Людям, о которых рассказывает Библия, приходилось, как и нам, совершать путешествия, перевозить грузы, обрабатывать землю. У нас для этих целей есть машины, а в далекие библейские времена их не было. Животные служили транспортным средством, помогали в сельском хозяйстве, давали пищу и одежду. Домашними животными древних иудеев были верблюд, осел, бык, овца и коза. И сейчас еще в некоторых странах их продолжают использовать вместо машин. Для перевозки грузов Бог создал верблюда. Примерно за двенадцать столетий до Рождества Христова караваны верблюдов стали возить поклажу из одной страны в другую. Недаром жители востока зовут это животное «кораблем пустыни». Такие караваны упоминаются в Библии много раз. Например, в 3 Книге Царств, глава 10, стихи 1,2, описывается караван царицы Савской, приехавшей из своей земли с дарами к царю Соломону. Прочтите, что привезли верблюды для царя. Найдите по карте, где были владения царицы Савской. Как вы думаете, каким путем она ехала?

Человек, ведущий караван, обычно едет впереди его на осле. Верблюды чудесно приспособлены к жизни в пустыне. Они очень терпеливы и выносливы. Копыта их, твердые, но эластичные, устроены так, что не погружаются глубоко в раскаленный песок и не обжигаются им. Верблюды питаются сухой травой и колючками и могут очень долго обходиться без воды. Для торговца караван верблюдов был предметом первой необходимости. Но верблюды были нужны и земледельцам. Ведь на них можно пахать, и живут они по 40-50 лет. Верблюжье мясо и молоко употребляли в пищу, а из шерсти их делали сукно для одежды. Стада верблюдов считались свидетельством большого богатства. Иов имел 3.000 верблюдов. У Давида для надзора за верблюдами был особый приставник. Верблюдов использовали и во время войны. Прочитайте 1 Царств 30:17 — где написано, как спаслись воины. На верблюдах рассылались и гонцы с грамотами от царей, особенно когда предстоял путь через пустыни (2 Паралипоменон 30:6). Для обработки земли, молотьбы хлеба, перевозки тяжестей и других тяжелых работ иудеи употребляли волов. Это животное мы зовем быком, а в Библии его иногда еще называют тельцом.

Вспашка земли — очень утомительный труд, и у иудеев даже был закон, предписывающий земледельцам беречь животных, не заставлять их перенапрягаться. Запрещалось удерживать работающего вола от Второзаконие 25:4 гласит: «Не заграждай рта волу, когда он молотит». Кормили их с изобилием (Исаия 30:24). Иногда земледелец мог позволить себе купить не одного вола и даже не пару, как мы видим в Евангелии от Луки 14:19: человек купил целых пять пар волов и шел испытать их — этот обычай до сих пор сохранился на Востоке.

Коралай Парсонз - Животные - Звери и птицы, упоминаемые в Библии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Библия для всех, 1993

ISBN 5 85577-004-4

Коралай Парсонз - Животные - Звери и птицы, упоминаемые в Библии - Содержание