Известно изречение наших мудрецов, благословенна память о них: «Человек должен быть всегда осторожным, чтобы вовремя читать Минху, ведь пророку Элияhу Бог ответил именно во время этой молитвы». К сожалению, многие не изучающие Тору относятся к этой молитве легкомысленно и не стараются молиться в минъяне. Они молятся в оди­ночку, второпях, перед самым закатом, проглатывая слова. А некото­рые вообще не читают Минху или дважды читают Амиду в вечерней мо­литве. Но они ошибаются: дважды читать Амиду можно лишь в случае, если нечаянно или по уважительной причине случилось так, что чело­век не смог прочитать Минху, но не разрешено изначально восполнять Минху во время вечерней молитвы.

Материальный убыток не считается причиной, по которой разрешается не читать вовремя молитву Минха. Это просто недостаток веры. Ведь тот, кто непоколебимо верит, что Бог посылает удачу и дает человеку преуспеть, не войдет в заблуждение на­счет того, что увеличит свои доходы путем сокращения служения Ему. Наоборот, в таком случае человек только потеряет. И я уже не говорю о тех, кто вообще не читают Минху. Горе людям в день Суда и Укора! Ведь из-за наших грехов еще нету нас Храма, и в основном наше служе­ние Творцу заключается теперь в молитвах Шахарит, Минха и Маарив. А если и этого не будет, то зачем мы тогда вообще существуем?! Почему мы должны быть хуже других народов, которые уважают своих богов и бросают прочие свои занятия, чтобы отправиться в свои молельни?! Есть люди, которые вроде бы боятся Бога и каждый день рано утром приходят в синагогу читать молитву Шахарит. Наш учитель, раби Ме­нахем ди Лонзано, писал об этом: «Вот как можно определить, дей­ствительно ли вы богобоязненны: придете ли вы в синагогу на молит­ву Минха так же, как и на другие молитвы?! А если вы не приходите читать Минху в синагоге, то вы обманщик.

Вы приходите в синагогу утром, потому что в это время лавки еще закрыты и торговля еще не началась. Но днем, когда наступает время молитвы Минха, лавки от­крыты и торговля идет вовсю. Деньги дороже вам, чем Всевышний, благословен Он!» Есть люди, которые не встают рано, чтобы попасть на молитву в синагоге, поскольку любят утром поспать; они утвержда­ют, что просто не в силах встать рано. Это не считается оправданием - и на Суде не засчитается человеку как вынужденное обстоятельство. Ведь Бог сказал: «Если будешь жаждать ее (Тору), как серебро... тогда поймешь (что такое) трепет перед Богом». Хоть бы эти люди поня­ли, как важно молиться в синагоге! Ведь мудрецы сказали: «Молитва человека принимается лучше всего, когда он молится в синагоге». И надо быть осторожным, чтобы не пропустить молитву Минха, ведь здесь человек не может хоть как-то оправдаться тем, что не в силах проснуться. Если утром оправдываться невозможностью проснуться, а вечером - невозможностью оставить дела, то что станется с молит­вой?! И чем человек оправдается на Суде после смерти?! Разве создан он был лишь для того, чтобы спать и заниматься торговлей?! Разве тот, кто не в состоянии выделить для Творца два часа из 24 часов в день, будет считаться Его служителем?!

Ведь это стыд и позор! И известно высказывание наших мудрецов, благословенна память о них: «Если человек совершил прегрешение, а затем повторил его, то оно уже ка­жется ему разрешенным действием». Если ты спросишь человека, насколько важно читать молитвы Минха и Маарив в миньяне, он скажет, что невозможно даже представить, как это ценно, ведь молящийся в синагоге выполняет множество запове­дей. Но этот же человек готов отбросить всё это в сторону ради некото­рой суммы, которую он, как ему кажется, может в это время заработать! А ведь известно, что это полная ложь! Если даже этот человек и зара­батывает за счет того, что не идет в синагогу, то про это спрашивает пророк: «Почему путь нечестивых удачен?» - это всего лишь мираж, навеваемый дурным началом, а в итоге не будет этому человеку бла­гословения и он потеряет больше, чем заработает. «А ищущие Господа не испытывают недостатка во благах» и «благословение Бога - оно обогатит», и это понятно всем.

Но привычка становится второй на­турой, превращаясь в дозволенное, - и, к сожалению, многие невежды проводят время на улицах и рынках впустую, не желая пойти в синагогу на молитву, учить Тору или выполнять другие заповеди. Вот великое правило: тот, кто приучает себя идти праведным путем, превращает это в свою натуру. И тогда, если однажды он вынужденно не сможет что-ли­бо выполнить, даже если это просто благочестивый обычай, он будет ощущать, как будто в тот день вовсе не был евреем. Если же человек отворачивается от праведного пути, это входит у него в привычку, и он начинает катиться вниз. Поэтому каждый должен приложить все уси­лия и делать то, что правильно. А если его одолевает дурное начало, то пусть ищет от него спасения и заменит зло на добро. Ведь тяжело только сперва, а потом человеку станет приятно идти праведным путем. И бу­дет он счастлив в этом мире и в будущем.

