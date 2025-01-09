Уайлдер Пенфилд провел тысячи операций на открытом мозге, общаясь с пациентами, пока его инструменты касались их живой ткани. Он искал физический источник наших мыслей, но в конце своего пути пришел к выводу, который шокировал научный мир.

Уайлдер Пенфилд - Мозг - Тайны разума

«АСТ», 2016, 122 с. — (Тайны науки (АСТ))

ISBN 978-5-17-099356-7

Уайлдер Пенфилд - Мозг - Тайны разума - Содержание