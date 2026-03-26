Палама Григорий - Слово на житие Петра Афонского

Раннее сочинение свт. Григория Паламы, посвящено Петру Афонскому - родоночальнику отшельнической жизни на Святой горе Афон.

В книге представлен русский перевод как Слова, так и Жития, написанного в ХIII в. Николаем Монахом. Перевод Слова предваряет обстоятельная научная статья известного итальянского исследователя А. Риг. Все переводы публикуются впервые.

Слово на дивное и равноангельское житие преподобного Петра предваряет статья известного итальянского исследователя Антонио Риго (Rigo 1995, перевод А.Ю. Волчкевич), которая послужила sui generis синтезом его многолетних исследований, посвященных древнейшей традиции почитания прп. Петра.

Текст перевода Слова был откомментирован Д.А. Поспеловым при участии А.Ю. Виноградова, А.В. Маркова и А.С. Егорова.

Перевод древнего жития прп. Петра, составленного Николаем Монахом, был выполнен А.Ю. Виноградовым, снабдившим свой перевод обстоятельной научной статьей. Кроме того, А.Ю. Виноградов сверил греческий текст Слова по изданию П. Христу с московским списком Слова (ГИМ. Син. греч. 212). Эта рукопись не была учтена П. Христу. Позднее к тексту жития были присоединены некоторые схолии из комментария А. Риго.

Свт. Григорий Палама - Слово на житие прп. Петра Афонского

Пер. с древнегреч. А.Ю. Волчкевич и А.О. Крюковой; науч. ред. Д.А. Поспелов

Святая гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Свято-Пантелеимонова монастыря, 2007. — 192 с. — (Smaragdos Philocalias).

Свт. Григорий Палама - Слово на житие прп. Петра Афонского - Содержание

От издателя

Предисловие

Антонио Риго. Житие Петра Афонита (BHG 1506), составленное Григорием Паламой [= Rigo 1995]

Рукописи и издания Слова на житие прп. Петра

Sigla

Του έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του Παλαμά του θαυματουργού και αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης και νέου θεολόγου Λόγος εις τον θανμαστόν και ίσάγγελον βίον του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Πέτρου του εν τω άγίω δρει τω αθω άσκήσαντος

Иже во святых Отца нашего Григория [Паламы] чудотворца и архиепископа Фессалоникийского и Нового Богослова Слово на дивное и равноангельское житие преподобного и богоносного Отца нашего Петра, на Святой горе Афонской подвизавшегося

Приложение

А. Ю. Виноградов. Источники, используемые свт. Григорием Паламой

Житие преподобного и богоносного отца нашего Петра Афонского

Список сокращений

Библиография

Указатель имен и географических названий