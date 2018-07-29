Осборн - Исцеление больных
Скольких людей исцелит Бог? «Отвращу от вас болезни. Число дней твоих сделаю полным». Исход 23:25,26 «Я Господь, целитель твой». Исход 15:26.
Цель этой главы — познакомить вас с тем, что говорит Библия: если вы больны, Бог желает исцелить вас. До тех пор, пока вы не будете полностью уверены в том, что Бог хочет, чтобы вы были здоровы, в вашем разуме всегда будут сомнения, исцелитесь вы или нет. Не избавившись от сомнений, вы не обретете совершенную веру, а не имея твердой, свободной от всяких сомнений и колебаний веры, исцеление получить невозможно. «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Евреям 11:6 «Но да просит с верою, ни мало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Иакова 1:6,7
Когда люди твердо убеждены в том, что Бог хочет исцелить их и что болезнь не Божья воля, они всегда получают исцеление во время молитвы, если не раньше. Знание, какова воля Божья в отношении болезней, — это основание, на котором может действовать совершенная вера. Бог честен Одна женщина, запутавшаяся в вопросах веры, сказала мне: «Кажется, что я просто не могу получить веру для исцеления». Я спросил ее: «Уверены ли вы в том, что Бог сдержит обещание, которое Он дал вам?» «О да», — согласилась она. «Это и есть вера, — заверил я ее и добавил: — Не правда ли, это просто?» И она исцелилась.
«Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет, и не сделает? будет говорить, и не исполнит?» Числа 23:19
«Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов Его». 3 Царств 8:56 «На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах». Псалом 118:89
«Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось» (Иер. 1:12). Слово «бодрствовать» означает «смотреть за», «наблюдать за», «охранять» или «стоять позади». Во всей Своей безграничной силе Господь стоит за Своим словом, чтобы исполнить его. Верьте в это. Нет никаких причин для того, чтобы сомневаться в Боге. Ф.Ф. Босфорт сказал: «Не сомневайтесь в Боге. Если вам нужно в чем-то сомневаться, сомневайтесь в своих сомнениях, потому что на них нельзя положиться. Но никогда не сомневайтесь в Боге или в Его слове». Д. Л. Муди сказал: «Есть ли причина для того, чтобы не верить в Бога? Нарушил ли Бог хоть одно из Своих обещаний? Я посрамлю любого безбожника или неверующего, который сможет указать пальцем хоть на одно Божье обетование, которое Он не исполнил». Дьявол — лжец. Так сказал Иисус. Я могу открыть Библию и показать вам, как на протяжении шести тысяч лет дьявол лгал людям, говоря им, что Божье слово не истина. Отрицая Божье слово, сатана обещает людям все, — но он нарушил каждое обещание, которое когда-либо дал. Три миллиона исцеленных Бог провозгласил, что Он исцеляет Свой народ, обратившись к нему с такими словами: «Я Господь, целитель твой» (Исх. 15:26). Он сказал это приблизительно трем миллионам людей (Исх. 12:37). Все они поверили в истинность Божьих слов. В результате каждый из тех, кто нуждался в исцелении, стал полностью здоров. Писание говорит: «(Бог) вывел Израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего» (Пс. 104:37). Можете ли вы представить себе три миллиона человек, каждый из которых здоров и силен, среди которых нет ни одного немощного, ни одного больного, ни одного слабого? Господь сделал это для Израиля, жившего под законом. Насколько же больше Он желает сделать это для нас, искупленных кровью Агнца Божьего, живущих под благодатью, милостью и истиной! Пусть эта истина будет столь же неопровержима для вас, как и та, что два плюс два равно четырем. Исцеление принадлежит вам. Все могут быть исцелены. Барьеры богословских традиций Воля Божья — в том, чтобы каждый человек был здоров и силен. Для этого необходимо соблюсти Его условия и верить в Его слово. Если же есть какие-то оправдательные оговорки, почему исцеление не для вас, то их необходимо применить и ко всем, потому что «Бог нелицеприятен» (Деян. 10:34). Если Бог исцелит любого — значит, Он исцелит вас.
Тони Осборн - Исцеление больных
СПб.: Издательство «Библейский взгляд», 2009, ил.
Издание на русском языке. Издательство «Библейский взгляд», 2009
Тони Осборн - Исцеление больных - Содержание
Предисловие
Глава 1. Скольких людей исцелит Бог?
Глава 2. Исцеление для всех
Глава 3. Основания для веры
Глава 4. Почему не все исцеляются
Глава 5. Просите у Отца во имя Иисуса
Глава 6. Если двое из вас согласятся просить
Глава 7. Помазание елеем
Глава 8. Возложение рук
Глава 9. Особые чудеса по вере
Глава 10. Исцеление в искуплении
Глава 11. Основание для прочной веры
Глава 12. Взирая на Божье слово
Глава 13. Природа веры
Глава 14. Некоторые неправильные учения
Глава 15. Молитва веры
Глава 16. Необходима ли вера для исцеления?
Глава 17. Важность ваших слов
Глава 18. Провозглашение освобождения
Глава 19. Поражение дьявола
Глава 20. Власть Божьего слова
Глава 21. Что исповедуешь, то имеешь
Глава 22. Вера в наши права
Глава 23. Язык веры
Глава 24. Почему люди теряют исцеление
Глава 25. Три свидетеля
Глава 26. Предисловие к следующим четырем главам
Глава 27. Чтение писания
Глава 28. Кем являются бесовские духи?
Глава 29. Проявления бесов
Глава 30. Краткий обзор
Глава 31. Болезнь — благословение или проклятие?
