Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Осояну - Румынские мифы

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Мифы от и до (24 books)

Румынский фольклор — это удивительный пласт культуры, возникший на стыке латинских, славянских и балканских традиций. В этой книге Наталия Осояну открывает дверь в мир, где природа одушевлена, а грань между человеком и зверем зыбка.

Вы познакомитесь с соломонарами — могущественными магами, управляющими облаками, узнаете о трагических фараонках и таинственных вырколаках, которые способны пожирать луну и солнце. Автор не просто перечисляет монстров, но вписывает их в контекст народных верований, объясняя, как древние мифы трансформировались в литературный образ Дракулы. Это идеальный проводник в «темную» и притягательную эстетику Восточной Европы.

Наталия Осояну - Румынские мифы. От вырколаков и фараонок до Мумы Пэдурий и Дракулы

(Мифы от и до)

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 240 с. : ил.

ISBN 978-5-00195-819-2

Наталия Осояну - Румынские мифы. От вырколаков и фараонок до Мумы Пэдурий и Дракулы - Содержание

Введение

ЧАСТЬ 1. Пространство мифа

  • Глава 1. Мир румынского фольклора: ориентиры для первооткрывателей

  • Глава 2. Где обитают герои румынских мифов и сказок

  • Глава 3. Духи стихийного мира

ЧАСТЬ 2. Пространство сказки

  • Глава 4. Пути героев и героинь

  • Глава 5. Колдуны и ведьмы: особенности румынской магической традиции

  • Глава 6. Монстры и прочие небывалые существа в румынских мифах и сказках 178

ЧАСТЬ 3. Пространство повседневной магии

  • Глава 7. Ритуалы и поверья

Заключение

Рекомендуемая литература

Примечания

Источники иллюстраций

Views 95
Rating
Added 18.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

