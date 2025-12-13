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Панґрацці - Подорож всередину себе

ПАНҐРАЦЦІ Арнальдо - Подорож всередину себе. Еннеаграма як теорія особистості
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Слово «еннеаграма» походить з грецької мови та складається з двох частин: «еннеа», що значить дев’ять, та «грамма», що означає точка. Еннеаграма відображається графічним символом — колом, на якому позначено дев’ять точок. Походження цього символу є дуже давнім: правдоподібно, він сягає більш ніж дві тисячі років у давнину і застосовувався для того, щоб пояснювати закони Всесвіту, зокрема астрономію, математику, хімію, мистецтво та музику. В сучасному розумінні цей символ почали використовувати середньовічні суфії.

Суфії були віруючими людьми, які відрікалися земних дібр, щоб поглибити свій зв’язок з Богом через молитву та розважання. Суфізм був містичним напрямком в Ісламі, що розвивався через заснування братств, які мають багато спільного з монашими чинами в Католицькій Церкві. Еннеаграму досліджувало і зберігало одне з таких братств, що мало назву «Накшбанді тарікат».

На сьогоднішній день залишається малодослідженим зв’язок християнського монашества з вченням суфіїв. Наприклад, одяг суфіїв був дуже аскетичним та виготовлявся зі звичайної мішковини, що дуже нагадує одяг послідовників св. Франциска. Деякі з вчителів-суфіїв займалися проповідуванням, а інші жили в спільнотах. Але всі вони зосереджувалися на одному: на кращому пізнанні Бога, а Божа любов була центральною в їхньому житті.

Панґрацці Арнальдо - Подорож всередину себе - Еннеаграма як теорія особистості

Пер. з італ. с. Олександри Якимець, СНДМ. — Львів: Колесо, 2011. — 176 с.
ISBN 978-966-2527-09-4

ПАНҐРАЦЦІ Арнальдо - Подорож всередину себе - ЗМІСТ

  • Передмова
  • Вступ
  • 1. ЕННЕАГРАМА ЯК ТЕОРІЯ ОСОБИСТОСТІ
    • Коротке порівняння з іншими теоріями особистості
    • Особливості еннеаграми як теорії особистості
    • Особистість: походження та розвиток
    • Походження еннеаграми (Георгій Ґурджиєв, Оскар Ікацо, Клаудіо Нараньйо)
    • Частка сходу та внесок заходу
    • Сучасний розвиток
  • 2. ВНЕСОК ЕННЕАГРАМИ У ПРОЦЕС ПОШУКУ ТА ПІЗНАННЯ ВЛАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ
    • Символ еннеаграми
    • Три центри особистості (Інстинктивний, Емотивний, Інтелектуальний)
    • Засоби для визначення типів особистості (Опитник)
  • 3. ДЕВ'ЯТЬ ОСОБИСТОСТЕЙ
    • Важливі завваги дев’яти типів
    • Позитивні риси кожної особистості (Тип ОДИН: ідеаліст, Тип ДВА: помічник, ..., Тип ДЕВ’ЯТЬ: посередник)
    • Ідеалізація власного образу
    • Дев’ять ілюзій
    • Несвідома динаміка кожної особистості
    • Тіньові сторони кожної особистості
  • 4. СТИЛІ СПІЛКУВАННЯ ДЕВ’ЯТЬОХ ТИПІВ ОСОБИСТОСТЕЙ
  • 5. СИМВОЛІКА ЕННЕАГРАМІЧНИХ ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ
  • 6. ДУХОВНИЙ ВИМІР ЕННЕАГРАМИ
    • Пристрасті дев’ятьох особистостей (Гнів, Гординя, Обман, Заздрість, Скупість, Страх, Нестриманість, Нахабність, Лінь)
    • Чесноти: маршрути до духовного зростання (Врівноваженість, Покора, Чесність, Гармонія, Щедрість, Відвага, Поміркованість, Простота, Старанність)
  • 7. ІНТЕГРАТИВНІ ТЕОРІЇ
    • Теорія крила
    • Теорія стрілок
    • Теорія тріади та шестикутника
    • Додаткова теорія
    • Теорія підтипів (Соціальний, Сексуальний, Самозбереження)
  • 8. ОЦІНКА ЕННЕАГРАМИ
    • Позитиви еннеаграми
    • Негативи еннеаграми
    • Заключні роздуми
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Rating 3.3 / 5
Added 13.12.2025
Author brat Vadim
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3.3/5 (2)

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