БОГ, ВЕРА, ЧЕЛОВЕК

«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов перед лицеи Моим» (Втор 5:6-7).

Почему обязательно нужно быть верующим, неужели нельзя быть просто хорошим человеком и творить добрые дела?

Кажется мне цветущие добрыми делами, но не ведающие Бога, похожими на останки мертвецов, хоть и прекрасно одетых, но бесчувственных к прекрасному (Святитель Игнатий Брянчанинов).

Я верю в высший разум, стараюсь жить по нравственным заповедям и для этого необязательно быть христианином.

Признающие возможность спасения без веры во Христа, отрекаются от Христа и, может быть, не ведая, впадают в тяжкий грех богохульства (Святитель Игнатий Брянчанинов).

Когда я любуюсь на природу, то думаю, что это и есть Бог.

Хороши создания и хороши весьма, но несравненно лучше Создатель, Который их хорошими сотворил (Святитель Тихон Задонский).

Для чего Господь пришел на землю?

Для того пришел Господь, чтобы здесь еще дать душе жизнь—Духа Своего (Преподобный Макарий Великий).

Отцы Церкви отвечают

Составитель Валерий Мельников. - Новосибирск: Посох, 2001. – 160 с.

ISBN 5-93958-011-4

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