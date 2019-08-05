Многие наши сограждане стараниями так называемых сектоведов, а попросту демагогов, которые не имеют ничего общего с научным религиоведением, уверены, что окружены многочисленными деструктивными сектами, последователи которых только и стремятся к тому, чтобы лишить сограждан остатков разума, имущества, здоровья, а то и жизни. Эта парадигма, в сущности, не слишком отличается от образа мышления, присущего невежественным крестьянам Средневековья. Люди верили в ведьм и даже охотились за ними. Достаточно было показать пальцем на объект преследования, чтобы он был с радостью растерзан толпой, которая во все времена жаждала крови и сомнительных развлечений.

Только в роли ведьм сегодня оказались «нетрадиционные» верующие. В этих условиях несогласие с чиновниками, грубо посягающими на права верующих, часто воспринимается как неповиновение властям, а требования соблюдения Конституции России и законов, попытка защитить свои права в судебных инстанциях воспринимаются чуть ли ни как угроза национальной и духовной безопасности государства, где есть место только нескольким титульным религиям. Неизбежен вопрос: какое государство мы строим? Правовое или полицейское, светское или клерикальное?

Пчелинцев Анатолий - Свобода религии и права верующих в современной России

М.: ИД «Юриспруденция», 2007. - 392 с.

ISBN 978-5-9516-0288-6

Пчелинцев Анатолий - Свобода религии и права верующих в современной России - Содержание

От автора

Общетеоретические проблемы свободы совести и государственно-конфессиональных отношений

Современное состояние и актуальные проблемы совершенствования законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях

Армия и религия. Право на альтернативную гражданскую службу

Свобода религии, средства массовой информации и религиозное образование

Практика реализации законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях

Конституционно-правовые механизмы защиты свободы совести и религии

Пчелинцев Анатолий - Свобода религии и права верующих в современной России - От автора

За последние годы свобода религии стала темой многочисленных научных исследований и дискуссий. На эту тему защищено около двух десятков диссертаций, написано несколько монографий. В научный оборот введены новые исторические документы. Однако от этого тема не перестала быть менее актуальной. Как бы не были многочисленны и глубоки предыдущие исследования, во многих из них присутствуют устаревшие стереотипы и понятия. Кроме того, за пределами дискуссий, как правило, остаются проблемы юридического механизма реализации свободы религии, содержащего гарантии ее обеспечения и защиты. И что немаловажно, практически отсутствуют научные рекомендации по совершенствованию законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях. Наверное, не будет преувеличением сказать, что для россиян ценности свободы религии еще не стали приоритетными. Это объясняется особенностями исторического развития нашего Отечества, безжалостным подавлением любого инакомыслия и инаковерия на протяжении многих столетий. Особенно жестоким такое подавление было в XX веке, когда насильственно насаждалась одна коммунистическая идеология и одна вера, вера в коммунизм. По сути, мы имели гражданскую тоталитарную религию со всеми каноническими вероучительными атрибутами. С живым богом (генеральным секретарем компартии), апостолами (членами Политбюро), священным писанием (программой КПСС), заповедями (моральный кодекс строителя коммунизма), с предметами особого сакрального поклонения в виде мощей, которые до сих пор лежат на почетном месте возле Кремлевской стены, с торжественными ритуалами и церемониями. Отказаться от прошлого в одночасье невозможно. А посему во многих из нас продолжает жить рабский дух, желание бездумного, на уровне выработанного инстинкта, подчинения.

О таких понятиях, как права человека, неприкосновенность частной жизни, достоинство личности, свобода мировоззрения и самовыражения, право на честь и доброе имя, многие и не хотят слышать. Эти идеалы оказались вытравлены из сознания многих поколений наших соотечественников. Эйфория начала 90-х годов прошлого столетия быстро улетучилась. Большинство граждан оказались наедине со своими социально-экономическими проблемами. В этих условиях неизбежно возникла потребность найти виновного во всех наших проблемах и горестях, желание свалить со своих плеч тяжелую ношу ответственности. К сожалению, средства массовой информации, которые чаще всего сами не являются свободными, дабы отвлечь внимание обнищавших сограждан от повседневных экономических проблем, охотно подыгрывают этому, с завидным постоянством разыгрывая карту сионских мудрецов, так называемых тоталитарных сект или зловредных католиков и протестантов. Особенно часто «разоблачительные» материалы появляются в период проведения очередных предвыборных кампаний. Именно отсюда растет дух беспрецедентной за последние годы национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, оголтелой ксенофобии и антисемитизма. Как тут не вспомнить библейскую историю о Моисее, который сорок лет выводил израильский народ из египетского плена. Этот путь можно было пройти и за сорок дней. Однако он составил почти полвека, а это два поколения. И сделано это было для того, чтобы вытравить из сознания соплеменников дух рабства, поскольку свободными быть намного труднее, чем жить в рабстве. Свобода - это всегда тяжелое бремя ответственности за свои поступки и за свое будущее.

Попытка осмыслить затронутые проблемы и внести свой посильный вклад в их цивилизованное разрешение двигала автором при составлении настоящего сборника. В книгу вошли научные и публицистические статьи, написанные за последние годы. Значительное место в книге уделяется современной практике реализации религиозной свободы. Автор не претендует на исчерпывающий ответ на все актуальные вопросы современного юридического религиоведения. Некоторые статьи носят, безусловно, постановочный либо дискуссионный характер. Скорее это приглашение к дальнейшему диалогу в целях построения справедливых государственно-конфессиональных отношений и справедливого общества, где в равной степени уважаются и защищаются права верующих и неверующих.

С уважением к читателю, Анатолий Пчелинцев