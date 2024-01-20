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Отцы Церкви отвечают

Отцы Церкви отвечают
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

БОГ, ВЕРА, ЧЕЛОВЕК

«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов перед лицеи Моим» (Втор 5:6-7).

Почему обязательно нужно быть верующим, неужели нельзя быть просто хорошим человеком и творить добрые дела?

Кажется мне цветущие добрыми делами, но не ведающие Бога, похожими на останки мертвецов, хоть и прекрасно одетых, но бесчувственных к прекрасному (Святитель Игнатий Брянчанинов).

Я верю в высший разум, стараюсь жить по нравственным заповедям и для этого необязательно быть христианином.

Признающие возможность спасения без веры во Христа, отрекаются от Христа и, может быть, не ведая, впадают в тяжкий грех богохульства (Святитель Игнатий Брянчанинов).

Когда я любуюсь на природу, то думаю, что это и есть Бог.

Хороши создания и хороши весьма, но несравненно лучше Создатель, Который их хорошими сотворил (Святитель Тихон Задонский).

Для чего Господь пришел на землю?

Для того пришел Господь, чтобы здесь еще дать душе жизнь—Духа Своего (Преподобный Макарий Великий).

Отцы Церкви отвечают

Составитель Валерий Мельников. - Новосибирск: Посох, 2001. – 160 с.

ISBN 5-93958-011-4

Отцы Церкви отвечают - Содержание

  • БОГ, ВЕРА, ЧЕЛОВЕК

  • БОЖИЯ ЛЮБОВЬ И БОЖИЕ МИЛОСЕРДИЕ

  • БОЖИЯ ЛЮБОВЬ И СТРАХ БОЖИЙ

  • БВДНОСТЬ, БОГАТСТВО, МИЛОСТЫНЯ

  • БЛАГОДАРНОСТЬ БОГУ

  • БЛАГОДАТЬ

  • БЛУД И НЕЧИСТОТА

  • БОЛЕЗНИ И ВРАЧЕВАНИЕ

  • ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ, СТРАШНЫЙ СУД

  • ГНЕВ

  • ГОНЕНИЯ

  • ГОРДОСТЬ

  • ГРЕХ

  • ДОБРО, ДОБРОДЕТЕЛЬ

  • ЗЛО

  • ИСКУШЕНИЯ

  • ЛЮБОВЬ К БОГУ, ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ

  • МИЛОСТЫНЯ, МИЛОСЕРДИЕ

  • МОЛИТВА

  • ОБИДЫ, ОСКОРБЛЕНИЯ, КЛЕВЕТА

  • ОСУЖДЕНИЕ, МНОГОСЛОВИЕ

  • ОТНОШЕНИЯ С БЛИЗКИМИ

  • ПЕЧАЛЬ, СКОРБИ

  • ПОКАЯНИЕ, ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХОВ

  • ПОСТ, ПИЩА, ВОЗДЕРЖАНИЕ

  • СМЕРТЬ

  • СМИРЕНИЕ

  • СНЫ

  • СПАСЕНИЕ

  • СТРАСТИ

  • ТЕРПЕНИЕ

  • ТЩЕСЛАВИЕ, ЛИЦЕМЕРИЕ

  • ЧТЕНИЕ ДУХОВНОЕ

  • ПРИЛОЖЕНИЕ

Views 1 201
Rating 5.0 / 5
Added 20.01.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (10)

Comments (4 comments)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.
M
Malinin 2 years ago


При попытке скачать - Зов вечности и Жизнь прожить - выходит "Общий файл истек"


 
B
brat Eduard 3 years ago

Спасибо за труд !!! Есть что почитать и над чем поразмыслить.
S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо за полезную подборку!

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