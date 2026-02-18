Румынский фольклор — это удивительный пласт культуры, возникший на стыке латинских, славянских и балканских традиций. В этой книге Наталия Осояну открывает дверь в мир, где природа одушевлена, а грань между человеком и зверем зыбка.

Вы познакомитесь с соломонарами — могущественными магами, управляющими облаками, узнаете о трагических фараонках и таинственных вырколаках, которые способны пожирать луну и солнце. Автор не просто перечисляет монстров, но вписывает их в контекст народных верований, объясняя, как древние мифы трансформировались в литературный образ Дракулы. Это идеальный проводник в «темную» и притягательную эстетику Восточной Европы.

Наталия Осояну - Румынские мифы. От вырколаков и фараонок до Мумы Пэдурий и Дракулы

(Мифы от и до)

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 240 с. : ил.

ISBN 978-5-00195-819-2

Наталия Осояну - Румынские мифы. От вырколаков и фараонок до Мумы Пэдурий и Дракулы - Содержание

Введение

ЧАСТЬ 1. Пространство мифа

Глава 1. Мир румынского фольклора: ориентиры для первооткрывателей

Глава 2. Где обитают герои румынских мифов и сказок

Глава 3. Духи стихийного мира

ЧАСТЬ 2. Пространство сказки

Глава 4. Пути героев и героинь

Глава 5. Колдуны и ведьмы: особенности румынской магической традиции

Глава 6. Монстры и прочие небывалые существа в румынских мифах и сказках 178

ЧАСТЬ 3. Пространство повседневной магии

Глава 7. Ритуалы и поверья

Заключение

Рекомендуемая литература

Примечания

Источники иллюстраций