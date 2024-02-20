Паулисон Дэвид – Управление гневом

Что заставляет вас гневаться? Иногда мы сердимся из-за мелочей: дорожных пробок, очередей в продуктовых магазинах или когда не можем найти ботинок, из-за ошибки официанта или невнимания друга. Иногда мы гневаемся из-за чего-то серьезного: предательства, несправедливости, подлости, жестокости, притеснений, эгоизма и лжи. Когда мы видим такое и переживаем это сами, нас охватывает гнев.

Как вы справляетесь с гневом? Выходите из себя? Когда вы гневаетесь, окружающие сразу видят это, как и причину вашего гнева? Или ваш гнев не бросается в глаза? Вы раздражаетесь и грубите тем, кто вас окружает? Вы сплетничаете и жалуетесь на свою супругу, на своих детей, коллег и друзей? А может быть, вы скрываете свой гнев и становитесь подавленным и озлобленным?

Вы наверняка заметили, что от гнева вам никуда не деться. Гнев - неизбежный ответ на неприятности этого мира, когда обстоятельства могут выходить из-под контроля. Бог не равнодушен к тому, что заставляет вас гневаться. Но Он, кроме того, не равнодушен и к тому, как вы проявляете гнев. Если вы не научитесь справляться со своим гневом, вы станете озлобленным и отчужденным от Бога и людей.

Некоторые психологи замечают, что люди усугубляют свои неприятности, когда копят гнев. Они советуют справляться с гневом, разбираясь в собственных чувствах и давая им выход. «Снимите камень с души. Скажите, что именно вы думаете. Выразите свое мнение».

Другие психологи замечают, насколько деструктивным становится человек, когда гневается. Они советуют держать гнев под контролем. Психотерапия, медицинские препараты, упражнения и медитация - вот некоторые из разнообразных методов, которые рекомендуют пациентам для того, чтобы уменьшить свой гнев и успокоиться.

Дэвид Паулисон – Управление гневом - Созидательный ответ на жизненные неприятности

МИД «CORAM DEO», б.г. – 28 с.

Дэвид Паулисон – Управление гневом - Содержание