Палама Григорий - Триады в защиту священно-безмолвствующих
Главное сочинение Григория Паламы, византийского богослова и церковного деятеля XIV в., посвящено защите и систематизации исихазма, этико-мистического учения о пути человека к единению с Богом через аскетические и монашеские практики.
Созданное египетскими и синайскими отшельниками еще в IV-VII вв., оно претерпело обновление и развитие в эпоху религиозной реставрации XIV в., став в то время центральным фактором не только церковной, но и светской истории Византии.
Главная заслуга в этом принадлежит Григорию Паламе, давшему теоретическое обоснование исихазма, которое оформилось концептуально в результате полемики с представителями теологического рационализма, адептами западного христианства.
Против одного из них - Варлаама Калабрийского, спор с которым продолжался шесть лет, - и направлены "Триады в защиту священно-безмолвствующих".
По форме это ответы на нападки Варлаама в адрес исихастов, характеризующие Паламу как непревзойденного мастера дискуссии и глубокого философа, автора концепции нетварных божественных энергий, действующих в мире и в человеке.
Итогом идеологического (и политического) противостояния стало торжество Православия - признание исихазма официальной доктриной византийской Церкви на Влахернском соборе 1351 года.
Издательство: Академический проект, 2011 г. 279с.
ISBN: 978-5-8291-1309-4
Григорий Палама - Триады в защиту священно-безмолвствующих - Содержание
Триада I
Вопрос первый
Часть 1. Для чего и до каких пор полезно заниматься словесными рассуждениями и науками
Ответ первый
Вопрос второй
Часть 2. О том, что, стремясь в исихии внимать самому себе, небесполезно держать ум внутри тела
Ответ второй
Вопрос третий
Часть 3. О свете, Божием просвещении, священном блаженстве и совершенстве во Христе
Ответ третий
Триада II
Часть 1. Разбор и опровержение сочинений философа Варлаама против священно-безмолвствующих. В чем истинно спасительное знание, к которому должны стремиться истинные монахи, или против думающих, что подлинно спасительно знание внешних наук
Часть 2. О молитве
Часть 3. О священном свете
Триада III
Часть 1. обличение нелепостей, вытекающих из второго сочинения философа, или Об обожении
Часть 2. Перечень нелепостей, вытекающих из посылок философа Варлаама
Часть 3. Перечень нелепостей, вытекающих из умозаключений того же философа
No comments yet. Be the first!