Глава 32. Власть верующего
Глава 33. Исцеление в вечере Господней
Глава 34. Некоторые враги веры
Глава 35. Что нужно и чего не нужно делать
Глава 36. Сила Божьего слова
Глава 37. Три вопроса о «жале в плоть» апостола Павла
Глава 38. Информация к размышлению о «жале в плоть»
Глава 39. Семь искупительных имен
Глава 40. Параллель между спасением и исцелением
Глава 41. 100 Фактов Божественного исцеления
Глава 42. Молитва об исцелении
Глава 43. Самый важный вопрос
Глава 44. Иисус Христос есть путь
Глава 45. Факты новой жизни:
Глава 46. Факт новой жизни № 1
Глава 47. Факт новой жизни № 2
Глава 48. Факт новой жизни № 3
Глава 49. Факт новой жизни № 4
Глава 50. Факт новой жизни № 5
Глава 51. Факт новой жизни № 6
Глава 52. Факт новой жизни № 7
Глава 53. Благодарю Тебя, Господь!
Глава 54. Четыре видения
Глава 55. Наше свидетельство
Глава 56. Христос работает в вас
Глава 57. Делитесь Благой Вестью
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Тони Осборн - Исцеление больных - Глава 5 - Просите у Отца во имя Иисуса
«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Иоанна 14:13
«О чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам». Иоанна 16:23
Согласно этим местам Писания, верующие имеют право просить Отца об исцелении во имя Иисуса Христа и получить исцеление. Если мы верим в Божье слово, мы можем просить во имя Иисуса, и просимое будет дано нам. Первое послание Иоанна (5:14) добавляет: «когда просим чего по воле Его», а очевидно, что исцеление является Его волей. Если вы страдаете от болезни, вы имеете право просить Отца об исцелении. «Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам» (Мар. 11:24). Однако обратите внимание, что просить необходимо во имя Иисуса. Сила имени Иисуса В имени Господа Иисуса Христа есть сила. Послание к Филиппийцам (2:9,10) говорит: «Бог дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных (ангелов), земных (людей) и преисподних (бесов)». Все находящиеся в упомянутых трех мирах должны преклониться перед именем Иисуса. В этом имени есть власть над дьяволом и над всем его царством. Смит Виглсворт рассказывал о том, как служил человеку, умиравшему от туберкулеза. Он говорил, что, стоя около постели, лишь повторял имя Иисуса снова и снова. Присутствие Господа начало наполнять комнату, и исцеление излилось в тело безнадежно больного. Он поднялся совершенно здоровым. Петр сказал хромому: «Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи» — и человек начал ходить (Деян. 3:6). Павел обратился к демоническому духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее» — и безумная женщина была полностью освобождена (Деян. 16:18).
Иисус оставил нам Свое имя. Мы имеем право использовать его. Дьяволу приказано почитать это имя, которое превыше всякого имени. Все сатанинское царство вынуждено подчиняться нашим командам, когда мы отдаем их во имя Иисуса Христа (Лук. 10:17). Ресурсы небес Помните, что Иисус победил грех, дьявола, болезнь, смерть, ад и могилу. Мы используем Его имя, наделенные Его властью. Вот что пишет Э. В. Кеньон: «Когда Иисус дал нам право использовать Свое имя, Отец прекрасно знал все, что оно будет значить, когда угнетенные души будут шептать его в молитве. Он всегда с радостью узнает это имя». Возможности, которые открывает имя Иисуса, превосходят наше понимание. Говоря: «Все, чего ни попросите у Отца во имя Мое», Господь тем самым дает нам подписанный чек на все ресурсы неба и просит нас заполнить его. Какая привилегия! Если вам необходимо исцеление, начните изучать все, что вы имеете в Иисусе, — и вы получите необходимую меру того богатства, которое Его имя содержит для вас. Оно дано вам, чтоб вы использовали его сегодня. Так сказал Иисус. Верьте в это и начинайте использовать Его имя в молитве сегодня. Фактически Иисус говорит: «Просите Отца в Мое имя. Я одобрю ваше прошение, и Отец даст вам все, что Я одобрил». Когда мы понимаем наши права и привилегии, согласно Новому Завету, и молимся во имя Иисуса, происходит так, что просьба и молитва из наших рук переходят в руки Иисуса. После этого Он принимает на Себя ответственность за эту проблему, а мы знаем, что Он сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня; Я и знал, что Ты всегда слышишь Меня» (Иоан. 11:41,42). Иными словами, мы уверены в том, что Отец всегда слышит Иисуса. Когда мы молимся во имя Иисуса, это равносильно тому, как если бы Сам Иисус молился. Он занимает наше место. Мы можем радоваться, потому что Отец уже ответил нам.
Гарантированное обеспечение Если вы нуждаетесь в исцелении, вы можете прийти к Отцу во имя Иисуса, веря, что Он слышит вас. Вы увидите, что болезнь уйдет. Почему? «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас; а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, — знаем и то, что получаем просимое от Него». 1 Иоанна 5:14,15 Исцеление ваше. Вы имеете право на него. Попросите Отца о нем во имя Иисуса — и вы будете исцелены, потому что Иисус дал нам разрешение использовать Свое имя в молитве. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне; если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Иоанна 14:13,14 «Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Иоанна 16:24 Если вы нуждаетесь в исцелении, вы можете попросить о нем Отца во имя Иисуса. Вы станете здоровы, и ваша радость будет совершенна. Петр поверил словам Иисуса и сказал хромому, нуждавшемуся в исцелении: «Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи» (Деян. 3:6).
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