Отец Серафим - Роуз - Приношение православного американца
Отец Серафим - Роуз - Приношение православного американца
Отец Серафим - Роуз - Приношение православного американца - Содержание
- Православное мировоззрение
- Будущее России и конец мира
- Душа после смерти
- "Православие и религия будущего"
- "Божие откровение человеческому сердцу"
- Православный взгляд на эволюцию
- " Корень революции: Нигилизм"
- Место Блаженного Августина в Православной Церкви
- Об опасности возникновения среди Православных крестоборческой ереси
Отец Серафим - Роуз - Приношение православного американца - Православное мировоззрение
Жизнь в нашем современном мире стала очень искусственной, очень неопределенной, очень путанной. Православие, действительно, имеет свою жизнь, но оно также не столь уж далеко от жизни окружающего мира, и поэтому жизнь православного христианина, даже когда он действительно православный, не может не отражать ее так или иначе. Какая-то неопределенность и путаница проникли теперь даже и в православную жизнь. В этом докладе мы попытаемся взглянуть на нашу современную жизнь, чтобы посмотреть, как лучше могли бы мы выполнить наши христианские обязанности, вести жизнь не от мира сего, даже в эти ужасные времена и иметь православный взгляд на свою сегодняшнюю жизнь, который позволит нам в эти времена выжить и сохранить в целости нашу веру.
Всякого, кто взглянет на нашу современную жизнь в перспективе той нормальной жизни, которую вели люди в прежние времена - например, в России или Америке, или любой западноевропейской стране, - не может не поразить то, насколько ненормальной стала сейчас жизнь. Самое понятие авторитета и послушания, приличия и вежливости, поведения в обществе и частной жизни - все резко изменилось, стало с ног на голову, исключая несколько отдельных групп - обычно христиан того или иного исповедания, которые пытаются сохранить так называемый "старомодный" уклад жизни.
Нашу ненормальную жизнь сегодня можно охарактеризовать как испорченную, избалованную. С младенчества с современным ребенком обращаются как с семейным божком: его прихоти удовлетворяются, желания исполняются, он окружен игрушками, развлечениями, удобствами, его не учат и не воспитывают в соответствии со строгими принципами христианского поведения, а дают развиваться в том направлении, куда клонятся его желания; обычно ему достаточно сказать: "Я хочу" или "Я не хочу", чтобы услужливые родители склонились перед ним и позволили поступать по-своему. Возможно, это не случается "во всех семьях" и "все время", но это случается достаточно часто для того, чтобы стать правилом современного воспитания детей, и даже родители, имеющие самые благие намерения, не могут целиком избежать этого влияния. Даже если родители и стараются растить ребенка в строгости, соседи пытаются сделать что-то иное. Это надо учитывать при воспитании ребенка.
Когда такой человек вырастет, он, естественно, окружает себя тем же, к чему привык с детства: удобствами, развлечениями, игрушками для взрослых. Эта жизнь становится постоянным поиском "развлечений", и это слово, кстати сказать, было совершенно неслыханным в любом другом словаре; в России XIX веке или в любой серьезной цивилизации просто не поняли бы, что же означает это слово. Жизнь - это непрестанный поиск "развлечений", которые настолько лишены всякого серьезного значения, что посетитель из любой другой страны XIX века, глядя на наши популярные телепрограммы, парки аттракционов, рекламу, кинофильмы, музыку - почти на любой аспект нашей современной культуры, - подумал бы, что он попал в страну каких-то безумцев, потерявших всякое соприкосновение с повседневной реальностью. Мы часто этого не учитываем, потому что живем в этом обществе и принимаем его как данное.
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