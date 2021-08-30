Панорама Библии" переведена с книги „Панорама Библии, учебный курс: Обзор веков", вышедшей на английском языке, В предисловии того издания сказано: „Предлагаемая книга задумана как наглядное пособие для читателей Библии. Она не претендует на роль совершенного пособия по богословию. Напротив, авторы ее хотят попытаться ознакомить нас с Божественными откровениями и периодами в библейской истории". Так следует понимать „Панораму Библии".

По замыслу авторов, она должна наглядно показать Божественные деяния в прошлом, настоящем и в будущем. Мы понимаем, что символическая передача содержания библейских текстов таит в себе опасность: с одной стороны превратить учение в застывшую схему, с другой фантастически приукрасить ее. Многообразие библейских откровений в разные эпохи нельзя полностью сохранить без потерь при символическом изображении. Поэтому мы сознательно ограничиваемся следующими моментами искупительного подвига Христа, характерными для многих периодов: • Обетования и целенаправленность Священного Писания на личность Спасителя, а также на дело спасения Господа нашего Иисуса Христа, „о Котором они свидетельствуют" (Иоан. 5,39), а также спасение через Него. „К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков... на которые п на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу" (1 Петр. 1,10-12).

Тайна Церкви тела Христова, которая была открыта в конце времени (Римл, 14,24-25). • Ясные пророческие откровения писания о грядущем. • Роль Израиля па протяжении всех периодов как носителя Божественного откровения. Отсюда ясно, что деяния Божии среди земного парода Его Израиля не потеряют значения через призвание Церкви Божией (небесный народ), н что Его пророчества в отношении Израиля исполнятся (Рим. 11,25). Панорама Библии предназначена дать читателю общее представление п показать взаимосвязь истории мира с историей искупительного подвига Христа так, чтобы прежде всего новообращенному читателю было легче понимать тексты Писания. Библия не всегда говорит о нас, т.е. Церкви Божией, Теле Христовом, о верующих, но она гораздо больше обращается к нам, е первой д последней страницы. Предпосылкой для понимания истории искупительного подвиг Христа является, конечно, вер; которая признает Библию во все полноте как Слово Божие и, те: самым, как безусловный и обязательны авторитет во всех е текстах, а также все, что касается точности библейской древне истории, подлинности и достоверности ветхого и новозаветных пророчеств. Если Сам Иисус Христа Сын Божий, признает истин ноет этих текстов, то никто не имев права ставить под сомнение Священное Писание! Только тот может отрицать истинность Библия и истинность пророчества, кто н признает Божественную сущности Иисуса Христа, а тем самым искупительный подвиг Его.

Панорама Библии

Издатель: CLV 31 стр 1993 год

Панорама Библии - Содержание

Творение

От сотворения Вселенной до создания человека

Первый период - Едем

Период невинности.

От создания человека до грехопадения изгнания его из рая

Второй период - до потопа

Период совести

От изгнания из сада Эдемского до потопа

Третий период - после потопа

Человеческое правление

От потопа до вавилонского смешения языков

Четвертый период -патриарха

Период обетования

От призвания Авраама до египетского рабства

Пятый период - закон

Время закона.

От исхода из Египта до Соломона

От разделения царства до вавилонского плена

От восстановления храма до коюtа Ветхого Завета

От рождения Христова до распятия и вознесения Его

Шестой период - последнее время

От Пятидесятницы до пришествия Иисуса Христа в силе и славе.

Период благодати. От Пятидесятницы до восхищения Церкви

Время скорби. От великого отступления до пришествия Иисуса Христа в силе ис лаве

Седмой , грядущий период и завершение

От откровения Господа Иисуса Христа до вечности

Эксурс 1:

Евангелие - Божий путь спасения для людей

Эксурс 2 :

Восхищение Церкви - Тела Христова