Пападакис - Мейендорф - Христианский Восток и возвышение папства

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, History

Пападакис А., прот. И. Мейендорф. Пер. с англ. Левитского А.В., Рахновской УС, Чеха А.А.

Православ. Св.-Тихонов. гуманитар, ун-т.: 2010. - 630 с.

ISBN 978-5-7429-04154

Аристидис Пападакис - Иоанн Мейендорф - Христианский Восток и возвышение папства - Церковь в 1071-1453 гг. - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. ПАПСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА

  • 1. Церковь в феодальном обществе - 2. Libertas ecclesiae - 3. Папство на подъеме - 4. Еще одна реформа: новые формы монашеской жизни

Глава II. ПЕРВЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЦЕРКВИ

  • 1. Попытки церковного примирения до 1095 года - 2. Усиление христианского милитаризма - 3. Церковный колониализм - 4. Нарастание вражды между Востоком и Западом

Глава III. ТРАДИЦИОННЫЕ ВОСТОЧНЫЕ ЦЕРКВИ

  • 1. Демографический аспект проблемы - 2. Яковиты, армяне, марониты и нёсториане - 3. Египет, Эфиопия, Нубия - 4. Грузинская православная церковь

Глава IV . ВИЗАНТИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XII СТОЛЕТИИ

  • 1. Противоречивые течения: первенство Рима - 2. Изменение методов богословия: Запад - 3. Направления мысли: Восток

4. Становление христологии
Глава V. ОСАЖДЕННАЯ ЦЕРКОВЬ

  • 1. Папский «экуменизм» - 2. Вселенский патриархат: единение православия в изгнании - 3. Восстановление Византийской державы - 4. Влахернский собор 1285 года

Глава VI. ПОМЕСТНЫЕ ЦЕРКВИ НА БАЛКАНАХ (прот. Иоанн Мейендорф)

  • 1. Болгарские церкви: Охрид и Тырново - 2. Сербская церковь: св. Савва, Охрид и Печский патриархат - 3. Церковь в румынских землях - 4. Течения в литературе, искусстве и духовной жизни

Глава VII. ИСИХАСТСКИЕ СПОРЫ

  • 1. Монашество в поздней Византии - 2. Исторический фон - 3. Богословие живого богообщения - 4. Плоды победы паламитов

Глава VIII. РУССКАЯ МИТРОПОЛИЯ: ОТ КИЕВА ДО МОСКВЫ (прот. Иоанн Мейендорф)

  • 1. Наследие Владимира и Ярослава - 2. Церковь и Монгольская империя (1237-1380) - 3. Преподобный Сергий и его братия. Митрополит Киприан и возрождение универсализма - 4. Флорентийский собор и самоопределение Москвы

Глава IX. ПЕРЕХОД К НОВОМУ ВРЕМЕНИ

  • 1. Раскол папства - 2. Угроза для папской монархии: соборное движение - 3. Ферраро-Флорентийский собор - 4. Вероучительные дискуссии на Флорентийском соборе: «непогрешимая» вера?

Глава X. L'EGLISE APRES BYZANCE

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

