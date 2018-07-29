Верный и близкий ученик моего отца, (рава Ицхака Зильбера) рав Цви Патлас, составил книгу «Сокровенные тайны Хеврона», в которой впервые на русском языке собраны первоисточники из Торы, Пророков, Писаний, а также высказывания наших мудрецов из Устной Торы о месте погребения наших праотцов - Меарат а-Махпела. Чтобы мы смогли ощутить нашу глубокую связь с этим святым местом и с нашими праотцами. Моя надежда, что эта книга поможет многим лучше осознать эту связь.

Р. Бенцион Зильбер

Цви Патлас - Хеврон - Сокровенные тайны

Составитель Цви Патлас

Переводчики - р. А. Кац, р. М. Вайнман, р. М. Вейц

Фотографы - Ш. Мушник, А. Горев, С. Атлас, Ю. Фербер, Р. Цукерман

В книге использованы картины Ш. Мушника

Иллюстрации из старинных книг из частной коллекции р. М. Безелянского

2015 Все права принадлежат издательству «Пардес»

Издательство "Пардес" совместно с издательством "Бней Давид"

Иерушалаим, 5775/2015 - 220 с.

Цви Патлас - Хеврон - Сокровенные тайны - Содержание

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

МЕАРАТ А-МАХПЕЛА

НА МОГИЛЫ ОТЦОВ

ТРОПИНКА ПРАОТЦОВ

АВРААМ-АВИНУ

ВЕРА ИЛИ ВЕРНОСТЬ

ИЦХАК-АВИНУ

ЯАКОВ-АВИНУ

ТОРА О СОЮЗЕ С НАШИМИ ПРАОТЦАМИ

И ПЕЩЕРОЙ МЕАРАТ-А-МАХПЕЛА

УПОМИНАНИЯ В ПРОРОКАХ И ПИСАНИЯХ

УПОМИНАНИЯ В КНИГЕ «ЗОАР»

О МЕАРАТ-А-МАХПЕЛА

ВАВИЛОНСКИЙ И ИЕРУСАЛИМСКИЙ ТАЛМУД

О МЕАРАТ-А-МАХПЕЛА

МИДРАШИМ О

МЕАРАТ-А-МАХПЕЛА

ХЕВРОН - ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

НЕПРЕРЫВНАЯ СВЯЗЬ

ВЕЛИКИЕ РАВВИНЫ ХЕВРОНА

РАБИ ЭЛИЯУ БАР МОШЕ ДИ ВИДАС

СДЕЙ-ХЕМЕД

ХИДА

САБА ИЗ СЛОБОДКИ

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ «И ПОШЛИ ДВОЕ ВМЕСТЕ»

РАВА ДОВА-БИНЬОМИНА КОЭНА

РАМБАН О ГАН-ЭДЕНЕ

ОТ СТАРОГО ХЕВРОНА К НОВОМУ

ПРОФЕССОР - КЛАДБИЩЕНСКИЙ СТОРОЖ (БЕНЦИОН ТАВГЕР

«МОЙ ХЕВРОН»)

АЛИСА ГРИНЬКО ТАЙНЫ ПЕЩЕРЫ МАХПЕЛА,

ИЛИ СЕДЬМАЯ СТУПЕНЬ

ЕФИМ ГАММЕР КОМАНДОС РУСИ МИ АФГАНИСТАН

СОКРОВЕННАЯ ТАЙНА СМЕРТИ - «ЖИЗНЬ САРЫ»

ИЗ УРОКА ГАОНА РАВА МОШЕ ШАПИРО

ПЕЩЕРА УДВОЕНИЯ ЖИЗНИ

РАБИ МОШЕ ХАИМ ЛУЦЦАТТО (РАМХАЛЬ)

МОЛИТВА О ПРИБЛИЖЕНИИ ИЗБАВЛЕНИЯ

ИЗ КНИГИ «515 МОЛИТВ»

ПЯТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЙ

Цви Патлас - Хеврон - Сокровенные тайны - Тропинка праотцов

Какой должна быть вера? Как боль от свежей раны - сидеть, ходить, лежать, ни на секунду не забывая о ней. Может, это похоже на родничок новорожденного - бьет, пульсирует, живет. Нет, это скорее постоянно обновляющийся родник. Сколько из него не выкачивай воду, он вновь наполняется до краев. Такой родник пульсирует и бьет в единственном месте мира - в Меарат а-Махпеле в Хевроне.

Вместе, где лежат те, кто держат руку на пульсе мира. Вернее, они и есть пульс мира. Там приходит новое понимание без слов, вернее, над словами, какой-то пуповинной связи с нашими праотцами. Теми, кто проложил тропинку, кто выстоял, выдержал то, что просто невозможно было выдержать.

Цви Патлас - Хеврон - Сокровенные тайны - Хеврон

Существует множество версий этого названия, Вот некоторые из них: