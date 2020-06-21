Об авторе. Протоиерей Константин Островский родился в Москве в 1951 г. Окончил факультет прикладной математики Московского института электронного машиностроения и четыре года работал по специальности. В 1978 г. стал алтарником в церкви Рождества Иоанна Предтечи на Пресне в Москве, в 1987 г. принял священный сан. В 1992 г. окончил Московскую Духовную семинарию.

В настоящее время — благочинный церквей Красногорского округа Московской епархии, настоятель Успенского храма г. Красногорска, председатель Отдела по реставрации и строительству Московской епархии, преподаватель Коломенской Духовной семинарии, автор книг «Жития святых для детей», «Православное семейное чтение на каждый день», «Приключения в египетской пустыне», «Умереть нам не удастся» и «Жизнь равна вечности».

Константин Островский - Вечность — у дверей - Заметки священника - О том, что времени скоро не будет

До вечности три этажа

Есть притча о человеке, который упал с крыши небоскрёба и, пролетая мимо третьего этажа, подумал: «Пока всё, кажется, в порядке». Так и мы думаем о Страшном суде, что он когда-то ещё будет, а пока всё, кажется, неплохо. Но на самом деле Страшный суд будет уже вот-вот. Причём каждый из нас сам себе пишет приговор своими делами. Милостивый Судия умоляет нас поменьше вносить в свои приговоры злых дел. Он готов и уже совершённое зло вычеркнуть из приговора, только бы мы сами не отказывались от этого, не отвергали покаяния.

Он стоит у двери нашего сердца и стучит в неё. Кто откроет, к тому Он войдёт. И это будет Царством Небесным для того человека. И тот человек, по слову апостола, совсем не придёт на Страшный суд, а сразу перейдёт от смерти в вечную блаженную жизнь (сравни Ин. 5, 24). Но кто сам не откроет дверь своего сердца для Любящего Судии, для того в конце концов откроется дверь Страшного суда. И Любящий, но и Праведный Судия произнесёт приговор, написанный человеком самому себе. И всё это будет не когда-то там, а вот оно уже приближается. Время ускользает от нас, и «времени уже не будет» (Откр. 10, 6), а вечность стоит у дверей.

Страшный суд — через пять минут

Разговоры о грядущем конце света, которые распространены в обществе, обычно суетны и вредны. Они не только не способствуют покаянию, но и отвлекают от него. Кто не знает, что мы живём в последние времена? Об этом сказано ещё в Новом Завете, апостол Иоанн Богослов написал: «Дети! последнее время» (1 Ин. 2. 18). Последние времена тянутся уже две тысячи и могут продолжаться ещё двадцать тысяч лет — это не наша забота.

Господь скрыл от нас сроки конца мира, зато Он открыл нам Свои заповеди и указал, что делать. Мысль о скором конце света настраивает нас не на исполнение заповедей Божиих, а на то, чтобы опустить руки и ждать. На самом деле вредно думать, что конец света наступит, например, через год. Это слишком отдалённая перспектива. Для каждого человека концом света станет его смерть, а это может случиться и в ближайшие пять минут. Даже сейчас, когда читаются эти строки. Вот такое понимание и ожидание конца света полезно и помогает нам видеть, что для нас жизненно важно, а что смертельно опасно.

Очень многие думают: «Я пока поживу в своё удовольствие, а как-нибудь потом, в старости покаюсь». Мало кто из церковных людей прямо так заявляет, но

в глубине души этой надеждой соблазняются едва ли не все. Надежда, однако, ложная: до «потом» мы можем и не дожить. Наши помыслы отложить покаяние вынуждают Бога наказывать нас (как отец наказывает ребёнка), чтобы хоть как-то пробудить от житейского сна, напомнить о вечности. Ведь иногда случается самое страшное — смерть без покаяния. Так что нужно каяться сразу, как только мы опомнились.

Главное о будущем известно: будет Страшный суд

Тяга заглядывать в будущее — одна из страстей. Происходит она от любопытства, тщеславия и душевного сластолюбия (любовь к острым ощущениям). Эта тяга толкает порою людей на тяжкие грехи: ворожбу, гадание, занятие астрологией и тому подобное. Иногда люди искренне заблуждаются, думая, что знание о предстоящих событиях будет для них полезным, позволит избежать ошибок. Говорит же народная пословица: «Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил».

Но знание будущего не избавляет нас от рабства страстям и поэтому редко способствует нашему исправлению. Этому учат и многочисленные житейские примеры: когда нам чего-то плохого очень хочется, мы не слушаем добрых предостережений. И из Священного Писания известно: когда бывала на то воля Божия, пророки возвещали будущее, обличая людей в грехах. Но лишь в редких случаях пророкам внимали и каялись. Чаще всего люди их не слушались и к покаянию не обращались. На самом деле главное о будущем каждого из нас всем нам уже возвещено: будет Страшный суд. А для подготовки к Страшному суду Бог дал нам заповеди, и заповеди не скрыты от нас.

Если вечности нет, временное бессмысленно

Если человек не верит в вечную жизнь, не верит в Царство Небесное и Страшный суд, вся остальная вера его напрасна. Апостол Павел писал сомневающимся в воскресении мёртвых: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша... И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1 Кор. 15, 13 — 19). То есть этот дьявольский обман, что вечной жизни нет, и временную жизнь лишает смысла.