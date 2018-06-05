Публикуемая, посмертно монография Азы Владимировны Пайковой (1932-1984) „Легенды и сказания в памятниках сирийской агиографии" содержит всесторонний анализ нескольких выдающихся памятников сирийской житийной литературы и перевод их на русский язык.

Следуя классической методике, автор тщательно препарирует повествовательную ткань сочинения, определяет его стилистические особенности, место в истории сирийской литературы, выясняет, являемся ли памятник переводным или оригинальным.

Строгая детерминированность житийного жанра не исключает реакции средневекового автора на непосредственные впечатления, отсюда множество деталей, которые агиограф подметил в жизни.

Но обычным филологическим разбором эти детали не осмыслить, для этого требуется привлечение и других средств, и выгодное отличие данного труда от многих (хороших!) работ по житийной литературе заключается в том, что Α.Β. Пайкова везде, где только это возможно, стремится найти черты, которые выходят за обычные рамки канона. Житие начинает играть новыми красками, благодаря этому и исследование читается с неослабным интересом.

Литературное произведение становится памятником культуры и жизни в целом. Если добавить, что работа изложена хорошим языком, автор увлечен изучаемыми ею сочинениями и передает свое чувство и читателю, становится очевидно, что в науку входит действительно прекрасное исследование.

Аза Владимировна Пайкова - Палестинский сборник - выпуск 30(93) - Легенды и сказания в памятниках сирийской агиографии

ЛЕНИНГРАД

НАУКА

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 1990

Аза Пайкова - Палестинский сборник - выпуск 30(93) - Легенды и сказания в памятниках сирийской агиографии - Содержание

От редколлегии

Введение

Глава I. Эволюция агиографического жанра в сирийской, литературе

Глава II. Некоторые черты культуры и быта в памятниках сирийской агиографии

Сражение свадебного обряда ряд расстановки чинов

Архитектурные мотивы

Экономические товарищества и епископский суд

Глава III. Сирийские истоки традиционной агиографии

Заключение

Приложение № 1 Переводы сирийских агиографических текстов

Приложение № 2 Сирийские агиографы и фртски церкви Ильи Пророка в Ярославле

Приложение № 3 фрагмент сирийской рукописи "Несторианского чина венчания"

Указатель имен

Указатель географических названий

Хроника

Аза Пайкова - Палестинский сборник - выпуск 30(93) - Легенды и сказания в памятниках сирийской агиографии - Введение

Сирийская литература - это сочинения, написанные на сирийском литературном языке, который возник на основе центрального арамейского наречия семитской языковой группы. Ее создавали сирийцы-христиане, объединенные политически в первые века нашей эры в государстве Осроэна, со столицей в Эдессе. Сложившиеся здесь на эллинистических основах словесность и культура в дальнейшем распространились и на другие районы с сирийским населением, а благодаря широкой торговой и миссионерской деятельности сирийцев - в Среднюю Азию, Индию и Китай.

Важной особенностью сирийской культуры, определившей во многом пути и интенсивность ее распространения, было то, что она в период своего наивысшего расцвета стала неотъемлемой частью культурного круга, называемого восточнохристианским или византийским. Каждый из народов (греки, сирийцы, копты, армяне, грузины, эфиопы, а позднее и славяне), объединенный данной общностью, внес свой особый, неповторимый вклад в эту культуру, многие аспекты которой сделались едиными для всех них. Началом, соединившим разные народы и культуры, явилась христианская религия.

Сирийцы сыграли весьма активную роль в формировании христианской культуры, в том числе и словесности. Этому способствовало то обстоятельство, что они первенствовали в христианизации. Уже в конце II в. н.э., еше до того как к христианству начали относиться терпимо в Римской империи, новая религия была провозглашена государственной в Эдессе - сирийском городе, где правили цари династии Авгаров.

Христианская литература отличалась от прежних литератур рядом новых и своеобразных жанров, быстро освоенных различными языками: это гимнография, агиография, патристика. Внутри жанров появились сочинения, ставшие достоянием различных языков благодаря переводам и переработкам. Все сказанное относится и к наиболее распространенному средневековому виду литературы - агиографии, которая включала в себя мартирии - "мученичества", описания гонений и казней христиан первых веков нашей эры и жития - биографии реальных или вымышленных лиц, причисленных к лику святых. Агиография являла собой собрание очень разных по литературным особенностям и достоинствам текстов, нона протяжении многовековой истории представляла излюбленное чтение и для духовных лиц, и для светских, и для пожилых людей, и для молодых. Агиография как жанр развивалась во времени, меняя свои формы, но ей присущи и пространственные модификации, когда каждый из народов христианского мира по своему ее интерпретировал, приспосабливая к местным традициям и условиям, поэтому литературную историю агиографического жанра невозможно изучать без учета всех региональных агиографий, а историю каждого конкретного текста без привлечения всех его ЯЗЫКОВЫХ вариантов.

Сирийская агиографическая литература бытовала в широких хронологических пределах. Уже в самой ранней из дошедших до нас сирийских рукописей - кодексе 411 г. - в числе прочих содержится и История палестинских мучеников Евсевия Кесарийского, переведенная с греческого. Сочинение Евсевия, описавшего со слов очевидцев гонения на христиан в Палестине, положило начало одному из видов агиографического жанра - мартирию.