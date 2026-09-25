Пауэлл - Бар Кохба
«Бар Кохба. Иудей, бросивший вызов Адриану и могуществу Рима» Линдси Пауэлла — историческое исследование восстания 132–136 годов н. э. и попытка восстановить фигуру Шимона Бен Косибы, известного последующей традиции как Бар Кохба — «Сын Звезды». Автор рассматривает противостояние не только как военную кампанию между повстанцами Иудеи и Римской империей, но и как столкновение двух проектов власти: имперской политики Адриана и стремления восставших создать самостоятельное еврейское государство. Пауэлл последовательно разбирает причины восстания, строительство Элии Капитолины на месте Иерусалима, мессианские ожидания, роль рабби Акибы, организацию повстанческой администрации, чеканку монет, борьбу за Бетар и судьбу беженцев в пещерах Иудейской пустыни.
Исследование построено как историческое расследование, соединяющее свидетельства Кассия Диона, «Истории Августов», Евсевия Кесарийского и раввинской литературы с археологией, эпиграфикой, нумизматикой и папирологией. Особое место занимают подлинные письма Шимона Бен Косибы, документы из Пещеры писем, архив Бабаты, монеты восставших и результаты раскопок Иродиума, Бетара, Эйн-Геди и систем подземных убежищ. Последняя часть книги прослеживает превращение исторического Бен Косибы в легендарного Бар Кохбу — от раввинского «сына лжи» до героя литературы, искусства, сионистской культуры и современной исторической памяти.
Пауэлл Линдси – Бар Кохба – Иудей, бросивший вызов Адриану и могуществу Рима
Предисл. Эрика Х. Клайна. – СПб., 2026. – xli, 294 с. Оригинальное издание: Pen & Sword Military, 2021.
ISBN 978-1-78383-185-2 (оригинальное издание)
Пауэлл Линдси – Бар Кохба – Содержание
Предисловие Эрика Х. Клайна
Предисловие
Благодарности
Список иллюстраций
Список вклеек
Список карт
Хронология
Римские и еврейские имена
Пролог
«Исследователь всего интересного»
«Иудея отвоевана»
«В Иерусалиме Он основал город»
«Сын звезды»
«За искупление Израиля»
«Не помогайте нам и не мешайте нам!»
«Ограда из убитых»
«Они сидели в пещере»
«Он освободил Палестинскую Сирию от врага»
«Сын лжи»
«Он был героем»
Эпилог
Места, которые стоит посетить
Глоссарий
Названия мест
Примечания
Библиография
Указатель
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