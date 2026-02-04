Провидение всеобъемлющее и всепроникающее, но когда Бог направляет человеческую волю, то каким-то таинственным образом человек воспринимает это Божье воздействие как свое собственное предпочтение - подлинное и ответственное проявление человеческой воли. Бог суверенен над предпочтениями человека. Человек несет ответственность за свои предпочтения. Скрытая рука Божья, направляющая всё, и данные Им повеления, обязательные к исполнению, совершенно согласуются в Его разуме, если и не в нашем видимом опыте. Мы обязаны следовать Его открытым заповедям, а не Его тайным замыслам. Мы увидим, что именно таков характер провидения.

Джон Пайпер - Провидение

Самара: Благая Весть, 2022. - 624 с.

ISBN 978-5-7454-1717-7

Джон Пайпер - Провидение - Содержание

Введение: Четыре приглашения

Часть І Определение и трудность

1 Что такое Божье провидение?

2 Самовозвеличивание Бога - это добрая весть?

Часть ІІ Конечная цель провидения

Раздел 1 Конечная цель провидения до сотворения и в творении

3 До сотворения

4 Сотворение

Раздел 2 Конечная цель провидения в истории Израиля

5 Обзор: от Авраама до века грядущего

6 События исхода

7 Память об исходе

8 Закон, пустыня и завоевание Ханаана

9 Период судей и монархия

10 Защита, разрушение и восстановление Иерусалима

Раздел 3 Конечная цель провидения в замысле и заключении нового завета

11 Замысел нового завета

12 Основополагающее действие Христа для установления нового завета

13 Вхождение греха в творение и слава Евангелия

14 Слава Христа в прославлении Его народа

Часть III Характер и размах провидения

Раздел 1 Подготовка сцены

15 Познавать провидение Бога, Который есть

Раздел 2 Провидение над природой

16 Утрата и возвращение арены чудес

17 Земля, вода, ветер, растения и животные

Раздел 3 Провидение над сатаной и бесами

18 Сатана и бесы

19 Продолжение существования сатаны

Раздел 4 Провидение над царями и народами

20 Божественный Царь Израиля - это Царь народов

21 Царство человеческое и Царь царей

22 Знать, что Всевышний владычествует, и радоваться этому

Раздел 5 Провидение над жизнью и смертью

23 Омовение истиной и дар рождения

24 Господь взял; да будет имя Господне благословенно

25 Бессмертны, пока не завершим свой труд

Раздел 6 Провидение над грехом

26 Естественные действия и воля человека

27 Что мы знаем, и что нам знать необязательно

28 Иосиф: благой Божий замысел в греховном поступке

29 Ненависть к Израилю, ожесточение фараона, превознесение Бога, спасение беспомощных

30 Разбитые семьи

31 Обман и омрачение сердца

32 Он послал горе, и помилует

33 Особенно гнусный для Бога грех

Раздел 7 Провидение над обращением

34 Наше состояние до обращения

35 Три библейских образа, как Бог приводит людей к вере

36 Спасающая вера как дар провидения

37 Назад к драгоценным корням избрания

Раздел 8 Провидение над христианской жизнью

38 Прощение, оправдание и послушание

39 Божья стратегия повелений и предостережений

40 Кого Он призвал, тех и прославил

41 Купленное кровью рвение к добрым делам

42 Бог совершает в нас угодное в Его очах

43 Умерщвлять грех и творить любовь - верой

Раздел 9 Окончательный успех провидения

44 Триумф миссий и пришествие Христа

45 Новые тела, новый мир, нескончаемая радость в Боге

Заключение: Видеть Божье провидение и наслаждаться им

Общий указатель

Указатель мест Писания