ве­ту, и мо­лим­ся во имя Иису­са, про­ис­хо­дит так, что прось­ба и мо­лит­ва из на­ших рук пе­ре­хо­дят в руки Иису­са. По­сле это­го Он при­ни­ма­ет на Себя от­вет­ствен­ность за эту про­бле­му, а мы зна­ем, что Он ска­зал: «Отче, бла­го­да­рю Тебя, что Ты услы­шал Меня; Я и знал, что Ты все­гда слы­шишь Меня» (Иоан. 11:41,42). Ины­ми сло­ва­ми, мы уве­ре­ны в том, что Отец все­гда слы­шит Иису­са. Ко­гда мы мо­лим­ся во имя Иису­са, это рав­но­силь­но тому, как если бы Сам Иисус мо­лил­ся. Он за­ни­ма­ет наше ме­сто. Мы мо­жем ра­до­вать­ся, по­то­му что Отец уже от­ве­тил нам.
Га­ран­ти­ро­ван­ное обес­пе­че­ние Если вы ну­жда­е­тесь в ис­це­ле­нии, вы мо­же­те прий­ти к Отцу во имя Иису­са, веря, что Он слы­шит вас. Вы уви­ди­те, что бо­лезнь уй­дет. По­че­му? «И вот ка­кое дерз­но­ве­ние мы име­ем к Нему, что, ко­гда про­сим чего по воле Его, Он слу­ша­ет нас; а ко­гда мы зна­ем, что Он слу­ша­ет нас во всем, чего бы мы ни по­про­си­ли, — зна­ем и то, что по­лу­ча­ем про­си­мое от Него». 1 Иоан­на 5:14,15 Ис­це­ле­ние ваше. Вы име­е­те пра­во на него. По­про­си­те Отца о нем во имя Иису­са — и вы бу­де­те ис­це­ле­ны, по­то­му что Иисус дал нам раз­ре­ше­ние ис­поль­зо­вать Свое имя в мо­лит­ве. «И если чего по­про­си­те у Отца во имя Мое, то сде­лаю, да про­сла­вит­ся Отец в Сыне; если чего по­про­си­те во имя Мое, Я то сде­лаю». Иоан­на 14:13,14 «До­ны­не вы ни­че­го не про­си­ли во имя Мое; про­си­те и по­лу­чи­те, что­бы ра­дость ваша была со­вер­шен­на». Иоан­на 16:24 Если вы ну­жда­е­тесь в ис­це­ле­нии, вы мо­же­те по­про­сить о нем Отца во имя Иису­са. Вы ста­не­те здо­ро­вы, и ваша ра­дость бу­дет со­вер­шен­на. Петр по­ве­рил сло­вам Иису­са и ска­зал хро­мо­му, ну­ждав­ше­му­ся в ис­це­ле­нии: «Во имя Иису­са Хри­ста На­зо­рея встань и ходи» (Деян. 3:6).
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Rating 5.0 / 5
Added 29.07.2018
Author brat Artem
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Comments (1 comment)

Шток 7 years ago


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