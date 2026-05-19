Отс - Зеленый огонь Тубело

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Paganism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft, Магия, Эзотеризм

Эта книга исследует исторические и современные идеи колдовства через призму клана Тубал-Каина — закрытой группы Посвящённых, связанной с Мрачными Таинствами внутри Люциферианского течения. Будучи адептами искусства, автор показывает, как они выступали посредниками между пределами трёх таинств и стремились к постижению мудрости через практику, образ и предание.

В центре книги — мифы, этос, женские, мужские и жреческие мистерии клана Тубал-Каина. Автор рассматривает мифопоэзию, фигуры Гекаты, Шила-на-Гиг, Дикой Охоты, Зеленого Рыцаря, Короля-Рыбака, символику Грааля, ритуальные структуры, традиционный компас и вопрос подлинной инициации.

Отс Шани – Зеленый огонь Тубело – Мифы, этос, женские, мужские и жреческие таинства клана Тубал-Каина

Отс Шани. – Зеленый огонь Тубело. – Касталия, 2025. – 300 с.
ISBN 978-5-521-24363-1

Отс Шани – Зеленый огонь Тубело – Содержание

  • Предисловие

  • Благодарности

  • Пролог

  • Мифы

    • Мифопоэзия

    • «Года», клан Тубал-Каина и Роберт Кокрейн

  • Женские мистерии

    • Геката — темная владычица души

    • Мудрость куртуазной любви

    • Танец семи покрывал

    • Рука Фатимы

    • Шила-на-Гиг

    • День мертвых

  • Мужские мистерии

    • Аббатство Бромли, Дикая охота и святой Николай

    • Обычаи летнего и зимнего солнцестояния

    • Дикая Охота

    • Зеленый рыцарь — темный бог света

  • Жреческие мистерии

    • Король-Рыбак — гностический жрец великих мистерий Грааля

    • Божественные Дауэзанты

    • Почему журавль? Исследование их мифического значения в легендах и преданиях

    • Плод мудрости. Бытие: миф о грехопадении

  • Этос клана

    • Размышления о священном

    • Мистическая традиция

    • Человек на все времена

    • Триединый компас

    • Традиционная энигма

    • Алхимия компаса

    • Что такое инициация на самом деле?

  • Библиография

Views 41
Rating 1.0 / 5
Added 19.05.2026
Author brat Vadim
