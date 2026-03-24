Иисус говорит самарянке, которая много повидала в жизни: "Всякий, пьющий воду сию, возжа̣ждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную" (Ин. 4, 13-1 4). Августин справедливо говорил: "Наше сердце мятется до тех пор, пока не успокоится в Боге". Бог создал нас не только для чего-то вечно­го, праведного и совершенного - Он нас создал для Себя Самого. На земле нас отделяет от Него завеса материи и греха. Насколь­ко омрачился бы наш горизонт, если бы у нас не было славной надежды на переход в вечность, в присутствие Творца всего ви­димого и невидимого!

Рене Паш - Потусторонний мир

("Исследуйте Писания")

Миссия Вестник Мира, 2000г. - 266с.

Рене Паш - Потусторонний мир - Оглавление

Предисловие

Часть первая. ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Важность потустороннего мира

Глава 2. Человек и его предназначение

Часть вторая.: СМЕРТЬ И УМЕРШИЕ

Глава 1. Смерть

Глава 2. Ад - место пребывания умерших

Глава 3. Что делают умершие?

Часть третья. МИР ДУХОВ

Глава 1. Ангелы

Глава 2. Сатана

Глава 3. Бесы

Часть четвертая. ВОСКРЕСЕНИЕ

Глава 1. Воскресение Иисуса Христа

Глава 2. Воскресение веруюших

Глава 3. Суд Христов и награда веруюшим

Глава 4. Брак Агнца

Часть пятая. ВЕЧНАЯ ГИБЕЛЬ

Глава 1. Воскресение нечестивых

Глава 2. Последний суд

Глава 3. Геенна огненная

Часть шестая. НЕБО