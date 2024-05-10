В 2013 г. исполняется 200 лет со дня образования Российского (первоначально Санкт-Петербургского) Библейского Общества. Ниже предлагается краткий исторический очерк (1) деятельности Общества в первый период его существования в 1813-1826 гг., (2) продолжения трудов Общества по распространению Священного Писания в России и по переводу Библии на русский язык после его закрытия в 1826 г., (3) деятельности возрожденного Общества (с 1990 г.). Так же вниманию читателей предлагается уникальный исторический документ - подлинный журнал Первого генерального собрания Санкт-Петербургского Библейского Общества от 11 (23) января 1813 года.

Эпоха Просвещения, одним из следствий которой в XVIII в. стало распространение в Европе идей атеизма, также вызвала к жизни в ряде протестантских стран евангелическое движение, имевшее своей целью познакомить образованные слои общества с первоисточником христианской веры - Библией. Наиболее значительным по своим историческим последствиям явлением этого рода стало образование в Лондоне в 1804 г. Британского и Иностранного Библейского Общества (далее - БИБО). Следует отметить, что его появление явилось результатом частной инициативы ряда служителей и мирян, относящихся к различным британским христианским деноминациям, а не следствием политики государственной в Великобритании Англиканской Церкви. Свою активность по изданию и распространению, а в необходимых случаях и переводу Священного Писания БИБО, как это следует и из его названия, не ограничило одной Британской империей, а предприняло усилия к организации библейской работы также за ее пределами, и прежде всего в континентальной Европе. С 1810 г. агенты БИБО развернули свою деятельность в относившихся к Российской империи Эстляндии и Финляндии. Результатом этого стало образование в 1812 г. Библейского общества в Або (финск. Турку), начавшего свою работу на территории Финляндии (с 1809 г. в составе Российской империи на правах автономии как Великое княжество Финляндское). Современное Финское Библейское Общество ведет свою историю с этого времени.

В августе того же 1812 г. агент БИБО Джоя Патерсон (1776-1855), ранее трудившийся в качестве служителя Конгрегационалистской Церкви в Шотландии, прибыл а Санкт-Петербург для организации печатания Библии на финском языке. С этой целью он встретился с князем Александром Николаевичем Голицыным (1773-1844), бывшим в 1803-1817 гг. обер- прокурором Святейшего Правительствующего Синода Православной Грекороссийской Церкви, а с 1810 г. также занимавшего пост главноуправляющего иностранными исповеданиями. Именно в последнем качестве Голицын принял Патерсона. Результатом этой и последующих встреч стало не только организация печатания Библии для нужд финских подданных Российского императора, но и идея создания Библейского общества в Санкт-Петербурге для распространения Священного Писания по всей Российской империи.

Игумен Иннокентий (Павлов) – Российскому Библейскому Обществу – 200 лет

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское отделение Российского Библейского Общества, 2013. – 52 с.

Игумен Иннокентий (Павлов) – Российскому Библейскому Обществу – 200 лет – Содержание

РБО 200 лет

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