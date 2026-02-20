Пайпер - Истинно живы

В конечном счете нашими душами правит Дух Святой, а не мы. Два свидетельства о том, как Божий Дух по собственной воле дает людям рождение свыше, помогут нам избежать поверхностных стереотипов о Его действии. Блаженный Августин обратился к Христу в 386 году, а Клайв Стейплз Льюис стал христианином в 1931 году. И с одним, и с другим это произошло после долгой борьбы с неверием. Но то, как Дух вдохнул в них жизнь Своей обращающей силой, две совершенно разные истории.

пер. с англ. - Чернигов: In Lumine Media, 2018. - 176 с.

ISBN 978-617-7168-57-6

Пайпер Джон - Истинно живы - Что происходит когда мы рождаемся свыше - Содержание

ВВЕДЕНИЕ. Августин, Льюис, Барна и Библия

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЧТО ТАКОЕ РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ?

1 Сверхъестественное создание духовной жизни

2 Мы все еще мы, но новые

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ?

3 Мы духовно мертвы

4 Мы в добровольном рабстве греха и сатаны

5 Вера, оправдание, усыновление, освящение,прославление

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КАК ПРОИСХОДИТ РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ?

6 Искуплены, воскрешены, призваны

7 «Банею возрождения»

8 Верой в Иисуса Христа

9 Посредством понятной Благой вести

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. КАК ДЕЙСТВУЕТ РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ?

10 Возрождение побеждает мир

11 Порядок действия: возрождение, вера, любовь

12 Свобода от жизни в грехе

13 Любите людей любовью Божьей

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. КАК ПОМОЧЬ ДРУГИМ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ?

14 Рассказывайте людям Евангелие Иисуса Христа

15 «Я посылаю тебя открыть им глаза»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Рождение заново и новый мир