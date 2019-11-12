Отец Серафим - Роуз - Приношение православного американца

В прошедшие века - например, в России XIX в. - православное мировоззрение было частью православной жизни и поддерживалось окружающей действительностью. Даже не было нужды и говорить о нем, как о чем-то отдельном - все жили по православному в согласии с окружающим православным обществом.

Во многих странах само правительство исповедовало Православие; оно было центром общественной деятельности, и сам Царь или правитель исторически был первым православным мирянином, обязанностью которого было подавать своим поданным пример христианской жизни. В каждом городе были православные церкви, и во многих из них службы совершались ежедневно утром и вечером. Монастыри были во всех больших городах, во многих меньших городах, за их пределами, в деревнях, в удаленных и пустынных местах. В России было более тысячи официально зарегистрированных монастырей, не считая других общин. Монашество было общепризнанной частью жизни. Действительно, в большинстве семей кто-нибудь - сестра или брат, дядя, дедушка, родственник - были монахом или монахиней, не говоря уже о других примерах православной жизни странниках и Христа ради юродивых. Весь образ жизни был пронизан Православием, центром которого, конечно, ·было монашество. Православные обычаи бьши частью повседневной жизни. Большинство повсеместно читаемых книг были православные. Сама повседневная жизнь для большинства людей бьша трудной; им приходилось много работать, чтобы прожить, надежды на жизнь были невысоки, смерть не была редкостью - все это подкрепляло учение Христа о реальности и близости другого мира. В таких обстоятельствах жить по-православному означало то же, что и иметь православное мировоззрение, и мало было необходимости говорить об этом.

Сейчас все изменилось. Наше Православие - это островок среди мира, живущего по совершенно другим принципам, и с каждым днем эти принципы все более меняются в худшую сторону, все более отчуждают нас от него. Многие люди подвергаются искушению разделить свою жизнь на две категории: повседневная жизнь на работе, с мирскими друзьями, в мирских делах, и Православие, по которому мы живем по воскресеньям и в другие дни недели, когда у нас есть для этого время. Но если взглянуть пристальнее, мировоззрение такого человека часто представляет собой странную комбинацию христианских и мирских ценностей, которые на самом деле не смешиваются. Цель этого доклада - показать, как живущие сегодня могут начать делать свое мировоззрение более ценным, делать его всецело православным.

Православие - это жизнь. Если мы не живем по-православному, мы просто не православные, вне зависимости от того, к какой вере мы формально принадлежим.

Отец Серафим - Роуз - Приношение православного американца

Российское Отделение Валаамского Общества Америки, Москва 2003 г. - 691с.

Отец Серафим - Роуз - Приношение православного американца - Содержание Православное мировоззрение

Будущее России и конец мира

Душа после смерти

"Православие и религия будущего"

"Божие откровение человеческому сердцу"

Православный взгляд на эволюцию

" Корень революции: Нигилизм"

Место Блаженного Августина в Православной Церкви

Об опасности возникновения среди Православных крестоборческой ереси