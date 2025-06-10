Кит — самое крупное и тяжёлое из всех сотворённых животных. Вот почему он всегда завораживал человека и зачастую считался чудовищем, то есть существом, чей облик и поведение кажутся странными и необычными, внушают одновременно страх и любопытство. Так как встреча с ним долгое время оставалась событием крайне редким, он тем скорее становился предметом спекуляций и фантазий. Едва ли найдётся другое крупное млекопитающее, включая слона, которое настолько будоражило людское воображение на протяжении веков. Так обстоит и по сей день: с одной стороны, изучение китообразных привлекает молодых исследователей, и их становится всё больше, а с другой — растёт количество туристов, совершающих путешествия ради возможности увидеть кита живьём. Он настолько экзотичен, что прогресс знаний вовсе не повредил той игре воображения, которая ему всегда сопутствовала. В живом мире кит — особый случай.

История кита связана с морем, навигацией и географическими открытиями, с легендами, которые складываются вокруг всего колоссального, сверхъестественного и волшебного, но, кроме того, она неотделима от эволюции знаний и зоологических классификаций. Кем считать кита: гигантской рыбой или исполинским морским млекопитающим? Куда его отнести? Веками авторы — от Аристотеля до Линнея — ломали голову, сбитые с толку незаурядным существом, которого они никогда не видели и которое не подходило ни под одну категорию. Кит — дикое животное, которому не место в пруду и аквариуме, а уж тем более — в зоопарке или зверинце. Столетиями не прекращались попытки классифицировать представителей этого необычного семейства, которое мы называем китообразными: кита, кашалота, полосатика, косатку, дельфина, морскую свинью и некоторых других.

Киты были известны с очень давних времён — у северных побережий, вероятно, уже в неолите, — но предметом более пристального наблюдения они становятся с XVI–XVII вв., когда китобойный промысел начал распространяться, уходя от заливов и фьордов в открытое море. В конце следующего века кит вместе с остальными китообразными был окончательно отнесён к млекопитающим, то есть к тем видам, чьи самки являются живородящими и кормят детёнышей молоком. Впрочем, даже если их внешний вид стал привычным, их нрав и социальное поведение долгое время оставались неизученными, а отчасти остаются таковыми и по сей день.

Пойманный кит или кашалот давал самые разные продукты, а торговля ими со временем становилась прибыльнее. Во второй половине XIX века возникла настоящая китобойная индустрия, однако она оказалась столь разрушительной, что начиная с 1950-х годов стали ограничивать объёмы добычи, устанавливать квоты, затем моратории и, наконец, дошли до запретов. Большинство стран сегодня отказалось от охоты на китов, вместо которой развивают китовый туризм. Другие же не стали этого делать, апеллируя к традициям предков. Но меры оказались запоздалыми, и некоторые виды находятся под угрозой исчезновения, например гладкие киты Атлантического океана или гигантский синий кит — самое крупное живое существо на планете.

Мишель Пастуро — Кит. Культурная история

Москва: Издательство АСТ, 2025. — 176 с.: ил.

Перевод с французского: Станислав Мухамеджанов

Оригинальное издание: Michel Pastoureau. La baleine. Une histoire culturelle

Под научной редакцией: Михаил Майзульс

ISBN 978-5-17-162090-5

Мишель Пастуро — Кит. Культурная история — Содержание