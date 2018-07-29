Патлас - Хеврон - Сокровенные тайны
Верный и близкий ученик моего отца, (рава Ицхака Зильбера) рав Цви Патлас, составил книгу «Сокровенные тайны Хеврона», в которой впервые на русском языке собраны первоисточники из Торы, Пророков, Писаний, а также высказывания наших мудрецов из Устной Торы о месте погребения наших праотцов - Меарат а-Махпела. Чтобы мы смогли ощутить нашу глубокую связь с этим святым местом и с нашими праотцами. Моя надежда, что эта книга поможет многим лучше осознать эту связь.
Р. Бенцион Зильбер
Цви Патлас - Хеврон - Сокровенные тайны
Составитель Цви Патлас
Переводчики - р. А. Кац, р. М. Вайнман, р. М. Вейц
Фотографы - Ш. Мушник, А. Горев, С. Атлас, Ю. Фербер, Р. Цукерман
В книге использованы картины Ш. Мушника
Иллюстрации из старинных книг из частной коллекции р. М. Безелянского
2015 Все права принадлежат издательству «Пардес»
Издательство "Пардес" совместно с издательством "Бней Давид"
Иерушалаим, 5775/2015 - 220 с.
Цви Патлас - Хеврон - Сокровенные тайны - Содержание
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ
МЕАРАТ А-МАХПЕЛА
НА МОГИЛЫ ОТЦОВ
ТРОПИНКА ПРАОТЦОВ
АВРААМ-АВИНУ
ВЕРА ИЛИ ВЕРНОСТЬ
ИЦХАК-АВИНУ
ЯАКОВ-АВИНУ
ТОРА О СОЮЗЕ С НАШИМИ ПРАОТЦАМИ
И ПЕЩЕРОЙ МЕАРАТ-А-МАХПЕЛА
УПОМИНАНИЯ В ПРОРОКАХ И ПИСАНИЯХ
УПОМИНАНИЯ В КНИГЕ «ЗОАР»
О МЕАРАТ-А-МАХПЕЛА
ВАВИЛОНСКИЙ И ИЕРУСАЛИМСКИЙ ТАЛМУД
О МЕАРАТ-А-МАХПЕЛА
МИДРАШИМ О
МЕАРАТ-А-МАХПЕЛА
ХЕВРОН - ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
НЕПРЕРЫВНАЯ СВЯЗЬ
ВЕЛИКИЕ РАВВИНЫ ХЕВРОНА
РАБИ ЭЛИЯУ БАР МОШЕ ДИ ВИДАС
СДЕЙ-ХЕМЕД
ХИДА
САБА ИЗ СЛОБОДКИ
ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ «И ПОШЛИ ДВОЕ ВМЕСТЕ»
РАВА ДОВА-БИНЬОМИНА КОЭНА
РАМБАН О ГАН-ЭДЕНЕ
ОТ СТАРОГО ХЕВРОНА К НОВОМУ
ПРОФЕССОР - КЛАДБИЩЕНСКИЙ СТОРОЖ (БЕНЦИОН ТАВГЕР
«МОЙ ХЕВРОН»)
АЛИСА ГРИНЬКО ТАЙНЫ ПЕЩЕРЫ МАХПЕЛА,
ИЛИ СЕДЬМАЯ СТУПЕНЬ
ЕФИМ ГАММЕР КОМАНДОС РУСИ МИ АФГАНИСТАН
СОКРОВЕННАЯ ТАЙНА СМЕРТИ - «ЖИЗНЬ САРЫ»
ИЗ УРОКА ГАОНА РАВА МОШЕ ШАПИРО
ПЕЩЕРА УДВОЕНИЯ ЖИЗНИ
РАБИ МОШЕ ХАИМ ЛУЦЦАТТО (РАМХАЛЬ)
МОЛИТВА О ПРИБЛИЖЕНИИ ИЗБАВЛЕНИЯ
ИЗ КНИГИ «515 МОЛИТВ»
ПЯТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЙ
Цви Патлас - Хеврон - Сокровенные тайны - Тропинка праотцов
Какой должна быть вера? Как боль от свежей раны - сидеть, ходить, лежать, ни на секунду не забывая о ней. Может, это похоже на родничок новорожденного - бьет, пульсирует, живет. Нет, это скорее постоянно обновляющийся родник. Сколько из него не выкачивай воду, он вновь наполняется до краев. Такой родник пульсирует и бьет в единственном месте мира - в Меарат а-Махпеле в Хевроне.
Вместе, где лежат те, кто держат руку на пульсе мира. Вернее, они и есть пульс мира. Там приходит новое понимание без слов, вернее, над словами, какой-то пуповинной связи с нашими праотцами. Теми, кто проложил тропинку, кто выстоял, выдержал то, что просто невозможно было выдержать.
Цви Патлас - Хеврон - Сокровенные тайны - Хеврон
Существует множество версий этого названия, Вот некоторые из них:
В соответствии с написанным: «Прежнее название Хеврона - Кирьят-Арба...»(«Йе-ошуа», 14:15). И еще написано: «Дали им Кирьят- Арбу... это Хеврон...»(там же, 21:11).
В Вавилонском Талмуде («Сота», 13а) сказано, что название города Кирьят-Арба, дословно - «Поселение четырех», символизирует четыре пары: Адама и Хаву, Авраама и Сару, Ицхака и Ривку, Яакова и Лею.
В мидраше говорится, что у города было четыре названия: Эшколь и Мамрэ, Кирьят-Арба и Хеврон («Берешит раба», гл. «Ноах», 4).
В том же мидраше сказано, что в этом городе жили четыре праведника.
И там же говорится, что в Кирьят-Арбе были обрезаны четыре праведника.
В Кирьят-Арбе похоронены четыре праведника, являющиеся праотцами народов мира: первый человек - Адам, Авраам, Ицхак и Яаков.
В Кирьят-Арбе похоронены четыре праматери: Хава, Сара, Ривка и Леа.
Город назван так, потому что он принадлежал четырем: Аврааму, Ицхаку, Яакову и Йеуде.
Из Кирьят-Арбы Авраам вышел на войну против четырех царей и победил их.
Вначале город по жребию принадлежал Йеуде, потом отошел к Калеву, затем -к коэнам и левитам.
Кирьят-Арба - один из четырех городов-убежищ в Стране Израиля.
Кирьят-Арба подобен свету, созданному в четвертый день Творения.
В названии Кирьят-Арба содержится намек на то, что происходило с Сарой: ее горе при известии о том, что Ицхак принесен в жертву, ее плач и причитания из-за этого и ее смерть.
На Кирьят-Арбу претендовали четыре народа, и каждый хотел дать городу имя в свою честь. Они попросили Шема и Эвера разрешить их спор, и те посоветовали назвать город Кирьят-Арба - во имя всех (Хизкуни).
Душа, каждого, кто похоронен там, соединяется с четырьмя уровнями Шехины (рабейну Бахья).
Город назван так в честь четырех первооснов мира: праха, воды, воздуха и огня.
Город назван так, потому что Сара умерла во время крият-Шма... - чтения молитвы Шма, Исраэль.
Город разделен на четыре района - отсюда и название. Но это название лишь добавочное, а основное название города - Хеврон.
Город назван так в честь союза, который заключили между собой четыре соседних поселения.
Город назван так, потому что был образован из четырех поселений, населенных четырьмя разными народами.
В Хевроне были четыре места с разными названиями: Мамрэ, Махпела, Кирьят-Арба и Хеврон.
спасибо