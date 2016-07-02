Путеводитель по празднику Песах
Библиотека еврейских текстов - Литургия
Одну из главных идей пасхального седера Агада формулирует так: "В каждом поколении человек обязан чувствовать (дословно "смотреть на") себя так, как если бы он сам вышел из Египта".
Существует иная версия этого изречения, приведенная великим мудрецом и учителем поколений Рамбамом. От более распространенной она отличается одним словом - не "чувствовать" ("смотреть"), а "вести себя", "выглядеть" ("смотреться", тут игра слов на языке оригинала).
Свободному человеку сложно понять чувства освободившегося из рабства и оценить радость освобождения.
Поэтому его обязывают вести себя так (по меньшей мере - во время пасхального седера), как если бы это он сам вышел на волю. Это должно помочь ему почувствовать вкус и смысл свободы.
Путеводитель по празднику Песах - Пасхальная Агада
Переводчик с иврита и составитель Д. Шехтер
М.: Лехаим ; Н.Х.: F.R.E.E., 2008. — 496 с.
Библиотека еврейских текстов. Литургия
ISBN 978 5 900309 491
Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов Евгения Биргера
Главный редактор Б. Горин
Переводчик и составитель Д. Шехтер
Авторы статей:
«Два древних собрания и вечное переживание свободы» Д. Конторер
«Агада и дети» А. Эвен-Исраэль (Штейнзальц)
«Помни день твоего ухода из Египта» М. Левинов
В издании использованы адаптированные гравюры David Heinrich von Mueller и Julius von Schlosser из издания агады 1989 года Die Haggadah von Sarajevo, Vienna
Путеводитель по празднику Песах - Пасхальная Аггада - Содержание
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРАЗДНИКУ ПЕСАХ
- В каждом поколении
- Два древних собрания и вечное переживание свободы
- Агада и дети
- Помни день твоего ухода из Египта
- Хронология Исхода
- Когда празднуют Песах
- Изучение законов праздника
- Закон о красной корове
- Месяц нисан
- Обычаи месяца нисан
- Благословение на плодовые деревья
- Великая суббота
- Почему нельзя есть и хранить хамец
- Что считается хамецем?
- Что делать с хамецем
- Договор о продаже квасного
- Подготовка кухни и посуды
- Кошерование посуды для праздника Песах
- Поиск хамеца
- Уничтожение хамеца
- Канун Песаха
- Канун Песаха, выпавший на субботу
- Эрув тавшилин
- Пост первенцев
- Работы, запрещенные в праздник
- Холь га-моэд
- Счет дней омера
- Пиркей Авот
- Лаг ба-омер
- Молитва о росе
- Седьмой день Песаха
- Песах шени
- Как организовать седер в своей общине
- Принадлежности седера
- Зроа, бейца, марор, карпас, хазерет, харосет
- Дух Песаха
- Седер корбан Песах
- Значение пасхального жертвоприношения
ПАСХАЛЬНАЯ АГАДА
- Зажигание свечей
- Порядок проведения седера
- Кадеш
- Урхац
- Карпас
- Яхац
- Магид
- Рохца
- Моци
- Маца
- Марор
- Корех
- Шулхан орех
- Цафун
- Берах
- Галель, Нирца
- Пасхальные песни
Путеводитель по празднику Песах - Пасхальная Агада - Два древних собрания и вечное переживание свободы
B известном нам виде текст пасхальной Агады складывался на протяжении долгих веков. Даже при первом знакомстве читателю становится ясно, что перед ним - постепенно формировавшийся сборник фрагментов библейского текста, молитв, песнопений, талмудических толкований, нравственных и ритуальных предписаний, связанных между собой темой Песаха и Исхода. Оставив за строкой сохранившиеся разночтения в каноническом тексте Агады, принятом у различных еврейских общин, и сознательно игнорируя бесплодные попытки внедрения в обиход всевозможных новаций ("реформистской Агады", "феминистической Агады", "кибуцной Агады", "секулярной Агады" и т. п.), можно сказать, что процесс формирования этого сборника окончательно завершился к концу xv столетия, когда известный нам текст Агады был впервые напечатан в Испании (около 1482 г.) и в Италии (1505 г.).
В рукописном виде самая ранняя версия Агады как единого текста (т. е. не считая отдельных фрагментов, обнаруженных в каирской генизе), дошла до нас через молитвенник, составленный р. Саадьей Гаоном в X веке. Описание порядка пасхальной трапезы с достаточно полным изложением текста Агады приводится Рамбамом в кодексе "Мишнэ Тора" в XII веке. Примерно к тому же времени относится широко известный литургический сборник "Мах-зор Витри", составленный р. Симхой бен Шмуэлем, учеником знаменитого Раши. Именно в этом сборнике текст Агады приводится в наиболее близком к принятому сегодня у ашкеназских евреев варианте.
Но даже самая ранняя из дошедших до нас версий Агады как единого текста очень значительно отстоит по времени от того момента, когда этот текст сложился в основной своей части как общепринятый у евреев литургический корпус. Например, ключевые элементы структурированной чтением Агады пасхальной трапезы упоминаются уже в Мишне и Тосефте, в ю-й главе трактата "Псахим": четыре бокала вина; вопросы сына о значении заповедей и обычаев пасхальной трапезы; общий принцип повествования ("начинают с зазорного, завершают похвальным"); мидраш к первой фразе микра бикурим; провозглашение рабана Гамлиэля о символическом смысле пасхальной жертвы, мацы и "горьких трав", связанное с предыдущим провозглашением об обязанности еврея в любом поколении считать себя вышедшим из Египта; чтение хвалебного гимна Галелъ (Тегилим, 113-118) и последующее благословение; запрет на употребление десертных блюд - афикоман - по окончании пасхальной трапезы и др.
Таким образом, мы достоверно знаем, что Агада как литургический распорядок, сопровождаемый чтением определенных текстов, сложилась уже к концу II - началу II вв. н. э. Что же до редакции Агады в очень близком к знакомому нам варианте, то она, по всей видимости, была произведена с завершением Вавилонского Талмуда, где-то в V-VI вв. н. э. К последующему периоду относятся лишь перечни симаним (рифмованные правила для запоминания различных этапов пасхальной трапезы; одно из таких правил читается нами теперь перед текстом Агады) и некоторые пиюты, поэтические произведения, от спорно датируемых до несомненно позднесредневековых.
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