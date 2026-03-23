Джон Пауэлл - Полнота человеческой жизни

Москва, Общедоступный православный университет,«Дом Марии», 1993 г.

ISBN 5-854499-004-0

Когда я прошел через все эти прозрения, ставшие вехами на пути развития понимания, ведущем к новым и новым вдохновениям со все большим охватом реальности, у меня все еще остался один томящий душу вопрос. Предположим, есть человек, чувствующий себя совершенно свободным для того, чтобы испытывать и зрелым образом выражать свое одиночество, страх, гнев и т.д. Как этот человек сможет выйти из такого душевного состояния?

Станет ли прямое и открытое выражение таких негативных и гнетущих эмоций достаточным для исцеления, для изменения характера его реакций? Фритц Перле и гештальт-терапевты полагают, что да. Эрик Берн и другие не разделяют их оптимизма. Мой собственный опыт и опыт общения с другими людьми ведет меня к убеждению, что изменение нежелательного эмоционального склада может придти только вместе с изменением мышления — с изменением восприятия реальности или видения.

Так же думают Альберт Эллис и те, кто вместе с ним практикуют рационально-эмотивную терапию. Теперь мне стало очевидно, что наши эмоциональные реакции не являются перманентно сохраняющейся частью нашей личности, т. е. того, чем мы были прежде, являемся теперь и станем в будущем. Эти реакции скорее всего вырастают из того, как мы видим самих себя, других людей, жизнь, мир в целом, Бога. Наши восприятия становятся привычной системой соотнесения, той системой, в рамках которой мы действуем и реагируем.

Наши идеи и установки побуждают нас к соответствующим эмоциональным реакциям. Упорные негативные эмоции указывают на то, что в нашем мышлении есть искажения или заблуждения, т. е. на астигматизм в нашем видении.