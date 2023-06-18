Пасхальная хроника - Ватиканский кодекс

Сканирование клуба 2023 Анонимная хроника, известная как Пасхальная хро­ника, а также как Александрийская хроника, Константи­нопольская хроника, Сицилийские фасты, обязана своим именем знаменитому французскому филологу Дюканжу (1610-1668), который назвал ее так по пасхальным таб­лицам, начертанным на обратной стороне двух листов содержащей ее рукописи. «Пасхальная хроника» состоит из Пролога и Эпитомы времен, которая носит название «Эпитома времен от первозданного человека Адама до двадцатого года царствования Ираклия Благочестивей­шего, девятнадцатого года после его консульства, восем­надцатого года царствования его сына Ираклия Нового Константина, третьего индиктиона».

Пасхальная хроника Пер.с греч., вступ. ст., коммент. Л. А. Самуткиной. — СПб.: Алетейя, 2004. — 215 с. — (Се­рия «Византийская библиотека. Источники»).

ISBN 5-89329-686-9

Научное издание "Пасхальной хроники" анонимного ав­тора VII в. впервые выходит на современном европейском языке в полном объеме. Пасхальная хроника Вступительная статья

От автора

Пасхальная хроника

<Пролог>

Эпитома времен

<Патриархи>

<Расселение народов>

<Семь климатов и знаменитые города>

< Царство богов >

<Патриархи (продолжение) >

Таблицы

Библиография

Указатели

Список сокращений

Текст хроники пред­ставлен одной греческой рукописью X I века, известной как Ватиканский кодекс № 1941 (Vat.gr. 1941), и несколь­кими ее списками X V I в. Хотя рукопись ограничена че­тырьмя листами спереди и тремя сзади, у нее отсутствует начало и конец. Хроника обрывается описанием событий 628 г. В середине Ватиканский кодекс имеет несколько лакун, объемом от одного листа до нескольких. Текст на­ чинается с цитаты Филона Александрийского о времени иудейской Пасхи. Далее в Прологе анонимный хронист рассуждает о вычислении точной даты христианской Пас­хи и других церковных праздников. Автор дает некое по­добие истории пасхалий. Он приходит к следующему вы­воду: «Итак, так как мы не нашли кем-либо начерченный праздничный цикл на 532 года, во всем согласующийся с богодухновенным Писанием и с безукоризненно справля­емыми праздниками в святой Божьей кафолической апо­стольской церкви, ...мы решили, что есть необходимость составить праздничный цикл на 532 года, во всем соглас­ный с богодухновенными Писаниями и с безошибочными традициями богоносных отцов, с правильно справляемы­ми праздниками во всех святых Божьих церквях» (D. 2 2 - 23).

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