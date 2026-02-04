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Пайпер - Провидение

Пайпер - Провидение
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Провидение всеобъемлющее и всепроникающее, но когда Бог направляет человеческую волю, то каким-то таинственным образом человек воспринимает это Божье воздействие как свое собственное предпочтение - подлинное и ответственное проявление человеческой воли. Бог суверенен над предпочтениями человека. Человек несет ответственность за свои предпочтения. Скрытая рука Божья, направляющая всё, и данные Им повеления, обязательные к исполнению, совершенно согласуются в Его разуме, если и не в нашем видимом опыте. Мы обязаны следовать Его открытым заповедям, а не Его тайным замыслам. Мы увидим, что именно таков характер провидения.

Джон Пайпер - Провидение

Самара: Благая Весть, 2022. - 624 с.

ISBN 978-5-7454-1717-7

Джон Пайпер - Провидение - Содержание

Введение: Четыре приглашения

Часть І Определение и трудность

  • 1 Что такое Божье провидение?

  • 2 Самовозвеличивание Бога - это добрая весть?

Часть ІІ Конечная цель провидения

Раздел 1 Конечная цель провидения до сотворения и в творении

  • 3 До сотворения

  • 4 Сотворение

Раздел 2 Конечная цель провидения в истории Израиля

  • 5 Обзор: от Авраама до века грядущего

  • 6 События исхода

  • 7 Память об исходе

  • 8 Закон, пустыня и завоевание Ханаана

  • 9 Период судей и монархия

  • 10 Защита, разрушение и восстановление Иерусалима

Раздел 3 Конечная цель провидения в замысле и заключении нового завета

  • 11 Замысел нового завета

  • 12 Основополагающее действие Христа для установления нового завета

  • 13 Вхождение греха в творение и слава Евангелия

  • 14 Слава Христа в прославлении Его народа

Часть III Характер и размах провидения

Раздел 1 Подготовка сцены

  • 15 Познавать провидение Бога, Который есть

Раздел 2 Провидение над природой

  • 16 Утрата и возвращение арены чудес

  • 17 Земля, вода, ветер, растения и животные

Раздел 3 Провидение над сатаной и бесами

  • 18 Сатана и бесы

  • 19 Продолжение существования сатаны

Раздел 4 Провидение над царями и народами

  • 20 Божественный Царь Израиля - это Царь народов

  • 21 Царство человеческое и Царь царей

  • 22 Знать, что Всевышний владычествует, и радоваться этому

Раздел 5 Провидение над жизнью и смертью

  • 23 Омовение истиной и дар рождения

  • 24 Господь взял; да будет имя Господне благословенно

  • 25 Бессмертны, пока не завершим свой труд

Раздел 6 Провидение над грехом

  • 26 Естественные действия и воля человека

  • 27 Что мы знаем, и что нам знать необязательно

  • 28 Иосиф: благой Божий замысел в греховном поступке

  • 29 Ненависть к Израилю, ожесточение фараона, превознесение Бога, спасение беспомощных

  • 30 Разбитые семьи

  • 31 Обман и омрачение сердца

  • 32 Он послал горе, и помилует

  • 33 Особенно гнусный для Бога грех

Раздел 7 Провидение над обращением

  • 34 Наше состояние до обращения

  • 35 Три библейских образа, как Бог приводит людей к вере

  • 36 Спасающая вера как дар провидения

  • 37 Назад к драгоценным корням избрания

Раздел 8 Провидение над христианской жизнью

  • 38 Прощение, оправдание и послушание

  • 39 Божья стратегия повелений и предостережений

  • 40 Кого Он призвал, тех и прославил

  • 41 Купленное кровью рвение к добрым делам

  • 42 Бог совершает в нас угодное в Его очах

  • 43 Умерщвлять грех и творить любовь - верой

Раздел 9 Окончательный успех провидения

  • 44 Триумф миссий и пришествие Христа

  • 45 Новые тела, новый мир, нескончаемая радость в Боге

Заключение: Видеть Божье провидение и наслаждаться им

Общий указатель

Указатель мест Писания

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Added 04.02.2026
Author AlexDigger
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