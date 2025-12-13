Панґрацці - Подорож всередину себе

Слово «еннеаграма» походить з грецької мови та складається з двох частин: «еннеа», що значить дев’ять, та «грамма», що означає точка. Еннеаграма відображається графічним символом — колом, на якому позначено дев’ять точок. Походження цього символу є дуже давнім: правдоподібно, він сягає більш ніж дві тисячі років у давнину і застосовувався для того, щоб пояснювати закони Всесвіту, зокрема астрономію, математику, хімію, мистецтво та музику. В сучасному розумінні цей символ почали використовувати середньовічні суфії.

Суфії були віруючими людьми, які відрікалися земних дібр, щоб поглибити свій зв’язок з Богом через молитву та розважання. Суфізм був містичним напрямком в Ісламі, що розвивався через заснування братств, які мають багато спільного з монашими чинами в Католицькій Церкві. Еннеаграму досліджувало і зберігало одне з таких братств, що мало назву «Накшбанді тарікат».

На сьогоднішній день залишається малодослідженим зв’язок християнського монашества з вченням суфіїв. Наприклад, одяг суфіїв був дуже аскетичним та виготовлявся зі звичайної мішковини, що дуже нагадує одяг послідовників св. Франциска. Деякі з вчителів-суфіїв займалися проповідуванням, а інші жили в спільнотах. Але всі вони зосереджувалися на одному: на кращому пізнанні Бога, а Божа любов була центральною в їхньому житті.

Панґрацці Арнальдо - Подорож всередину себе - Еннеаграма як теорія особистості

Пер. з італ. с. Олександри Якимець, СНДМ. — Львів: Колесо, 2011. — 176 с.

ISBN 978-966-2527-09-4

ПАНҐРАЦЦІ Арнальдо - Подорож всередину себе - ЗМІСТ