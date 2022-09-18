«История русского баптизма - это я», - часто говорил в кругу своих ближайших духовных соработников Василий Гурьевич Павлов (1854—1924). Говорил так без тени пафоса и всяких признаков гордого высокомерия. Смиренный служитель Божий никогда не претендовал на какое-то особое положение в истории отечественного протестантизма. Однако, Высшее Провидение так направляло жизненный путь Павлова, что его полная приключений и драматизма жизнь стала олицетворением многострадальной судьбы евангельско-баптистского движения в России.

Сорок царских тюрем, две оренбургские ссылки, трагические потери членов семьи. Всегда гонимый, бедный странствующий миссионер исколесил всю Российскую империю с запада на восток и с юга на север. Во времена некоторого ослабления гонений служение Павлова выходило далеко за пределы Российской империи. Василий Гурьевич принимал участие в трех мировых христианских форумах. Он выступал с докладами о положении русского баптизма на Первом Всемирном конгрессе баптистов в Лондоне в 1905 году, на Европейском конгрессе в Берлине в 1908 году и на Всемирном конгрессе в Филадельфии в 1911 году.

Всего лишь несколько месяцев Павлов изучал теологию в баптистской семинарии в Германии. По сути дела Павлов-проповедник - самоучка. Несмотря на гонения и житейские неурядицы, Василий Гурьевич всю жизнь занимался самообразованием. Природные способности и необыкновенная любовь к изучению языков сделали Павлова полиглотом. В той или иной степени он владел двадцатью пятью языками. Знание языков было важным и необходимым подспорьем Павлову как христианскому журналисту-издателю. В журнале «Баптист» Павлов вел регулярную рубрику «Беседы баптиста», помещал собственные переводы западных проповедников и богословов, писал духовные статьи, заметки и очерки по истории христианства. Благодаря трудам Василия Гурьевича «Баптист» по глубине содержания и разнообразию тематики стал явлением в отечественной религиозно-общественной журналистике.

Василий Павлов - Баптисты: церковь и государство

М.: Христианский центр «Логос», 2004. - 160 с.

ISBN 5-87246-065-1

Василий Павлов - Баптисты: церковь и государство - Содержание

Владимир Попов. Василий Павлов — защитник христианских идеалов

Правда о баптистах

«Мы радуемся...»

Начало, развитие и настоящее положение баптизма среди русских

Христианизация России

Отделение церкви от государства

Духовные беседы

Признаки рожденного от Бога по апостолу Иоанну

О христианском употреблении денег

О руководстве богослужениями

Об избрании служителей церкви

О хуле на Духа Святого

О мудрости

О совершении бракосочетания

О созерцании Бога, изображениях и вечере Господней

Примечания В. Попова