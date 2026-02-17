Пастуро - Синий
Книга Мишеля Пастуро «Синий. История цвета» — это захватывающее исследование того, как на протяжении веков менялось восприятие, символика и статус синего цвета в западной культуре. Пастуро, ведущий специалист по истории цвета и геральдике, показывает, что отношение к цвету не является биологической константой, а полностью зависит от социальных и культурных установок эпохи.
Автор прослеживает путь синего цвета от полного безразличия в античности (греки и римляне почти не использовали его и даже считали «варварским» цветом) до его триумфального восхождения в Средние века. Именно тогда синий стал цветом Богоматери, символом божественного света и королевской власти Франции. Пастуро описывает, как технологические открытия в производстве красителей, политические амбиции и религиозные реформы превратили синий из «цвета-изгоя» в самый любимый и популярный цвет Европы, который сегодня ассоциируется с покоем, доверием и стабильностью.
В книге детально анализируется роль синего в моде, живописи, геральдике и даже политике (от знамен королей до формы современных миротворцев). Это не просто искусствоведческий труд, а полноценная история человеческого восприятия, где цвет выступает как зеркало, отражающее изменения в идеологии, науке и чувствах людей. Книга учит видеть в привычных оттенках сложные коды прошлого, которые продолжают влиять на нас и сегодня.
Мишель Пастуро – Синий - История цвета
М. Пастуро — «НЛО», 2006 — (Библиотека журнала «Теория моды»)
ISBN 978-5-4448-0801-6
Мишель Пастуро – Синий - История цвета – Содержание
Введение
Глава I
От начала начал до XII века
Белый и два его антагониста
Бытовые красители: вайда и индиго
Краски для живописи: лазурит и медная лазурь
Видели ли синий цвет древние греки и римляне?
Правда ли, что в радуге отсутствует синий цвет?
Раннее Средневековье: о синем цвете – или очень мало, или ничего
Рождение богослужебных цветов
Прелаты-хромофилы и прелаты-хромофобы
Глава II
XI–XIV века
Роль Пресвятой Девы
О чем говорят гербы
От короля Франции до короля Артура: рождение «королевского синего»
Вайда, «синее золото»
Окрашивание в красное и окрашивание в синее
Запреты на смешивание и протравливание
Книги рецептов
Новый цветовой порядок
Глава III
XV–XVII века
Законы против роскоши и предписания об одежде
Цвета предписанные и цвета запретные
От модного черного до высокоморального синего
Реформация и цвет: богослужение
Реформация и цвет: искусство
Реформация и цвет: одежда
Палитра художников
Новые задачи и новые классификации цвета
Глава IV
XVIII – ХХ века
Синее против синего: война вайды и индиго
Новый пигмент: берлинская лазурь
Романтическая синева: от фрака Вертера до блюзовых ритмов
Французский синий: от герба до кокарды
Французский синий: от кокарды до флага
Красный флаг
Белый флаг
О том, как синий цвет стал играть важнейшую роль в политике и на войне
Самый распространенный цвет: от военной формы до джинсов
Любимый цвет
Заключение
Литература
