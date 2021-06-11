Сборник "От Бытия к Исходу: отражение библейских сюжетов в славянской и еврейской народной культуре» объединяет материалы двух международных конференций, состоявшихся в Москве, в Институте славяноведения и балканистики РАН в 1995 и 1997 гг . Первая из них -"Сотворение мира и начало истории в апокрифической и фольклорной традиции" - была посвящена по преимуществу сюжетам из библейской Книги Бытия*, вторая - "От Бытия к Исходу" - продолжала проблематику первой и включала в свою тематику соответствующие сюжеты Пятикнижия.

Обе конференции были организованы Институтом славяно-ведения, Международным Центром по преподаванию еврейской цивилизации (Иерусалим), Московским Центром научных работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер". В работе конференций приняли участие специалисты в области книжной и народной культуры, филологии, истории, этнолингвистики из Болгарии, Израиля, России, Украины. Это был, по-существу, первый опыт сравнительного анализа текстов, которые сформировали корпус библейских преданий, апокрифов и "народную Библию" в еврейской и славянской культурных традициях.

Анализ библейских сюжетов проводился с точки зрения разных культур и в контексте разных книжных и фольклорных жанров (мидраши, агада, шестодневы и палеи, толковательно-полемическая и летописно-хронографическая литература, апокрифы и псевдоэпиграфы, духовные стихи, фольклорные легенды и др.).

Материалы сборника располагаются в соответствии с последовательностью библейских сюжетов и с учетом жанрового состава источников. Первая группа статей основывается по преимуществу на фольклорных текстах, воспроизводящих сюжеты сотворения мира и человека, грехопадения и первой смерти. Книга открывается статьей Александра Милитарева "К прообразу идеи человечества в Книге Бытия". Особое значение, в частности, для сравнительного анализа еврейской и славянской фольклорных традиций, имеют статьи ученых из Израиля - Ализы Шенар ("Миф о сотворении Евы") и Дова Ноя ("Погребение Авеля в еврейских народных легендах"). Собственно, славянский фольклор анализируется в статьях Веры Кузнецовой, прослеживающей книжное апокрифическое происхождение дуалистических легенд о творении, Светланы Толстой о ветхозаветных мотивах в славянской народной традиции, Флорентины Бадалановой о Каине и Авеле в болгарском фольклоре. Близкими по проблематике являются "книжные" сюжеты в статьях Димитринки Димитровой-Мариновой о богомильской дуалистической традиции в старославянской литературе, Виктории Мочаловой о возникновении зла (в апокрифической традиции), а также в статьях Елисаветы Мусаковой о надписях и изображениях Шестоднева в болгарском искусстве XVII-XIX вв. и Леонида Беляева о мотиве древа жизни в искусстве средневековой Руси.

От бытия к исходу - Отражение библейских сюжетов в славянской и еврейской народной культуре - Сборник статей - Выпуск 2

Академическая серия

Москва: ГЕОС, 1998 г. - 290 с.

ISBN 5-89118-040-5

От бытия к исходу - Отражение библейских сюжетов в славянской и еврейской народной культуре - Сборник статей - Выпуск 2 - Содержание

Предисловие

Александр Милитарев (Москва). К прообразу идеи человечества в Книге Бытия

Светлана Толстая (Москва). О нескольких ветхозаветных мотивах в славянской народной традиции

Димитринка Димитрова-Маринова (Софи. я). Богомильская космогония в древнеславянской литературной традиции

Вера Кузнецова (Новосибирск). Сотворение мира в восточнославянских дуалистических легендах и апокрифической книжности

Ализа Шенар (Хайфа). Миф о сотворении Евы (Бытие, гл. 2)

Виктория Мочалова (Москва). Зло в мире: от апокрифа к аггаде

Елисавета Мусакова (Софи.я ). Надписи и изображения Шестоднева в болгарских рукописях и церковной живописи XVII-XIX вв.

Леонид Беляев (Москва). Мотив "древа жизни" в изобразительном фольклоре Руси XIV-XVI веков

Dov Noy ( Jerusalem). The Story of Abel's Burial: the Interrelationshiр of Myth and Custom

Флорентина Бадаланова (Лондон). Каин и Авель в болгарском фольклоре

Ольга Белова (Москва). Легенды о Потопе в славянокой и еврейской фольклорной традиции

Александр Островский (Санкт-Петербург). "Иосиф Прекрасный": от сновидца к мученику

Рэм Симонов (Москва). "Рука законодавца Моисея" - христианская версия еврейской пасхи в славяно-русской традиции

Елена Сморгунова (Москва). Библейский Исход и рассеяние русских староверов: некоторые изоморфные черты

Серафима Никитина (Москва). Сотворение мира и концепт исхода/похода в культуре молокан - прыгунов

Леонид Кацис (Москва). Мотирвы Исхода в публицистике Зеева Жаботинского и Василия Розанова

Анна Штерншис (Москва). "Рабби Деникин" и "рабби Колчак": мотивы Исхода в советской антирелигиозной пропаганде среди евреев в 20 - 30-е годы ХХ века

Михаил Одесский (Москва). «Начало славян» и Пятикнижие: библейский контекст языческих преданий в "Повести временных лет"

Игорь Данилевский (Москва). Потоп и Русская земля (к вопросу об исторических взгляд ах древнерусского летописца)

Владимир Петрухин (Москва). Библия, апокрифы и становление славянских раннеисторических традиций (к постановке проблемы)

Список сокращений