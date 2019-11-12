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Отец Серафим - Роуз - Приношение православного американца

Отец Серафим - Роуз - Приношение православного американца
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History
В прошедшие века - например, в России XIX в. - православное мировоззрение было частью православной жизни и поддерживалось окружающей действительностью. Даже не было нужды и говорить о нем, как о чем-то отдельном - все жили по православному в согласии с окружающим православным обществом.
Во многих странах само правительство исповедовало Православие; оно было центром общественной деятельности, и сам Царь или правитель исторически был первым православным мирянином, обязанностью которого было подавать своим поданным пример христианской жизни. В каждом городе были православные церкви, и во многих из них службы совершались ежедневно утром и вечером. Монастыри были во всех больших городах, во многих меньших городах, за их пределами, в деревнях, в удаленных и пустынных местах. В России было более тысячи официально зарегистрированных монастырей, не считая других общин. Монашество было общепризнанной частью жизни. Действительно, в большинстве семей кто-нибудь - сестра или брат, дядя, дедушка, родственник - были монахом или монахиней, не говоря уже о других примерах православной жизни странниках и Христа ради юродивых. Весь образ жизни был пронизан Православием, центром которого, конечно, ·было монашество. Православные обычаи бьши частью повседневной жизни. Большинство повсеместно читаемых книг были православные. Сама повседневная жизнь для большинства людей бьша трудной; им приходилось много работать, чтобы прожить, надежды на жизнь были невысоки, смерть не была редкостью - все это подкрепляло учение Христа о реальности и близости другого мира. В таких обстоятельствах жить по-православному означало то же, что и иметь православное мировоззрение, и мало было необходимости говорить об этом.
Сейчас все изменилось. Наше Православие - это островок среди мира, живущего по совершенно другим принципам, и с каждым днем эти принципы все более меняются в худшую сторону, все более отчуждают нас от него. Многие люди подвергаются искушению разделить свою жизнь на две категории: повседневная жизнь на работе, с мирскими друзьями, в мирских делах, и Православие, по которому мы живем по воскресеньям и в другие дни недели, когда у нас есть для этого время. Но если взглянуть пристальнее, мировоззрение такого человека часто представляет собой странную комбинацию христианских и мирских ценностей, которые на самом деле не смешиваются. Цель этого доклада - показать, как живущие сегодня могут начать делать свое мировоззрение более ценным, делать его всецело православным.
Православие - это жизнь. Если мы не живем по-православному, мы просто не православные, вне зависимости от того, к какой вере мы формально принадлежим.

Отец Серафим - Роуз - Приношение православного американца

Российское Отделение Валаамского Общества Америки, Москва 2003 г. - 691с.

Отец Серафим - Роуз - Приношение православного американца - Содержание

  • Православное мировоззрение
  • Будущее России и конец мира
  • Душа после смерти
  • "Православие и религия будущего"
  • "Божие откровение человеческому сердцу"
  • Православный взгляд на эволюцию
  • " Корень революции: Нигилизм"
  • Место Блаженного Августина в Православной Церкви
  • Об опасности возникновения среди Православных крестоборческой ереси

Отец Серафим - Роуз - Приношение православного американца - Православное мировоззрение

Жизнь в нашем современном мире стала очень искусственной, очень неопределенной, очень путанной. Православие, действительно, имеет свою жизнь, но оно также не столь уж далеко от жизни окружающего мира, и поэтому жизнь православного христианина, даже когда он действительно православный, не может не отражать ее так или иначе. Какая-то неопределенность и путаница проникли теперь даже и в православную жизнь. В этом докладе мы попытаемся взглянуть на нашу современную жизнь, чтобы посмотреть, как лучше могли бы мы выполнить наши христианские обязанности, вести жизнь не от мира сего, даже в эти ужасные времена и иметь православный взгляд на свою сегодняшнюю жизнь, который позволит нам в эти времена выжить и сохранить в целости нашу веру.

Всякого, кто взглянет на нашу современную жизнь в перспективе той нормальной жизни, которую вели люди в прежние времена - например, в России или Америке, или любой западноевропейской стране, - не может не поразить то, насколько ненормальной стала сейчас жизнь. Самое понятие авторитета и послушания, приличия и вежливости, поведения в обществе и частной жизни - все резко изменилось, стало с ног на голову, исключая несколько отдельных групп - обычно христиан того или иного исповедания, которые пытаются сохранить так называемый "старомодный" уклад жизни.

Нашу ненормальную жизнь сегодня можно охарактеризовать как испорченную, избалованную. С младенчества с современным ребенком обращаются как с семейным божком: его прихоти удовлетворяются, желания исполняются, он окружен игрушками, развлечениями, удобствами, его не учат и не воспитывают в соответствии со строгими принципами христианского поведения, а дают развиваться в том направлении, куда клонятся его желания; обычно ему достаточно сказать: "Я хочу" или "Я не хочу", чтобы услужливые родители склонились перед ним и позволили поступать по-своему. Возможно, это не случается "во всех семьях" и "все время", но это случается достаточно часто для того, чтобы стать правилом современного воспитания детей, и даже родители, имеющие самые благие намерения, не могут целиком избежать этого влияния. Даже если родители и стараются растить ребенка в строгости, соседи пытаются сделать что-то иное. Это надо учитывать при воспитании ребенка.

Когда такой человек вырастет, он, естественно, окружает себя тем же, к чему привык с детства: удобствами, развлечениями, игрушками для взрослых. Эта жизнь становится постоянным поиском "развлечений", и это слово, кстати сказать, было совершенно неслыханным в любом другом словаре; в России XIX веке или в любой серьезной цивилизации просто не поняли бы, что же означает это слово. Жизнь - это непрестанный поиск "развлечений", которые настолько лишены всякого серьезного значения, что посетитель из любой другой страны XIX века, глядя на наши популярные телепрограммы, парки аттракционов, рекламу, кинофильмы, музыку - почти на любой аспект нашей современной культуры, - подумал бы, что он попал в страну каких-то безумцев, потерявших всякое соприкосновение с повседневной реальностью. Мы часто этого не учитываем, потому что живем в этом обществе и принимаем его как данное.

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Rating 5.0 / 5
Added 12.11.2019
Author brat Aleksey
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