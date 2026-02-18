Румынский фольклор — это удивительный пласт культуры, возникший на стыке латинских, славянских и балканских традиций. В этой книге Наталия Осояну открывает дверь в мир, где природа одушевлена, а грань между человеком и зверем зыбка.
Вы познакомитесь с соломонарами — могущественными магами, управляющими облаками, узнаете о трагических фараонках и таинственных вырколаках, которые способны пожирать луну и солнце. Автор не просто перечисляет монстров, но вписывает их в контекст народных верований, объясняя, как древние мифы трансформировались в литературный образ Дракулы. Это идеальный проводник в «темную» и притягательную эстетику Восточной Европы.
Наталия Осояну - Румынские мифы. От вырколаков и фараонок до Мумы Пэдурий и Дракулы
(Мифы от и до)
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 240 с. : ил.
ISBN 978-5-00195-819-2
Наталия Осояну - Румынские мифы. От вырколаков и фараонок до Мумы Пэдурий и Дракулы - Содержание
Введение
ЧАСТЬ 1. Пространство мифа
Глава 1. Мир румынского фольклора: ориентиры для первооткрывателей
Глава 2. Где обитают герои румынских мифов и сказок
Глава 3. Духи стихийного мира
ЧАСТЬ 2. Пространство сказки
Глава 4. Пути героев и героинь
Глава 5. Колдуны и ведьмы: особенности румынской магической традиции
Глава 6. Монстры и прочие небывалые существа в румынских мифах и сказках 178
ЧАСТЬ 3. Пространство повседневной магии
Глава 7. Ритуалы и поверья
Заключение
Рекомендуемая литература
Примечания
Источники иллюстраций
