Пайпер - Чему радуется Бог

Чаще всего камнем преткновения для верующих христиан становится вопрос о том, не противоречит ли безусловное избрание тем отрывкам из Писания, где сказано: «Бог хочет, чтобы все люди спаслись» (1 Тимофею 2:4) и «Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб» (2 Петра 3:9). Новое приложение — это попытка воздать должное Писанию, которое, как кажется на первый взгляд, развивает обе идеи. Как и прежде, год из года, моя жена Ноэль вместе со мной в муках рожала эту книгу. Она по многу раз перечитывала каждую страницу, и точно так же она проработала и второе издание. И еще одно слово — моим сыновьям. Эта книга посвящена вам, Карстен, Бенджамин, Абрахам и Барнаба. Многое переменилось с 1991 года. Однако мое желание остается прежним: я хотел бы оставить вам в наследство не деньги, не дом и не землю, а видение Бога, такого величественного и славного Бога, какого только в состоянии воспринять наше зрение. Но главное — я хочу завещать вам страстную любовь к этому Богу, страсть гораздо более пламенную, чем присуще человеку, любовь к Богу, вытекающую из сердца Самого Бога. Не забывайте: более всего Господь прославляется в вас, когда вы наиболее удовлетворены в Нем. И я молюсь о том времени, которое наступит по усмотрению Бога, когда ваша радость в нем не будет иметь границ, сольется с радостью Бога о Боге.

Пайпер Джон - Чему радуется Бог - Размышления об удовольствии быть Богом

Также издание 2005 года:

Пер. с англ. — М.: «Триада», 2005. - 432 с.

ISBN 5-96191-320-5

Призывает ли нас Бог мыслить или свободомыслие чересчур опасно для души? Не следует ли нам отказаться от усилий постигать новое, сказав себе: «Знание надмевает, а любовь назидает (1 Коринфянам 8:1)? Или нужно продолжать поиски Бога, ссылаясь на текст: «Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние (1 Коринфянам 14:20)? Отведя законное место Богу, в Его тени мы найдем законное место знанию. В этом издании раздел о миссионерской работе в мировом масштабе в главе 4 («Бог радуется Своей славе») дополнен новым материалом, поскольку в мире происходят заметные изменения и Бог радуется, провозглашая Свою славу миру. Новое приложение: «Две воли Бога? Божественный выбор и желание Бога, чтобы все были спасены» развивает мысль, изложенную в главе 5, которая посвящена учению об избрании. Немного найдется таких замечательных и вызывающих столько споров доктрин, как эта — «Бог радуется, избирая людей».

Пайпер Джон - Чему радуется Бог - Размышления об удовольствии быть Богом

Джон Пайпер; пер. с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук Андрей Васильевич

(Издательство «Левит»), 2021. — 368 с.

ISBN 978-617-7662-51-7

Пайпер Джон - Чему радуется Бог Содержание

Слова признательности

Предисловие

Введение. Идея написания книги



Глава 1. Бог радуется Сыну

Глава 2. Бог радуется всем делам Своим

Глава 3. Бог радуется Своему творению

Глава 4. Бог радуется Своей славе

Глава 5. Бог радуется, избирая людей

Глава 6. Бог радуется, отдав Сына на страдания

Глава 7. Бог радуется, делая добро всем уповающим на Него

Глава 8. Бог радуется молитвам праведных

Глава 9. Бог радуется послушанию каждого человека и общественной справедливости



Эпилог. Слишком хорошо, чтобы поверить. Заключительные слова надежды

Вопросы для дальнейшего изучения

Примечания

Библейский указатель

Тематический указатель