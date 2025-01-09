Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Пенфилд - Мозг

Пенфилд - Мозг
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Psychology Psychotherapy

Уайлдер Пенфилд провел тысячи операций на открытом мозге, общаясь с пациентами, пока его инструменты касались их живой ткани. Он искал физический источник наших мыслей, но в конце своего пути пришел к выводу, который шокировал научный мир.

Уайлдер Пенфилд - Мозг - Тайны разума

«АСТ», 2016, 122 с. — (Тайны науки (АСТ))

ISBN 978-5-17-099356-7

Уайлдер Пенфилд - Мозг - Тайны разума - Содержание

  • Глава 1. Альтернативы Шеррингтона – два фундаментальных элемента или только один?

  • Глава 2. Мозг как посланник сознания

  • Глава 3. Нейронная активность в мозге

  • Глава 4. Взаимодействие сенсорной и произвольной моторных функций

  • Глава 5. Неотъемлемый субстрат сознания

  • Глава 6. Электрически реактивированный поток сознания

  • Глава 7. Физиологическая интерпретация приступа эпилепсии

  • Глава 8. Ранние концепции механизмов памяти и новейшие гипотезы

  • Глава 9. Интерпретативная кора

  • Глава 10. Автоматический сенсорно-моторный механизм

  • Глава 11. Центрэнцефалическая интеграция и координация

  • Глава 12. Высший мозговой механизм 70

  • Глава 13. Поток сознания

  • Глава 14. Инстроспекция пациента и хирурга

  • Глава 15. Дублирование сознания

  • Глава 16. Мозг как компьютер, разум как программист

  • Глава 17. На что способен автоматический механизм

  • Глава 18. Рекапитуляция

  • Глава 19. Взаимосвязь мозга и разума – анализ одного случая

  • Глава 20. Сущность человека – две альтернативы

  • Глава 21. Постижимость

Views 300
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books