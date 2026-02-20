Пайпер - Истинно живы
В конечном счете нашими душами правит Дух Святой, а не мы. Два свидетельства о том, как Божий Дух по собственной воле дает людям рождение свыше, помогут нам избежать поверхностных стереотипов о Его действии. Блаженный Августин обратился к Христу в 386 году, а Клайв Стейплз Льюис стал христианином в 1931 году. И с одним, и с другим это произошло после долгой борьбы с неверием. Но то, как Дух вдохнул в них жизнь Своей обращающей силой, две совершенно разные истории.
Пайпер Джон - Истинно живы - Что происходит когда мы рождаемся свыше
пер. с англ. - Чернигов: In Lumine Media, 2018. - 176 с.
ISBN 978-617-7168-57-6
Пайпер Джон - Истинно живы - Что происходит когда мы рождаемся свыше - Содержание
ВВЕДЕНИЕ. Августин, Льюис, Барна и Библия
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЧТО ТАКОЕ РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ?
1 Сверхъестественное создание духовной жизни
2 Мы все еще мы, но новые
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ?
3 Мы духовно мертвы
4 Мы в добровольном рабстве греха и сатаны
5 Вера, оправдание, усыновление, освящение,прославление
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КАК ПРОИСХОДИТ РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ?
6 Искуплены, воскрешены, призваны
7 «Банею возрождения»
8 Верой в Иисуса Христа
9 Посредством понятной Благой вести
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. КАК ДЕЙСТВУЕТ РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ?
10 Возрождение побеждает мир
11 Порядок действия: возрождение, вера, любовь
12 Свобода от жизни в грехе
13 Любите людей любовью Божьей
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. КАК ПОМОЧЬ ДРУГИМ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ?
14 Рассказывайте людям Евангелие Иисуса Христа
15 «Я посылаю тебя открыть им глаза»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Рождение заново и новый мир
