Ящик Пандоры: древний мифологический образ, сохранившийся до наших дней. Мы были слишком беспечны, и в мир вырвалось то, чем мы не можем управлять, и то, что может нас разрушить. Но этот миф глубже, чем кажется на первый взгляд - и его восприятие менялось на протяжении столетий. Имя Пандоры сплетается с именами Прометея, Христа, Гермеса и Евы. Кто же такая Пандора? Что было заперто в её ящике? И, позвольте, а ящик ли это?

Ни один миф не знаком нам так же хорошо, как миф о Пандоре, и, возможно, ни один из мифов не был настолько неправильно понят, как этот. Пандора - первая женщина, прекрасная злодейка; она открывает запретный ящик, из него вырывается все возможное зло, что с тех пор плоть несёт в себе; внутри остается только надежда. «Ящик Пандоры» стал нарицательным выражением, что еще более удивительно, учитывая, что «у нее никогда не было самого ящика».

Это утверждение, сделанное Джейн Харрисон более пятидесяти лет назад, так же справедливо сегодня, как и в те годы. Однако, некоторые другие сведения о Пандоре следует рассмотреть отдельно. Почему она стала известна благодаря некоему атрибуту, который не был ящиком и не принадлежал ей? Как мы можем объяснить, что она, в отличие от многих других мифологических персонажей, никогда не встречается в средневековом искусстве и начинает свое возрождение - по сути, настоящий ренессанс - скорее на французской, нежели итальянской почве?

Дора и Эрвин Панофски - Ящик Пандоры: изменяющиеся аспекты мифического символа

Переводчик: Наталья Соколова

«Касталия», 2024. — 230 с.

ISBN 978-5-521-24007-4

Дора и Эрвин Панофски - Ящик Пандоры: изменяющиеся аспекты мифического символа - Содержание

Переводчик: Наталья Соколова

Предисловие

Предисловие ко второму изданию