Пасхальная хроника - Ватиканский кодекс
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Анонимная хроника, известная как Пасхальная хроника, а также как Александрийская хроника, Константинопольская хроника, Сицилийские фасты, обязана своим именем знаменитому французскому филологу Дюканжу (1610-1668), который назвал ее так по пасхальным таблицам, начертанным на обратной стороне двух листов содержащей ее рукописи. «Пасхальная хроника» состоит из Пролога и Эпитомы времен, которая носит название «Эпитома времен от первозданного человека Адама до двадцатого года царствования Ираклия Благочестивейшего, девятнадцатого года после его консульства, восемнадцатого года царствования его сына Ираклия Нового Константина, третьего индиктиона».
Пасхальная хроника
Пер.с греч., вступ. ст., коммент. Л. А. Самуткиной. — СПб.: Алетейя, 2004. — 215 с. — (Серия «Византийская библиотека. Источники»).
ISBN 5-89329-686-9
Научное издание "Пасхальной хроники" анонимного автора VII в. впервые выходит на современном европейском языке в полном объеме.
ISBN 5-89329-686-9
Научное издание "Пасхальной хроники" анонимного автора VII в. впервые выходит на современном европейском языке в полном объеме.
Пасхальная хроника
Вступительная статья
От автора
Пасхальная хроника
<Пролог>
Эпитома времен
<Патриархи>
<Расселение народов>
<Семь климатов и знаменитые города>
< Царство богов >
<Патриархи (продолжение) >
Таблицы
Библиография
Указатели
Список сокращений
От автора
Пасхальная хроника
<Пролог>
Эпитома времен
<Патриархи>
<Расселение народов>
<Семь климатов и знаменитые города>
< Царство богов >
<Патриархи (продолжение) >
Таблицы
Библиография
Указатели
Список сокращений
Текст хроники представлен одной греческой рукописью X I века, известной как Ватиканский кодекс № 1941 (Vat.gr. 1941), и несколькими ее списками X V I в. Хотя рукопись ограничена четырьмя листами спереди и тремя сзади, у нее отсутствует начало и конец. Хроника обрывается описанием событий 628 г. В середине Ватиканский кодекс имеет несколько лакун, объемом от одного листа до нескольких. Текст на чинается с цитаты Филона Александрийского о времени иудейской Пасхи. Далее в Прологе анонимный хронист рассуждает о вычислении точной даты христианской Пасхи и других церковных праздников. Автор дает некое подобие истории пасхалий. Он приходит к следующему выводу: «Итак, так как мы не нашли кем-либо начерченный праздничный цикл на 532 года, во всем согласующийся с богодухновенным Писанием и с безукоризненно справляемыми праздниками в святой Божьей кафолической апостольской церкви, ...мы решили, что есть необходимость составить праздничный цикл на 532 года, во всем согласный с богодухновенными Писаниями и с безошибочными традициями богоносных отцов, с правильно справляемыми праздниками во всех святых Божьих церквях» (D. 2 2 - 23).
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