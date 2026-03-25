Палама Григорий - Триады в защиту священно-безмолвствующих

Главное сочинение Григория Паламы, византийского богослова и церковного деятеля XIV в., посвящено защите и систематизации исихазма, этико-мистического учения о пути человека к единению с Богом через аскетические и монашеские практики.

Созданное египетскими и синайскими отшельниками еще в IV-VII вв., оно претерпело обновление и развитие в эпоху религиозной реставрации XIV в., став в то время центральным фактором не только церковной, но и светской истории Византии.

Главная заслуга в этом принадлежит Григорию Паламе, давшему теоретическое обоснование исихазма, которое оформилось концептуально в результате полемики с представителями теологического рационализма, адептами западного христианства.

Против одного из них - Варлаама Калабрийского, спор с которым продолжался шесть лет, - и направлены "Триады в защиту священно-безмолвствующих".

По форме это ответы на нападки Варлаама в адрес исихастов, характеризующие Паламу как непревзойденного мастера дискуссии и глубокого философа, автора концепции нетварных божественных энергий, действующих в мире и в человеке.

Итогом идеологического (и политического) противостояния стало торжество Православия - признание исихазма официальной доктриной византийской Церкви на Влахернском соборе 1351 года.

Издательство: Академический проект, 2011 г. 279с.

ISBN: 978-5-8291-1309-4

Григорий Палама - Триады в защиту священно-безмолвствующих - Содержание

Триада I

Вопрос первый Часть 1. Для чего и до каких пор полезно заниматься словесными рассуждениями и науками Ответ первый



Вопрос второй Часть 2. О том, что, стремясь в исихии внимать самому себе, небесполезно держать ум внутри тела Ответ второй



Вопрос третий Часть 3. О свете, Божием просвещении, священном блаженстве и совершенстве во Христе Ответ третий



Триада II

Часть 1. Разбор и опровержение сочинений философа Варлаама против священно-безмолвствующих. В чем истинно спасительное знание, к которому должны стремиться истинные монахи, или против думающих, что подлинно спасительно знание внешних наук

Часть 2. О молитве

Часть 3. О священном свете

Триада III