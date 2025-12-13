Панґрацці - Подорож всередину себе
Слово «еннеаграма» походить з грецької мови та складається з двох частин: «еннеа», що значить дев’ять, та «грамма», що означає точка. Еннеаграма відображається графічним символом — колом, на якому позначено дев’ять точок. Походження цього символу є дуже давнім: правдоподібно, він сягає більш ніж дві тисячі років у давнину і застосовувався для того, щоб пояснювати закони Всесвіту, зокрема астрономію, математику, хімію, мистецтво та музику. В сучасному розумінні цей символ почали використовувати середньовічні суфії.
Суфії були віруючими людьми, які відрікалися земних дібр, щоб поглибити свій зв’язок з Богом через молитву та розважання. Суфізм був містичним напрямком в Ісламі, що розвивався через заснування братств, які мають багато спільного з монашими чинами в Католицькій Церкві. Еннеаграму досліджувало і зберігало одне з таких братств, що мало назву «Накшбанді тарікат».
На сьогоднішній день залишається малодослідженим зв’язок християнського монашества з вченням суфіїв. Наприклад, одяг суфіїв був дуже аскетичним та виготовлявся зі звичайної мішковини, що дуже нагадує одяг послідовників св. Франциска. Деякі з вчителів-суфіїв займалися проповідуванням, а інші жили в спільнотах. Але всі вони зосереджувалися на одному: на кращому пізнанні Бога, а Божа любов була центральною в їхньому житті.
Панґрацці Арнальдо - Подорож всередину себе - Еннеаграма як теорія особистості
Пер. з італ. с. Олександри Якимець, СНДМ. — Львів: Колесо, 2011. — 176 с.
ISBN 978-966-2527-09-4
ПАНҐРАЦЦІ Арнальдо - Подорож всередину себе - ЗМІСТ
- Передмова
- Вступ
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1. ЕННЕАГРАМА ЯК ТЕОРІЯ ОСОБИСТОСТІ
- Коротке порівняння з іншими теоріями особистості
- Особливості еннеаграми як теорії особистості
- Особистість: походження та розвиток
- Походження еннеаграми (Георгій Ґурджиєв, Оскар Ікацо, Клаудіо Нараньйо)
- Частка сходу та внесок заходу
- Сучасний розвиток
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2. ВНЕСОК ЕННЕАГРАМИ У ПРОЦЕС ПОШУКУ ТА ПІЗНАННЯ ВЛАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ
- Символ еннеаграми
- Три центри особистості (Інстинктивний, Емотивний, Інтелектуальний)
- Засоби для визначення типів особистості (Опитник)
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3. ДЕВ'ЯТЬ ОСОБИСТОСТЕЙ
- Важливі завваги дев’яти типів
- Позитивні риси кожної особистості (Тип ОДИН: ідеаліст, Тип ДВА: помічник, ..., Тип ДЕВ’ЯТЬ: посередник)
- Ідеалізація власного образу
- Дев’ять ілюзій
- Несвідома динаміка кожної особистості
- Тіньові сторони кожної особистості
- 4. СТИЛІ СПІЛКУВАННЯ ДЕВ’ЯТЬОХ ТИПІВ ОСОБИСТОСТЕЙ
- 5. СИМВОЛІКА ЕННЕАГРАМІЧНИХ ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ
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6. ДУХОВНИЙ ВИМІР ЕННЕАГРАМИ
- Пристрасті дев’ятьох особистостей (Гнів, Гординя, Обман, Заздрість, Скупість, Страх, Нестриманість, Нахабність, Лінь)
- Чесноти: маршрути до духовного зростання (Врівноваженість, Покора, Чесність, Гармонія, Щедрість, Відвага, Поміркованість, Простота, Старанність)
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7. ІНТЕГРАТИВНІ ТЕОРІЇ
- Теорія крила
- Теорія стрілок
- Теорія тріади та шестикутника
- Додаткова теорія
- Теорія підтипів (Соціальний, Сексуальний, Самозбереження)
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8. ОЦІНКА ЕННЕАГРАМИ
- Позитиви еннеаграми
- Негативи еннеаграми
- Заключні роздуми
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