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Павлов - Баптисты - церковь и государство

Василий Павлов - Баптисты: церковь и государство
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience
«История русского баптизма - это я», - часто говорил в кругу своих ближайших духовных соработников Василий Гурьевич Павлов (1854—1924). Говорил так без тени пафоса и всяких признаков гордого высокомерия. Смиренный служитель Божий никогда не претендовал на какое-то особое положение в истории отечественного протестантизма. Однако, Высшее Провидение так направляло жизненный путь Павлова, что его полная приключений и драматизма жизнь стала олицетворением многострадальной судьбы евангельско-баптистского движения в России.
Сорок царских тюрем, две оренбургские ссылки, трагические потери членов семьи. Всегда гонимый, бедный странствующий миссионер исколесил всю Российскую империю с запада на восток и с юга на север. Во времена некоторого ослабления гонений служение Павлова выходило далеко за пределы Российской империи. Василий Гурьевич принимал участие в трех мировых христианских форумах. Он выступал с докладами о положении русского баптизма на Первом Всемирном конгрессе баптистов в Лондоне в 1905 году, на Европейском конгрессе в Берлине в 1908 году и на Всемирном конгрессе в Филадельфии в 1911 году.
Всего лишь несколько месяцев Павлов изучал теологию в баптистской семинарии в Германии. По сути дела Павлов-проповедник - самоучка. Несмотря на гонения и житейские неурядицы, Василий Гурьевич всю жизнь занимался самообразованием. Природные способности и необыкновенная любовь к изучению языков сделали Павлова полиглотом. В той или иной степени он владел двадцатью пятью языками. Знание языков было важным и необходимым подспорьем Павлову как христианскому журналисту-издателю. В журнале «Баптист» Павлов вел регулярную рубрику «Беседы баптиста», помещал собственные переводы западных проповедников и богословов, писал духовные статьи, заметки и очерки по истории христианства. Благодаря трудам Василия Гурьевича «Баптист» по глубине содержания и разнообразию тематики стал явлением в отечественной религиозно-общественной журналистике.

Василий Павлов - Баптисты: церковь и государство

М.: Христианский центр «Логос», 2004. - 160 с.
ISBN 5-87246-065-1

Василий Павлов - Баптисты: церковь и государство - Содержание

Владимир Попов. Василий Павлов — защитник христианских идеалов
Правда о баптистах
«Мы радуемся...»
Начало, развитие и настоящее положение баптизма среди русских
Христианизация России
Отделение церкви от государства
Духовные беседы
  • Признаки рожденного от Бога по апостолу Иоанну
  • О христианском употреблении денег
  • О руководстве богослужениями
  • Об избрании служителей церкви
  • О хуле на Духа Святого
  • О мудрости
  • О совершении бракосочетания
  • О созерцании Бога, изображениях и вечере Господней
Примечания В. Попова
Views 449
Rating 5.0 / 5
Added 18.09.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо!

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