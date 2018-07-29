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Патлас - Хеврон - Сокровенные тайны

Цви Патлас - Хеврон - Сокровенные тайны
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, History, **Jewish History

Верный и близкий ученик моего отца, (рава Ицхака Зильбера) рав Цви Патлас, составил книгу «Сокровенные тайны Хеврона», в которой впервые на русском языке собраны первоисточники из Торы, Пророков, Писаний, а также высказывания наших мудрецов из Устной Торы о месте погребения наших праотцов - Меарат а-Махпела. Чтобы мы смогли ощутить нашу глубокую связь с этим святым местом и с нашими праотцами. Моя надежда, что эта книга поможет многим лучше осознать эту связь.

Р. Бенцион Зильбер

Цви Патлас - Хеврон - Сокровенные тайны

Составитель Цви Патлас

Переводчики - р. А. Кац, р. М. Вайнман, р. М. Вейц

Фотографы - Ш. Мушник, А. Горев, С. Атлас, Ю. Фербер, Р. Цукерман

В книге использованы картины Ш. Мушника

Иллюстрации из старинных книг из частной коллекции р. М. Безелянского

2015 Все права принадлежат издательству «Пардес»

Издательство "Пардес" совместно с издательством "Бней Давид"

Иерушалаим, 5775/2015 - 220 с.

Цви Патлас - Хеврон - Сокровенные тайны - Содержание

  • РЕКОМЕНДАЦИИ

  • ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

  • МЕАРАТ А-МАХПЕЛА

  • НА МОГИЛЫ ОТЦОВ

  • ТРОПИНКА ПРАОТЦОВ

  • АВРААМ-АВИНУ

  • ВЕРА ИЛИ ВЕРНОСТЬ

  • ИЦХАК-АВИНУ

  • ЯАКОВ-АВИНУ

  • ТОРА О СОЮЗЕ С НАШИМИ ПРАОТЦАМИ

  • И ПЕЩЕРОЙ МЕАРАТ-А-МАХПЕЛА

  • УПОМИНАНИЯ В ПРОРОКАХ И ПИСАНИЯХ

  • УПОМИНАНИЯ В КНИГЕ «ЗОАР»

  • О МЕАРАТ-А-МАХПЕЛА

  • ВАВИЛОНСКИЙ И ИЕРУСАЛИМСКИЙ ТАЛМУД

  • О МЕАРАТ-А-МАХПЕЛА

  • МИДРАШИМ О

  • МЕАРАТ-А-МАХПЕЛА

  • ХЕВРОН - ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

  • НЕПРЕРЫВНАЯ СВЯЗЬ

  • ВЕЛИКИЕ РАВВИНЫ ХЕВРОНА

  • РАБИ ЭЛИЯУ БАР МОШЕ ДИ ВИДАС

  • СДЕЙ-ХЕМЕД

  • ХИДА

  • САБА ИЗ СЛОБОДКИ

  • ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ «И ПОШЛИ ДВОЕ ВМЕСТЕ»

  • РАВА ДОВА-БИНЬОМИНА КОЭНА

  • РАМБАН О ГАН-ЭДЕНЕ

  • ОТ СТАРОГО ХЕВРОНА К НОВОМУ

  • ПРОФЕССОР - КЛАДБИЩЕНСКИЙ СТОРОЖ (БЕНЦИОН ТАВГЕР

  • «МОЙ ХЕВРОН»)

  • АЛИСА ГРИНЬКО ТАЙНЫ ПЕЩЕРЫ МАХПЕЛА,

  • ИЛИ СЕДЬМАЯ СТУПЕНЬ

  • ЕФИМ ГАММЕР КОМАНДОС РУСИ МИ АФГАНИСТАН

  • СОКРОВЕННАЯ ТАЙНА СМЕРТИ - «ЖИЗНЬ САРЫ»

  • ИЗ УРОКА ГАОНА РАВА МОШЕ ШАПИРО

  • ПЕЩЕРА УДВОЕНИЯ ЖИЗНИ

  • РАБИ МОШЕ ХАИМ ЛУЦЦАТТО (РАМХАЛЬ)