раби Элиэзер бар Ицхак Папо – Чудесный советчик (Пеле Йоэц): часть II: Краткая энциклопедия еврейской этики

Издательский Дом СТМЭГИ

Москва – 2024 г. / 576 с.

раби Элиэзер бар Ицхак Папо – Чудесный советчик (Пеле Йоэц): часть II: Краткая энциклопедия еврейской этики – Содержание

Вступление

Обращение семьи Нисановых

Приветствие главного раввина России (ФЕОР) Берла Лазара

Обращение президента Международного фонда СТМЭГИ, вице-президента Российского еврейского конгресса Германа Захарьяева

Приветствие раввина общины горских евреев Москвы «Байт Сфаради», рава Элазара Нисимова

Буква כ (каф)

Почитание отца и матери

Почитание мудрецов Торы

Уважительное отношение к людям гнев

Намерение сердца

Почёт

Судный день (Йом Кипур)

Одолевающий, принуждающий

коhэн

Неблагодарный

Ожог

Собака

Смирение

Деньги

Прозвище

Невеста в доме родителей

Письмо

Скупость

Прекрасная / Законы, правила

Буква ל (ламед)

Учение

Сердце

Злословие

Насмешки, паясничание

Во имя небес

Должник

Языки других народов

Проводы

Одевание

Буква מ (мем)

(мем) Царство

Боязнь, трепет

Спокойствие

Заповеди

Удостаивающий

Излишества

Поспешность - степенность

Десятина (маасер)

Еврейская нравственность (мусар)

мысль

Ведение дел, торговля

обычай

Качества характера

Распря

Самое лучшее

Суд и правосудие

Подарок

Власть

Обрезание (брит мила)

Продажа

деньги

Назначенный

Считающий

Молитва Минха

Воздержание

Донос

горечь

Сладость

Учителя (меламеды)

Смерть

Буква נ (нун)

Утешение

щедрость

мстить и держать зло

Омовение рук (нетилат ядаим)

Похабные речи, пошлости

Чистота

верность

нида

обеты

Чудо

Испытание

Вино, предназначенное для идолопоклонства (яин несех)

душа

Желание побеждать

женщины

Падание ниц

Великие чудеса

Свеча шабата и свеча Хануки

Буква О (самех)

Терпение

Сукка

Предостережение

Тайна

Книга

Защита

Слихот

трапеза

корабль

Сомнение

Отказ

Сокрытие

Средство (на всякий случай жизни)

Довольство, удовлетворение

Буква ע (аин)

Служение Творцу

Смирение

Богатство

Интимные отношения с женой

Углубленное изучение

Отвечать «амен»

Лень

грусть, уныние

Дерзость

труд

Нарушение

Помощник

Удовольствие

Наказание

Совет

Поручитель

Оценка

Бедность

Злой глаз

Разврат

Свидетельство

Ацерет (Шавуот)

Буква פ (пей)

Воздержание, отдаление

Плодиться и размножаться

Пурим

Песах

Заработок

Страх

Недельные главы

Искупление, избавление

Рот, уста

Буква צ (цадик)

Цдака

Крик, молитва из глубины сердца

Завещание

Скромность

Цицит

Переживание, огорчение, страдание

Беда

Рисунок, воображение

Ожидание, надежда

Община, общество

Буква р (куф)

Святость

Вставание

Чтение

Зависть, завистливость

Проклятие

Устная Тора, устная традиция передачи Торы

Установление постоянного времени (для изучения Торы)

Цдака постоянному получателю

Родственники

Штраф

Погребение

Жертвоприношения

Молитва Шма Исраэль

Голос

Напрасное семяизвержение

Буква ר (рейш)

Милосердие

Зрение

погоня

Бег

Процент

Рош ha-Шана

Многие

Привычка

Песнь (Тора)

Лечение

врач

Умывание

Твой рав, наставник

Довольство

Предводитель, пастух

Буква ש (шин)

мир

Ненависть, вражда

Шабат

сон

Речь

Ложь

Питьё, опьянение

Смирение

Молчание

Радость

клятва

Имя небес

Прилежание, усердие

Сосед

Песнь

хазан

Охрана

Смех, развлечения

Слух

Мешковина

Хвала

Ошибка

Судьи и блюстители закона

Шохет (резник)

Слуга, служка, наемный работник

Плата работнику

Награда за заповедь

Разум, благоразумие

Доброе имя

мера

Лён

шесть

Власть

Одалживающий вещь

Задающий вопрос по существу

Буква ת (таф)