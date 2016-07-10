Исихастская антропология является частью православной антропологии. Что следует понимать под православным учением о человеке?

Православная антропология может быть представлена трехсоставно:

1. Антропология в узком эмпирическом смысле.

2. Антропология в форме богословия.

3. Антропология в аскетико-мистической форме (то есть исихастская антропология).

1. Научное знание об эмпирическом человеке во всех подробностях развертывает древнее сочинение «О природе человека». Принадлежит оно епископу IV в. Немезию Эмесскому. Биологической стороне знания о человеке (ощущению, воображению, памяти, анатомии) Немезий уделяет едва ли не больше места, чем вопросам христианской догматики и аскетики.

Вообще первоисточников по православной эм­пирической антропологии сравнительно немного. Назовем среди них вышедший в XIX в. труд профессора Несмелова, изобилующий данными по экспериментальной психологии. В XX столетии прославленный хирург, святитель Лука (Войно-Ясенецкий) выпустил книгу «Дух, душа и тело»; ее отличает медицинский подход к познанию человека.

Павел Сержантов - Исихастская антропология о временном и вечном

Институт философии Российской академии наук

Москва: Центр библейско-патрологических исследований отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви

Москва: Православный паломник-М, 2010. - 320 с

ISBN 5-88060-017-3

Павел Сержантов - Исихастская антропология о временном и вечном - Содержание

Предисловие

Содержание

Вводная глава. Православная антропология

Глава I. Встреча с вечностью

Глава II. Своеобразие исихастской антропологии

Глава III. Аскетико-мистический опыт и время

Глава IV. Ступени очищения

Глава V. Ступени просвещения

Глава VI. Ступени совершенства 3

Глава VII. Онтологическая основа для рассуждений о времени

Заключительная глава. Итоги и перспективы

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I. Время в литургическом богословии

Приложение II. Августин об этапах становления человека

Приложение III. Проблема времени в духовной жизни по трудам Антония Сурожского

Приложение IV. Философские и религиозные учения о видах времени

Павел Сержантов - Исихастская антропология о временном и вечном - Предисловие

Эта книга посвящена теме, за изучение которой я принялся двенадцать лет назад, и к 2000 г. наметились первые результаты исследований. Вскоре они были опубликованы в ряде журнальных статей, затем по теме исследования я защитил диссертацию. Я благодарен всем, кто содействовал моей работе. Без помощи профессора Сергея Сергеевича Хоружего эта работа не была бы начата. Без помощи со стороны профессора Павла Семеновича Гуревича диссертационная работа не была бы завершена. За истекшие годы работы над темой интерес к ней у меня не пропал и не ослабел. Эта книга тому порукой. На ее страницах разворачивается следующий этап в попытках исследовать вечную тему времени. Надо признать, что тема времени насколько притягательна, настолько же и сложна. «Нет, по-видимому, ни одного из значительных философов, который бы не пытался ответить на вопрос, что такое время. И редко кто не свидетельствовал о том, что решение этого вопроса сопряжено с большими трудностями», - признает П.П.Гайденко.

Еще античные философы признавали за временем большое космическое значение. Для Плотина время было измерением мировой души. Августину время также представлялось измерением души, но уже души человеческой. Августин совершил великое открытие: первореальность времени была открыта именно в человеке - во внутрен­нем человеке, говоря библейско-патрологическим языком. Именно силами человеческой души будущее время сменяется прошлым, и образуется связный временной ряд. Время в окружающем мире вторично по отношению ко времени человека. На страницах этой книги мы рассмотрим время человека, как его сознавали исихасты. Под исихазмом мы понимаем восточно-христианскую традицию, которая зародилась в Египте полторы тысячи лет назад и существует по сей день. Опыт исихастов является неотъемлемой частью восточно-христианской аскезы и мистики. О чем этот опыт говорит? Исихастский опыт выстраивает пути приобщения человека вечному бытию, на этих путях меняется бытие человека и время человека. Эти изменения важны для всестороннего исследования на тему времени.

Можно с разных точек зрения изучать время: сначала посмотрим на время глазами антрополога, а потом глазами физика, психолога, глазами биолога или социолога. Время физическое и время биологическое, время социальное и время историческое в качестве особых предметов научно-специализированного изучения имеют антропологическую подоснову - время человека. Если эту подоснову удается разглядеть, то становится ясно, что время - больше чем один из объектов нашего знания, который изучается определенными научными методами. Время есть измерение самого нашего бытия.

Об этом измерении человеческого бытия по-своему свидетельствует исихастская патристика. В отличие от Августина исихасты не оставили развернутых рассуж­дений о потоке времени, в котором мы живем изо дня в день.