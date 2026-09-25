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Пауэлл - Бар Кохба

Пауэлл - Бар Кохба
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, **Archaeology, History, **Jewish History, Religious Studies Atheism

«Бар Кохба. Иудей, бросивший вызов Адриану и могуществу Рима» Линдси Пауэлла — историческое исследование восстания 132–136 годов н. э. и попытка восстановить фигуру Шимона Бен Косибы, известного последующей традиции как Бар Кохба — «Сын Звезды». Автор рассматривает противостояние не только как военную кампанию между повстанцами Иудеи и Римской империей, но и как столкновение двух проектов власти: имперской политики Адриана и стремления восставших создать самостоятельное еврейское государство. Пауэлл последовательно разбирает причины восстания, строительство Элии Капитолины на месте Иерусалима, мессианские ожидания, роль рабби Акибы, организацию повстанческой администрации, чеканку монет, борьбу за Бетар и судьбу беженцев в пещерах Иудейской пустыни.

Исследование построено как историческое расследование, соединяющее свидетельства Кассия Диона, «Истории Августов», Евсевия Кесарийского и раввинской литературы с археологией, эпиграфикой, нумизматикой и папирологией. Особое место занимают подлинные письма Шимона Бен Косибы, документы из Пещеры писем, архив Бабаты, монеты восставших и результаты раскопок Иродиума, Бетара, Эйн-Геди и систем подземных убежищ. Последняя часть книги прослеживает превращение исторического Бен Косибы в легендарного Бар Кохбу — от раввинского «сына лжи» до героя литературы, искусства, сионистской культуры и современной исторической памяти.

Пауэлл Линдси – Бар Кохба – Иудей, бросивший вызов Адриану и могуществу Рима

Предисл. Эрика Х. Клайна. – СПб., 2026. – xli, 294 с. Оригинальное издание: Pen & Sword Military, 2021.
ISBN 978-1-78383-185-2 (оригинальное издание)

Пауэлл Линдси – Бар Кохба – Содержание

  • Предисловие Эрика Х. Клайна

  • Предисловие

  • Благодарности

  • Список иллюстраций

  • Список вклеек

  • Список карт

  • Хронология

  • Римские и еврейские имена

  • Пролог

  1. «Исследователь всего интересного»

  2. «Иудея отвоевана»

  3. «В Иерусалиме Он основал город»

  4. «Сын звезды»

  5. «За искупление Израиля»

  6. «Не помогайте нам и не мешайте нам!»

  7. «Ограда из убитых»

  8. «Они сидели в пещере»

  9. «Он освободил Палестинскую Сирию от врага»

  10. «Сын лжи»

  11. «Он был героем»

  • Эпилог

  • Места, которые стоит посетить

  • Глоссарий

  • Названия мест

  • Примечания

  • Библиография

  • Указатель

Views 55
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Added 25.09.2026
Author brat lexmak
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Comments (1 comment)

A
Avel 1 day ago
Большое спасибо!

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