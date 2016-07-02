Поэтому его обязывают вести себя так (по меньшей мере - во время пасхального седера), как если бы это он сам вышел на волю. Это должно помочь ему почувствовать вкус и смысл свободы.

Существует иная версия этого изречения, приведенная великим мудрецом и учителем поколений Рамбамом. От более распространенной она отличается одним словом - не "чувствовать" ("смотреть"), а "вести себя", "выглядеть" ("смотреться", тут игра слов на языке оригинала).

Одну из главных идей пасхального седера Агада формулирует так: "В каждом поколении человек обязан чувствовать (дословно "смотреть на") себя так, как если бы он сам вышел из Египта".

Путеводитель по празднику Песах - Пасхальная Агада - Два древних собрания и вечное переживание свободы

B известном нам виде текст пасхальной Агады складывался на протяжении долгих веков. Даже при первом знакомстве читателю становится ясно, что перед ним - постепенно формировавшийся сборник фрагментов библейского текста, молитв, песнопений, талмудических толкований, нравственных и ритуальных предписаний, связанных между собой темой Песаха и Исхода. Оставив за строкой сохранившиеся разночтения в каноническом тексте Агады, принятом у различных еврейских общин, и сознательно игнорируя бесплодные попытки внедрения в обиход всевозможных новаций ("реформистской Агады", "феминистической Агады", "кибуцной Агады", "секулярной Агады" и т. п.), можно сказать, что процесс формирования этого сборника окончательно завершился к концу xv столетия, когда известный нам текст Агады был впервые напечатан в Испании (около 1482 г.) и в Италии (1505 г.).

В рукописном виде самая ранняя версия Агады как единого текста (т. е. не считая отдельных фрагментов, обнаруженных в каирской генизе), дошла до нас через молитвенник, составленный р. Саадьей Гаоном в X веке. Описание порядка пасхальной трапезы с достаточно полным изложением текста Агады приводится Рамбамом в кодексе "Мишнэ Тора" в XII веке. Примерно к тому же времени относится широко известный литургический сборник "Мах-зор Витри", составленный р. Симхой бен Шмуэлем, учеником знаменитого Раши. Именно в этом сборнике текст Агады приводится в наиболее близком к принятому сегодня у ашкеназских евреев варианте.

Но даже самая ранняя из дошедших до нас версий Агады как единого текста очень значительно отстоит по времени от того момента, когда этот текст сложился в основной своей части как общепринятый у евреев литургический корпус. Например, ключевые элементы структурированной чтением Агады пасхальной трапезы упоминаются уже в Мишне и Тосефте, в ю-й главе трактата "Псахим": четыре бокала вина; вопросы сына о значении заповедей и обычаев пасхальной трапезы; общий принцип повествования ("начинают с зазорного, завершают похвальным"); мидраш к первой фразе микра бикурим; провозглашение рабана Гамлиэля о символическом смысле пасхальной жертвы, мацы и "горьких трав", связанное с предыдущим провозглашением об обязанности еврея в любом поколении считать себя вышедшим из Египта; чтение хвалебного гимна Галелъ (Тегилим, 113-118) и последующее благословение; запрет на употребление десертных блюд - афикоман - по окончании пасхальной трапезы и др.

Таким образом, мы достоверно знаем, что Агада как литургический распорядок, сопровождаемый чтением определенных текстов, сложилась уже к концу II - началу II вв. н. э. Что же до редакции Агады в очень близком к знакомому нам варианте, то она, по всей видимости, была произведена с завершением Вавилонского Талмуда, где-то в V-VI вв. н. э. К последующему периоду относятся лишь перечни симаним (рифмованные правила для запоминания различных этапов пасхальной трапезы; одно из таких правил читается нами теперь перед текстом Агады) и некоторые пиюты, поэтические произведения, от спорно датируемых до несомненно позднесредневековых.