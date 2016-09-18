Когда Бог планировал великое дело спасения грешников, Он дал два дара. Он дал Своего Сына, и Он дал Своего Духа.

Фактически каждое Лицо Святой Троицы было вовлечено в это великое дело спасения. Его планировали любовь, благодать и мудрость Отца; любовь, благодать и смиренномудрие Сына заслужили его, и любовь, благодать и сила Святого Духа дали возможность верующим веровать и получить его.

Первая великая истина в этом великом деле спасения заключается в том, что Бог послал Своего Сына, что бы Он принял наше естество и пострадал в нем за нас. Вторая великая истина заключается в том, что Бог дал Своего Духа, чтобы привести грешников к вере во Христа и таким образом спасти их.

Джон Оуэн - Святой Дух

Одесса: Христианское просвещение, 2009 г. - 248 с.

ISBN 5-8404-0221-4

Джон Оуэн - Святой Дух – Содержание

Предисловие издателя

Дело Святого Духа

Дух Божий

Как Святой Дух приходит к нам и совершает Свое дело

Особые подготовительные дела Святого Духа в Ветхом Завете

Дело Святого Духа в новом творении

Святой Дух и человеческое естество Христа

Дело Святого Духа в отношении мистического Тела Христа - Его Церкви

Дело возрождения, осуществляемое Святым Духом

Как Святой Дух приготавливает душу для Своего дела возрождения

Как ум портится и развращается грехом

Сравнение естественной и духовной смерти

Само возрождение

Дело обращения

Природа освящения и евангельской святости

Освящение - пожизненный труд

Только верующие освящаются

Само дело освящения

Труд Святого Духа по очищению верующих от греха

Дело Духа в обновлении духовной жизни верующих

Деятельность и обязанности святости

Борьба с грехом

Необходимость святости

Избрание - побуждение к святости

Обязанные быть святыми

Святость и дело Христа

Святость в несвятом мире

Джон Оуэн - Святой Дух – Предисловие издателя

Пуританская эпоха в Англии семнадцатого века характеризовалась исключительно богатой школой евангельских авторов, чьи труды оказывали весьма сильное влияние везде, где их читали. Наиболее почитаемым из этих авторов был Джон Оуэн, чьи труды в огромной степени сочетали в себе проникновение в суть Писания, в богословие с духовностью и в религию, основанную на опыте. На ценность, которую Джон Оуэн имеет у современных издателей, может указывать то, что шестнадцать томов его трудов (в издании Гулда 1850-1853 гг.), ввиду их важности, продолжают печататься с тех пор, как они были переизданы в 1965 году. Есть надежда, что полный текст Оуэна будет доступен и далее, как он доступен в настоящий момент. Сокращенные варианты его книг, издающиеся сейчас, ни в коей мере не могут его заменить.

Те, которые заявляли, что Оуэн трудно читается, это обычно люди, которым не хватало времени для того, чтобы читать его так, как он того заслуживает.

Но, принимая во внимание объемы его трудов, даже те, которые хотят читать его в более полном объеме, часто по той же причине были не в состоянии познакомиться с ним так, как они бы того желали. Многие читали Оуэна настолько мало, что не в состоянии определить, какая из его книг наилучшая, и очень немного насчитывается таких, которые прочли все его труды. В результате многие из наиболее важных и значимых трактатов Оуэна сегодня малоизвестны. Преподобный А. Дж. К. Ло, работающий над сокращением трудов Оуэна, начал свою работу исключительно для себя и в качестве тренировки памяти. Продолжая выполнять эту работу, Ло все больше и больше чувствовал себя похожим на тех прокаженных из 7-й главы 2-й Царств, которые, обнаружив богатство в опустевшем стане Сирийском, воскликнули: "День сей - день радостной вести; если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина". Таким образом, понимание нужды других людей в том, что он обнаружил, привело его к изменению первоначальной цели. После проверки качества и мастерства сокращений д-ра Ло мы полностью разделили его энтузиазм в том, чтобы вложить наилучшие труды Оуэна в руки гораздо большего числа христиан.

"Трактат о Святом Духе" Оуэна имеет и сегодня такое же значение, как и тогда, когда он написал его. Его целью было сформулировать ответ на рационализм социниан, на мистицизм квакеров и на фанатизм энтузиастов, требующих откровения непосредственно от Бога и исключительных даров Святого Духа. Оуэн начал свое исследование с толкования 1-го Коринфянам 12:1, которое исключено из этой сокращенной версии, так как оно более легко сочетается с тем, что он написал позже о дарах духовных.

Этот трактат показывает мастерское владение автора предметом, который можно назвать духовной этикой. Цель Оуэна заключалась в опровержении представления, что каждый, кто захочет, может жить христианской жизнью, а также исследовать влияние истины на совесть, измененную Божьей благодатью и испытанную Словом Божьим.