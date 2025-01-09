Пенфилд - Мозг
Уайлдер Пенфилд провел тысячи операций на открытом мозге, общаясь с пациентами, пока его инструменты касались их живой ткани. Он искал физический источник наших мыслей, но в конце своего пути пришел к выводу, который шокировал научный мир.
Уайлдер Пенфилд - Мозг - Тайны разума
«АСТ», 2016, 122 с. — (Тайны науки (АСТ))
ISBN 978-5-17-099356-7
Уайлдер Пенфилд - Мозг - Тайны разума - Содержание
Глава 1. Альтернативы Шеррингтона – два фундаментальных элемента или только один?
Глава 2. Мозг как посланник сознания
Глава 3. Нейронная активность в мозге
Глава 4. Взаимодействие сенсорной и произвольной моторных функций
Глава 5. Неотъемлемый субстрат сознания
Глава 6. Электрически реактивированный поток сознания
Глава 7. Физиологическая интерпретация приступа эпилепсии
Глава 8. Ранние концепции механизмов памяти и новейшие гипотезы
Глава 9. Интерпретативная кора
Глава 10. Автоматический сенсорно-моторный механизм
Глава 11. Центрэнцефалическая интеграция и координация
Глава 12. Высший мозговой механизм 70
Глава 13. Поток сознания
Глава 14. Инстроспекция пациента и хирурга
Глава 15. Дублирование сознания
Глава 16. Мозг как компьютер, разум как программист
Глава 17. На что способен автоматический механизм
Глава 18. Рекапитуляция
Глава 19. Взаимосвязь мозга и разума – анализ одного случая
Глава 20. Сущность человека – две альтернативы
Глава 21. Постижимость
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