Сколь­ких лю­дей ис­це­лит Бог? «От­вра­щу от вас бо­лез­ни. Чис­ло дней тво­их сде­лаю пол­ным». Ис­ход 23:25,26 «Я Гос­подь, це­ли­тель твой». Ис­ход 15:26.

Цель этой гла­вы — по­зна­ко­мить вас с тем, что го­во­рит Биб­лия: если вы боль­ны, Бог же­ла­ет ис­це­лить вас. До тех пор, пока вы не бу­де­те пол­но­стью уве­ре­ны в том, что Бог хо­чет, что­бы вы были здо­ро­вы, в ва­шем ра­зу­ме все­гда бу­дут со­мне­ния, ис­це­ли­тесь вы или нет. Не из­ба­вив­шись от со­мне­ний, вы не об­ре­те­те со­вер­шен­ную веру, а не имея твер­дой, сво­бод­ной от вся­ких со­мне­ний и ко­ле­ба­ний веры, ис­це­ле­ние по­лу­чить не­воз­мож­но. «А без веры уго­дить Богу не­воз­мож­но; ибо на­доб­но, что­бы при­хо­дя­щий к Богу ве­ро­вал, что Он есть, и ищу­щим Его воз­да­ет». Евре­ям 11:6 «Но да про­сит с ве­рою, ни мало не со­мне­ва­ясь, по­то­му что со­мне­ва­ю­щий­ся по­до­бен мор­ской вол­не, вет­ром под­ни­ма­е­мой и раз­ве­ва­е­мой. Да не ду­ма­ет та­кой че­ло­век по­лу­чить что-ни­будь от Гос­по­да». Иа­ко­ва 1:6,7

Ко­гда люди твер­до убе­жде­ны в том, что Бог хо­чет ис­це­лить их и что бо­лезнь не Бо­жья воля, они все­гда по­лу­ча­ют ис­це­ле­ние во вре­мя мо­лит­вы, если не рань­ше. Зна­ние, ка­ко­ва воля Бо­жья в от­но­ше­нии бо­лез­ней, — это осно­ва­ние, на ко­то­ром мо­жет дей­ство­вать со­вер­шен­ная вера. Бог че­стен Одна жен­щи­на, за­пу­тав­ша­я­ся в во­про­сах веры, ска­за­ла мне: «Ка­жет­ся, что я про­сто не могу по­лу­чить веру для ис­це­ле­ния». Я спро­сил ее: «Уве­ре­ны ли вы в том, что Бог сдер­жит обе­ща­ние, ко­то­рое Он дал вам?» «О да», — со­гла­си­лась она. «Это и есть вера, — за­ве­рил я ее и до­ба­вил: — Не прав­да ли, это про­сто?» И она ис­це­ли­лась.

«Бог не че­ло­век, чтоб Ему лгать, и не сын че­ло­ве­че­ский, чтоб Ему из­ме­нять­ся. Он ли ска­жет, и не сде­ла­ет? бу­дет го­во­рить, и не ис­пол­нит?» Чис­ла 23:19

«Не оста­лось не­ис­пол­нен­ным ни од­но­го сло­ва из всех бла­гих слов Его». 3 Царств 8:56 «На веки, Гос­по­ди, сло­во Твое утвер­жде­но на не­бе­сах». Пса­лом 118:89

«Я бодр­ствую над сло­вом Моим, чтоб оно ско­ро ис­пол­ни­лось» (Иер. 1:12). Сло­во «бодр­ство­вать» озна­ча­ет «смот­реть за», «на­блю­дать за», «охра­нять» или «сто­ять по­за­ди». Во всей Сво­ей без­гра­нич­ной силе Гос­подь сто­ит за Сво­им сло­вом, что­бы ис­пол­нить его. Верь­те в это. Нет ни­ка­ких при­чин для того, что­бы со­мне­вать­ся в Боге. Ф.Ф. Бос­форт ска­зал: «Не со­мне­вай­тесь в Боге. Если вам нуж­но в чем-то со­мне­вать­ся, со­мне­вай­тесь в сво­их со­мне­ни­ях, по­то­му что на них не­льзя по­ло­жить­ся. Но ни­ко­гда не со­мне­вай­тесь в Боге или в Его сло­ве». Д. Л. Муди ска­зал: «Есть ли при­чи­на для того, что­бы не ве­рить в Бога? На­ру­шил ли Бог хоть одно из Сво­их обе­ща­ний? Я по­срам­лю лю­бо­го без­бож­ни­ка или не­ве­ру­ю­ще­го, ко­то­рый смо­жет ука­зать паль­цем хоть на одно Бо­жье обе­то­ва­ние, ко­то­рое Он не ис­пол­нил». Дья­вол — лжец. Так ска­зал Иисус. Я могу от­крыть Биб­лию и по­ка­зать вам, как на про­тя­же­нии ше­сти ты­сяч лет дья­вол лгал лю­дям, го­во­ря им, что Бо­жье сло­во не ис­ти­на. От­ри­цая Бо­жье сло­во, са­та­на обе­ща­ет лю­дям все, — но он на­ру­шил каж­дое обе­ща­ние, ко­то­рое ко­гда-либо дал. Три мил­ли­о­на ис­це­лен­ных Бог про­воз­гла­сил, что Он ис­це­ля­ет Свой на­род, обра­тив­шись к нему с та­ки­ми сло­ва­ми: «Я Гос­подь, це­ли­тель твой» (Исх. 15:26). Он ска­зал это при­бли­зи­тель­но трем мил­ли­о­нам лю­дей (Исх. 12:37). Все они по­ве­ри­ли в ис­тин­ность Бо­жьих слов. В ре­зуль­та­те каж­дый из тех, кто ну­ждал­ся в ис­це­ле­нии, стал пол­но­стью здо­ров. Пи­са­ние го­во­рит: «(Бог) вы­вел Из­ра­иль­тян с се­ре­бром и зо­ло­том, и не было в ко­ле­нах их бо­ля­ще­го» (Пс. 104:37). Мо­же­те ли вы пред­ста­вить себе три мил­ли­о­на че­ло­век, каж­дый из ко­то­рых здо­ров и си­лен, сре­ди ко­то­рых нет ни од­но­го не­мощ­но­го, ни од­но­го боль­но­го, ни од­но­го сла­бо­го? Гос­подь сде­лал это для Из­ра­и­ля, жив­ше­го под за­ко­ном. На­сколь­ко же боль­ше Он же­ла­ет сде­лать это для нас, ис­куп­лен­ных кро­вью Агн­ца Бо­жье­го, жи­ву­щих под бла­го­да­тью, ми­ло­стью и ис­ти­ной! Пусть эта ис­ти­на бу­дет столь же не­опро­вер­жи­ма для вас, как и та, что два плюс два рав­но че­ты­рем. Ис­це­ле­ние при­над­ле­жит вам. Все мо­гут быть ис­це­ле­ны. Ба­рье­ры бо­го­слов­ских тра­ди­ций Воля Бо­жья — в том, что­бы каж­дый че­ло­век был здо­ров и си­лен. Для это­го не­об­хо­ди­мо со­блю­сти Его усло­вия и ве­рить в Его сло­во. Если же есть ка­кие-то оправ­да­тель­ные ого­вор­ки, по­че­му ис­це­ле­ние не для вас, то их не­об­хо­ди­мо при­ме­нить и ко всем, по­то­му что «Бог не­ли­це­при­я­тен» (Деян. 10:34). Если Бог ис­це­лит лю­бо­го — зна­чит, Он ис­це­лит вас.