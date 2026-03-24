Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Паш - Потусторонний мир

Паш - Потусторонний мир
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Иисус говорит самарянке, которая много повидала в жизни: "Всякий, пьющий воду сию, возжа̣ждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную" (Ин. 4, 13-1 4). Августин справедливо говорил: "Наше сердце мятется до тех пор, пока не успокоится в Боге". Бог создал нас не только для чего-то вечно­го, праведного и совершенного - Он нас создал для Себя Самого. На земле нас отделяет от Него завеса материи и греха. Насколь­ко омрачился бы наш горизонт, если бы у нас не было славной надежды на переход в вечность, в присутствие Творца всего ви­димого и невидимого!

Рене Паш - Потусторонний мир

("Исследуйте Писания")

Миссия Вестник Мира, 2000г. - 266с.

Рене Паш - Потусторонний мир - Оглавление

Предисловие

Часть первая. ВВЕДЕНИЕ

  • Глава 1. Важность потустороннего мира

  • Глава 2. Человек и его предназначение

Часть вторая.: СМЕРТЬ И УМЕРШИЕ

  • Глава 1. Смерть

  • Глава 2. Ад - место пребывания умерших

  • Глава 3. Что делают умершие?

Часть третья. МИР ДУХОВ

  • Глава 1. Ангелы

  • Глава 2. Сатана

  • Глава 3. Бесы

Часть четвертая. ВОСКРЕСЕНИЕ

  • Глава 1. Воскресение Иисуса Христа

  • Глава 2. Воскресение веруюших

  • Глава 3. Суд Христов и награда веруюшим

  • Глава 4. Брак Агнца

Часть пятая. ВЕЧНАЯ ГИБЕЛЬ

  • Глава 1. Воскресение нечестивых

  • Глава 2. Последний суд

  • Глава 3. Геенна огненная

Часть шестая. НЕБО

Views 30
Rating
Added 24.03.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 days ago
Благодарю.

