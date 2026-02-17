Книга Мишеля Пастуро «Синий. История цвета» — это захватывающее исследование того, как на протяжении веков менялось восприятие, символика и статус синего цвета в западной культуре. Пастуро, ведущий специалист по истории цвета и геральдике, показывает, что отношение к цвету не является биологической константой, а полностью зависит от социальных и культурных установок эпохи.

Автор прослеживает путь синего цвета от полного безразличия в античности (греки и римляне почти не использовали его и даже считали «варварским» цветом) до его триумфального восхождения в Средние века. Именно тогда синий стал цветом Богоматери, символом божественного света и королевской власти Франции. Пастуро описывает, как технологические открытия в производстве красителей, политические амбиции и религиозные реформы превратили синий из «цвета-изгоя» в самый любимый и популярный цвет Европы, который сегодня ассоциируется с покоем, доверием и стабильностью.

В книге детально анализируется роль синего в моде, живописи, геральдике и даже политике (от знамен королей до формы современных миротворцев). Это не просто искусствоведческий труд, а полноценная история человеческого восприятия, где цвет выступает как зеркало, отражающее изменения в идеологии, науке и чувствах людей. Книга учит видеть в привычных оттенках сложные коды прошлого, которые продолжают влиять на нас и сегодня.

Мишель Пастуро – Синий - История цвета

М. Пастуро — «НЛО», 2006 — (Библиотека журнала «Теория моды»)

ISBN 978-5-4448-0801-6

Мишель Пастуро – Синий - История цвета – Содержание

Введение

Глава I

От начала начал до XII века

Белый и два его антагониста

Бытовые красители: вайда и индиго

Краски для живописи: лазурит и медная лазурь

Видели ли синий цвет древние греки и римляне?

Правда ли, что в радуге отсутствует синий цвет?

Раннее Средневековье: о синем цвете – или очень мало, или ничего

Рождение богослужебных цветов

Прелаты-хромофилы и прелаты-хромофобы

Глава II

XI–XIV века

Роль Пресвятой Девы

О чем говорят гербы

От короля Франции до короля Артура: рождение «королевского синего»

Вайда, «синее золото»

Окрашивание в красное и окрашивание в синее

Запреты на смешивание и протравливание

Книги рецептов

Новый цветовой порядок

Глава III

XV–XVII века

Законы против роскоши и предписания об одежде

Цвета предписанные и цвета запретные

От модного черного до высокоморального синего

Реформация и цвет: богослужение

Реформация и цвет: искусство

Реформация и цвет: одежда

Палитра художников

Новые задачи и новые классификации цвета

Глава IV

XVIII – ХХ века

Синее против синего: война вайды и индиго

Новый пигмент: берлинская лазурь

Романтическая синева: от фрака Вертера до блюзовых ритмов

Французский синий: от герба до кокарды

Французский синий: от кокарды до флага

Красный флаг

Белый флаг

О том, как синий цвет стал играть важнейшую роль в политике и на войне

Самый распространенный цвет: от военной формы до джинсов

Любимый цвет

Заключение

Литература