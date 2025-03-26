Пайпер - Ермошкина - Верные женщины и их необыкновенный Бог

«Обыкновенные женщины и их необыкновенный Бог». Так я хотела назвать эту книгу. Но, говорят, один муж сказал: «Я бы никогда не дал своей жене книгу с таким названием! Она бы подумала, что я считаю ее обыкновенной». Вероятно, хорошо, что муж так размышляет, но я нахожу ободрение в том, что Бог работает с обыкновенными.

Говоря «обыкновенные женщины», я подразумевала то, о чем сказал Джим Элиот: «Миссионеры — это самые обычные люди, делающие то, что им сказано. Просто кучка нулей, пытающихся прославить Одного!»1 Не все женщины в этой книге — миссионеры, но, я думаю, каждая бы поспешила сказать о себе, что она обычный человек.

Тогда вы можете задать вопрос: «А зачем мне вообще читать их истории?» Есть только одна причина: у этих обыкновенных женщин был необыкновенный Бог, который давал им возможность совершать невероятные вещи. И Он таков для нас и сегодня. «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8).

Поэтому мы находим неожиданные пересечения между нашими жизнями и жизнями тех пяти женщин, которые жили и трудились в шести странах на протяжении более чем 250 лет. Глэдис Эйлворд, Лилиас Троттер и Эстер Ан Ким говорят о своей немощи и непригодности для выполнения тех задач, которые им дал Господь. Разве мы не ощущали подобного? Выполняя свои непримечательные, однообразные обязанности жены и матери, Сара Эдвардс не догадывалась о том, какое влияние она окажет на поколения вперед через своего мужа, детей и тех, кого она принимала у себя дома. Не нуждаемся ли и мы в таком ободрении в своей повседневности? Элен Розвер боролась с желанием потрудиться на «отлично», в то время как ее обстоятельства ограничивали ее просто до «и так хорошо». Разве мы не чувствовали себя подавленными, когда наши дары и способности не использовались на полную? Эстер Ан Ким научилась жить для Бога в тюрьме, а не просто сидеть и ждать, когда снова начнется «нормальная» жизнь. Разве нам порой не кажется, что мы топчемся на месте в ожидании, когда начнется наша «настоящая» жизнь и служение?

Каждая из этих женщин посреди своей обычной жизни пережила то, что мы бы назвали определяющим опытом. С нашей точки зрения мы видим, как жизнь готовила их к этому поворотному событию. И все, что происходило после, было им сформировано и окрашено.

Пайпер Н., Ермошкина О. - Верные женщины и их необыкновенный Бог

Пер. с англ. К. Такнова. — Самара: Благая Весть, 2025. — 280 с.

ISBN: 978-5-7454-1900-3

Пайпер Н., Ермошкина О. - Верные женщины и их необыкновенный Бог – Содержание

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