  • МОЛИТВА О ПРИБЛИЖЕНИИ ИЗБАВЛЕНИЯ

  • ИЗ КНИГИ «515 МОЛИТВ»

  • ПЯТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЙ

Цви Патлас - Хеврон - Сокровенные тайны - Тропинка праотцов

Какой должна быть вера? Как боль от свежей раны - сидеть, ходить, лежать, ни на секунду не забывая о ней. Может, это похоже на родничок новорожденного - бьет, пульсирует, живет. Нет, это скорее постоянно обновляющийся родник. Сколько из него не выкачивай воду, он вновь наполняется до краев. Такой родник пульсирует и бьет в единственном месте мира - в Меарат а-Махпеле в Хевроне.

Вместе, где лежат те, кто держат руку на пульсе мира. Вернее, они и есть пульс мира. Там приходит новое понимание без слов, вернее, над словами, какой-то пуповинной связи с нашими праотцами. Теми, кто проложил тропинку, кто выстоял, выдержал то, что просто невозможно было выдержать.

Цви Патлас - Хеврон - Сокровенные тайны - Хеврон

Существует множество версий этого названия, Вот некоторые из них:

  1. В соответствии с написанным: «Прежнее название Хеврона - Кирьят-Арба...»(«Йе-ошуа», 14:15). И еще написано: «Дали им Кирьят- Арбу... это Хеврон...»(там же, 21:11).

  2. В Вавилонском Талмуде («Сота», 13а) сказано, что название города Кирьят-Арба, дословно - «Поселение четырех», символизирует четыре пары: Адама и Хаву, Авраама и Сару, Ицхака и Ривку, Яакова и Лею.

  3. В мидраше говорится, что у города было четыре названия: Эшколь и Мамрэ, Кирьят-Арба и Хеврон («Берешит раба», гл. «Ноах», 4).

  4. В том же мидраше сказано, что в этом городе жили четыре праведника.

  5. И там же говорится, что в Кирьят-Арбе были обрезаны четыре праведника.

  6. В Кирьят-Арбе похоронены четыре праведника, являющиеся праотцами народов мира: первый человек - Адам, Авраам, Ицхак и Яаков.

  7. В Кирьят-Арбе похоронены четыре праматери: Хава, Сара, Ривка и Леа.

  8. Город назван так, потому что он принадлежал четырем: Аврааму, Ицхаку, Яакову и Йеуде.

  9. Из Кирьят-Арбы Авраам вышел на войну против четырех царей и победил их.

  10. Вначале город по жребию принадлежал Йеуде, потом отошел к Калеву, затем -к коэнам и левитам.

  11. Кирьят-Арба - один из четырех городов-убежищ в Стране Израиля.

  12. Кирьят-Арба подобен свету, созданному в четвертый день Творения.

  13. В названии Кирьят-Арба содержится намек на то, что происходило с Сарой: ее горе при известии о том, что Ицхак принесен в жертву, ее плач и причитания из-за этого и ее смерть.

  14. На Кирьят-Арбу претендовали четыре народа, и каждый хотел дать городу имя в свою честь. Они попросили Шема и Эвера разрешить их спор, и те посоветовали назвать город Кирьят-Арба - во имя всех (Хизкуни).

  15. Душа, каждого, кто похоронен там, соединяется с четырьмя уровнями Шехины (рабейну Бахья).

  16. Город назван так в честь четырех первооснов мира: праха, воды, воздуха и огня.

  17. Город назван так, потому что Сара умерла во время крият-Шма... - чтения молитвы Шма, Исраэль.

  18. Город разделен на четыре района - отсюда и название. Но это название лишь добавочное, а основное название города - Хеврон.

  19. Город назван так в честь союза, который заключили между собой четыре соседних поселения.

  20. Город назван так, потому что был образован из четырех поселений, населенных четырьмя разными народами.

  21. В Хевроне были четыре места с разными названиями: Мамрэ, Махпела, Кирьят-Арба и Хеврон.

Views 618
Rating 5.0 / 5
Added 29.07.2018
Author brat Oleksiy
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

G
gios76 7 years ago


спасибо


 

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