Взяв в руки эту книгу, вы, возможно, подумаете о том же самом, о чем думала я, когда писала ее - в чем мир действительно не нуждается, так это в еще одной книге, посвященной руководству! Ну что ж, по крайней мере, хоть в этом мы с вами единодушны!

Тогда зачем я вообще взялась за написание этой книги? В то время как миру действительно не нужна очередная книга какого-нибудь знаменитого лидера, рассказывающая нам о том, почему мы должны следовать его модели руководства, мы продолжаем нуждаться в хороших руководителях. А руководители нуждаются в тех инструментах, которые помогают им все время расти, и я убеждена в том, что эта книга может послужить таким средством.

Миру не хватает смиренных и благочестивых служителей-руководителей, которые понимают, почему Бог наделил их высоким положением и властью. Руководство часто сводится к мыслям руководителя о самом себе, о своей репутации, о своем послужном списке, но нет ничего более далекого от замыслов Бога, чем такие эгоистичные устремления.

Руководство не имеет ничего общего с нами самими. Руководство возлагается на нас для того, чтобы мы могли развивать и укреплять поместную церковь тела Божьего, а потом видеть, как оно растет и несет исцеляющую силу благой вести по тому сокрушенному миру, который нас окружает. Именно в этом состоит план Бога и именно в этом так отчаянно нуждается весь мир.

Для того чтобы эта книга смогла послужить вам прекрасным пособием, уделите время для того, чтобы про читать и спокойно поразмышлять над историями из жизни Саула и Давида, представленными в Библии, сравните свою жизнь с жизнью этих двух человек. Так же попробуйте использовать ее в качестве предлога для того, чтобы собраться с несколькими людьми, прочитать эти истории, вместе обсудить прочитанное и тем самым помочь друг другу расти. Если вы будете так делать, это даст Святому Духу возможность говорить в ваших сердцах и показать вам, какие стороны отношений с людьми вам надо развивать или менять. Он радуется, когда мы даем Ему возможность трудиться в нас.

Пусть же эта книга поможет вам расти в вашем руководстве так, как того хочет Господь. Пусть же ваше руководство - как и мое руководство - приносит радость Богу, как это произошло в жизни Давида.

Джейн Оверстрит - Не такой, как все

Мирт, 2015. - 141 с.

ISBN 978-5-88869-306-3.

ISBN-13 :978-1-60657-039-5

Джейн Оверстрит - Не такой, как все - Оглавление

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