Пайпер - Провидение
Провидение всеобъемлющее и всепроникающее, но когда Бог направляет человеческую волю, то каким-то таинственным образом человек воспринимает это Божье воздействие как свое собственное предпочтение - подлинное и ответственное проявление человеческой воли. Бог суверенен над предпочтениями человека. Человек несет ответственность за свои предпочтения. Скрытая рука Божья, направляющая всё, и данные Им повеления, обязательные к исполнению, совершенно согласуются в Его разуме, если и не в нашем видимом опыте. Мы обязаны следовать Его открытым заповедям, а не Его тайным замыслам. Мы увидим, что именно таков характер провидения.
Джон Пайпер - Провидение
Самара: Благая Весть, 2022. - 624 с.
ISBN 978-5-7454-1717-7
Джон Пайпер - Провидение - Содержание
Введение: Четыре приглашения
Часть І Определение и трудность
1 Что такое Божье провидение?
2 Самовозвеличивание Бога - это добрая весть?
Часть ІІ Конечная цель провидения
Раздел 1 Конечная цель провидения до сотворения и в творении
3 До сотворения
4 Сотворение
Раздел 2 Конечная цель провидения в истории Израиля
5 Обзор: от Авраама до века грядущего
6 События исхода
7 Память об исходе
8 Закон, пустыня и завоевание Ханаана
9 Период судей и монархия
10 Защита, разрушение и восстановление Иерусалима
Раздел 3 Конечная цель провидения в замысле и заключении нового завета
11 Замысел нового завета
12 Основополагающее действие Христа для установления нового завета
13 Вхождение греха в творение и слава Евангелия
14 Слава Христа в прославлении Его народа
Часть III Характер и размах провидения
Раздел 1 Подготовка сцены
15 Познавать провидение Бога, Который есть
Раздел 2 Провидение над природой
16 Утрата и возвращение арены чудес
17 Земля, вода, ветер, растения и животные
Раздел 3 Провидение над сатаной и бесами
18 Сатана и бесы
19 Продолжение существования сатаны
Раздел 4 Провидение над царями и народами
20 Божественный Царь Израиля - это Царь народов
21 Царство человеческое и Царь царей
22 Знать, что Всевышний владычествует, и радоваться этому
Раздел 5 Провидение над жизнью и смертью
23 Омовение истиной и дар рождения
24 Господь взял; да будет имя Господне благословенно
25 Бессмертны, пока не завершим свой труд
Раздел 6 Провидение над грехом
26 Естественные действия и воля человека
27 Что мы знаем, и что нам знать необязательно
28 Иосиф: благой Божий замысел в греховном поступке
29 Ненависть к Израилю, ожесточение фараона, превознесение Бога, спасение беспомощных
30 Разбитые семьи
31 Обман и омрачение сердца
32 Он послал горе, и помилует
33 Особенно гнусный для Бога грех
Раздел 7 Провидение над обращением
34 Наше состояние до обращения
35 Три библейских образа, как Бог приводит людей к вере
36 Спасающая вера как дар провидения
37 Назад к драгоценным корням избрания
Раздел 8 Провидение над христианской жизнью
38 Прощение, оправдание и послушание
39 Божья стратегия повелений и предостережений
40 Кого Он призвал, тех и прославил
41 Купленное кровью рвение к добрым делам
42 Бог совершает в нас угодное в Его очах
43 Умерщвлять грех и творить любовь - верой
Раздел 9 Окончательный успех провидения
44 Триумф миссий и пришествие Христа
45 Новые тела, новый мир, нескончаемая радость в Боге
Заключение: Видеть Божье провидение и наслаждаться им
Общий указатель
Указатель мест Писания
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